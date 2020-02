Co doma, trenére? A vzal byste Spartu? Jak Šilhavý odpovídal fanouškům

„Měli jsme sedm srazů, tak asi sedmkrát, ne?“ sebral odpověď trenérovi Šilhavému jeho kolega, asistent Jiří Chytrý.



„Hlavně mezi zápasy v Kosovu, kde se nám to nepovedlo, a v Černé Hoře to bylo nepříjemné. Ty tři dny byly plné přemýšlení,“ připomněl hlavní kouč národního týmu nejvýraznější komplikaci na kvalifikační cestě na červnové Euro.

„Šampionát bude vrchol,“ shodli se oba trenéři v prostorách pražského pivovaru Staropramen, kam za nimi dorazila asi čtyřicítka příznivců. Byli mezi nimi vybraní hosté i členové reprezentačního fanklubu, kteří o účast na mimořádné besedě soutěžili.

„Fanoušci byli docela erudovaní, měli i odborné dotazy, ale zajímaly je i různé drby – třeba jak dlouho jsem s manželkou. Myslím si však, že jsme to zvládli,“ líčil Jaroslav Šilhavý atmosféru netradičního večera.

Zpestřil si během něj nejdelší období bez zápasových povinností. Poslední utkání národní tým odehrál v polovině listopadu v Bulharsku, příští ho čeká na konci března při turné po Spojených státech. Proto teď trenéři především bedlivě sledují, jakou mají hráči aktuální formu, jezdí na inspekční cesty, pozorují možné nováčky.

A právě i komunikace s hráči mimo období reprezentačních srazů fanoušky zajímala: „Když se chystají někam přestoupit, zeptají se na náš názor, ale rozhodují se pochopitelně sami. Třeba u Tomáše Součka jsme byli zpočátku opatrní, asi bychom byli raději, kdyby zůstal ve Slavii a přestoupil až v létě, protože ve West Hamu je mnohem větší konkurence. Nejde o to, že bychom mu nepřáli Premier League, spíš je to o načasování,“ vysvětloval Šilhavý.

„Do angažmá ovšem vstoupil skvěle – jen škoda toho zranění,“ pokračoval.

Fotbalová reprezentace Termíny nejbližších zápasů PŘÍPRAVA

Česko - Mexiko

26. března 2020 v Charlotte Česko - Honduras

29. března 2020 v Miami Itálie - Česko

4. června 2020 v Boloni Česko - Rakousko

7. června 2020 v Praze MISTROVSTVÍ EVROPY

vítěz play-off Ligy národů C - Česko

15. června 2020 v Glasgow Chorvatsko - Česko

19. června 2020 v Glasgow Česko - Anglie

23. června 2020 v Londýně

„Naopak Michael Krmenčík, který už na přestup čekal dlouho, si svoje místo v Bruggách musí vybojovat. Ale zatím je nadšený, mluvil jsem s ním a hned mi říkal: Trenére, přijeďte, je to tady supr!“

Otázek během hodinového sezení zaznělo samozřejmě ještě mnohem víc. A byly různorodé.

„V hospodě jsme všeci trenéři a rozčilujeme se, proč nehrajeme na dva útočníky,“ rozesmál oba kouče jeden z hostů.

Možná nejmladší z účastníků chtěl zase slyšet radu, jak se stát fotbalovým reprezentantem.

„Člověk to zvenku vnímá jako velký byznys, ale jsem mile překvapenej,“ popisoval fanoušek Radoslav, nejaktivnější tazatel, který do Prahy dorazil na otočku z Hradce Králové.

„Musím říct, že jsem se v úvodu bál, co nás čeká, ale nakonec to bylo vážně příjemné. Povedlo se to,“ navázal asistent Chytrý. S trenérem Šilhavým to jako jeho nejbližší spolupracovník táhne už od Liberce. Pak spolu byli i v Jablonci, v Dukle, ve Slavii a teď vedou národní tým.

Šli by společně i do Sparty?

„Na to bych si dovolil neodpovědět,“ reagoval Šilhavý s úsměvem. „Jsem spokojený tam, kde jsem, reprezentace je vrchol. Ale třeba zahraničí bych si na stará kolena asi rád vyzkoušel. Uvidíme.“