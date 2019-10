Anglický střet s realitou. Kouč vzal porážku na sebe, Maguire kritizoval

Angličané v Praze předvedli mizerný výkon, jeden z nejhorších za poslední roky.



Jejich hře chybělo nasazení, zápal i rychlost. Proti obětavému českému mužstvu, které naopak atakovalo hranice vlastních možností, to pro ně byla při porážce 1:2 tvrdá srážka s realitou.

Přesněji řečeno: Reality Czech, jak nečekaný výsledek vtipnou slovní hříčkou označila většina anglických deníků.

„V těch dosavadních čtyřech zápasech kvalifikace jsme dávali spoustu branek, dařilo se nám, užívali jsme si to. Každý si myslel, že to bude pokračovat, ale my věděli, že zvlášť tady v Praze proti Čechům nás nečeká snadné utkání,“ přemítal obránce Maguire, za kterého Manchester United v létě Leicesteru zaplatil dvě a čtvrt miliardy.

„Kvalifikovat se na velký turnaj není nic samozřejmého a už vůbec ne jednoduchého. Všechny zápasy o Euro jsou složité a teď vidíme, že je před námi ještě hodně práce sebou. Musíme se zlepšit,“ pokračoval statný bek.

Přitom od března, kdy boje o Euro odstartovaly, se nezdálo, že by kdokoli ze soupeřů mohl rozjetý anglický vlak byť jen přibrzdit.

5:0 s Českem, 5:1 v Černé Hoře, 4:0 s Bulharskem, 5:3 proti Kosovu. Válec!

I v nedávné minulosti Angličané kvalifikační duely před velkými turnaji, ať už evropskými či světovými, zvládali. Neprohráli třiačtyřicetkrát v řadě - tedy až do pátku, kdy se jim to v Praze stalo po deseti letech.

Poprvé od října 2009, kdy nestačili na Ukrajinu.

„O tuhle bilanci jsme rozhodně nechtěli přijít,“ litoval trenér Gareth Southgate. „Jenže zejména v prvním poločase jsme se vůbec nepředvedli, soupeři jsme odevzdávali strašné množství balonů...“

Výhra v Sofii a zaváhání Kosova = anglický postup Angličané potřebují po porážce v Praze k předčasnému postupu na Euro 2020 vyhrát v Bulharsku a zároveň věřit, že Kosovo doma zaváhá proti Černé Hoře. Oba duely se hrají v pondělí od 20.45.

„...a i když jsme se po půli zlepšili, měli pár šancí, hru jsme kontrolovali a možná jsme to byli my, kdo měl blíž ke gólu, v závěru zbytečně inkasujeme. Místo, abychom míč co nejrychleji dostali na útočnou polovinu a tam ho udrželi, chtěli jsme rozehrát odzadu, byli jsme příliš otevření a rozhození. Byla to chyba, tohle jsme nezvládli,“ popisoval Maguire.

S parťákem Michaelem Keanem z Evertonu měli s českou ofenzivu nečekané starosti, nepomohli jim ani krajní obránci, kteří propadali, ať už v prvním poločase zejména pravák Kieran Trippier a po přestávce zase jeho kolega Danny Rose. Nedařilo se ani trojičce záložníků v čele s Hendersonem, kapitánem Liverpoolu. Nedařilo se nikomu.

Vždyť i trenér Southgate to od anglických novinářů schytal. Za výběr sestavy i taktiky. „Nebyli jsme dost dobří na to, abychom tenhle zápas vyhráli. Beru to na sebe,“ reagoval.

„Dostáváme hloupé góly, což se nám v minulosti nestávalo. Kromě zápasu s Kosovem si nepamatuju, že bychom tolik inkasovali. Potřebujeme zase čisté konto. Už v pondělí v Bulharsku,“ nabádá Maguire. „Každý z nás se musí zlepšit, jinak nevyhrajeme ani tam.“

Což by pro Anglii znamenalo, že musí připravené postupové razítko ještě na měsíc schovat. A to by pro nejsilnější tým skupiny nebyla dobrá zpráva.