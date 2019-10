Ten, jenž sťal Anglii: Neuvěřitelné, ještě mi to nedošlo, líčil Ondrášek

Třicetiletý útočník v pátek pozdě večer rozhodl kvalifikační souboj proti Anglii. Proti dosavadnímu suverénovi. Při svém debutu za národní mužstvo. Čtyři minuty před koncem.

„Ještě mi to do hlavy ani nedošlo,“ prohlásil střelec z Dallasu po vítězství 2:1.

Takhle jste si to vysnil?

Nepočítal jsem, že bych proti Anglii hrál. Jsem moc rád, že jsem tu šanci dostal. Neuvěřitelný, jak to dopadlo. Všichni jsme šťastní. Měl jsme tady rodinu, táta měl slzy. Takhle jsem ho viděl poprvé.

A jak se cítíte vy? Vnímal jste, jak publikum křičelo vaše jméno?

Neslyšel. Já ani nevím, kde jsem byl. Ještě mi to nedošlo. Někdo mi říkal, ať si to pustím. Tak to udělám.

Krásně jste trefil centr od Masopusta. Chtěl jsem to tak?

Takhle to dávám z jedničky v Dallasu. Když jsem šel na hřiště, říkal jsem Kubovi Janktovi, ať mi tam dává centry. Masovi jsem nic neříkal, ale udělal to parádně.

S čím jste na hřiště šel?

Ať podržím míč, ať bojuju. To jsem já. Ale nepočítal jsem, že by mě tam trenér dneska dal. Když v šedesáté minutě za mnou přišel, že půjdu, tak jsem se těšil. Ondra Kúdela se mě na lavici ptal: Dáš góla? Řekl jsem mu, že jo.

Když se to povedlo, co vám proběhlo hlavou?

Nevím, já běžel mezi hráče. Viděl jsem tam kluky z lavičky, Pepa Hušbauer roztáhl ruce, tak jsem mu skočil do náruče. Byl jsem někde úplně jinde.

Těsně před gólem jste mohl běžet sám na bránu. Co se tam stalo?

To jsem si vyčítal. Z mého pohledu to vypadalo, že Maguire bude mít k míči blíž, tak jsem šel do skluzu. Ale on se zastavil, takže to ode mě muselo vypadat komicky. Ale hodil jsem to za hlavu a soustředil se na další míč.

A ten už jste uklidil do brány.

Chtěl bych říct, že o výsledek se zasloužil celý tým. Všichni jsme šťastní. Prohrávali jsme, museli jsme to otáčet. Proti Anglii. To nebylo vůbec lehké.

Co vám spoluhráči říkali?

Gratulovali a jsou šťastní. Já už se těším, až zavolám snoubence do Ameriky.