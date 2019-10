Žádný zanďour, Anglie byla v úzkých. Tři body jsou bonus, zářil Šilhavý

„Mám obrovskou radost,“ začal Šilhavý tiskovou konferenci po zápase kvalifikace o evropský šampionát. „Ale hlavní dík patří hráčům, zaslouží absolutorium. Každý z nich hrál na hranici možností, jen tak se dalo uspět. S tím jsme do utkání šli a jsem rád, že se to povedlo.“

Už vám dochází, co jste dokázali? Poslední výhra nad Anglií se datuje do října 1975.

Asi si až časem uvědomíme, že v historických tabulkách bude napsáno, že jsme po takové době Angličany porazili. Navíc ve chvíli, kdy hrají velice dobře a mají silný tým.

Ale v páté minutě jste prohrávali a vypadalo to bledě. Ne?

Zažili jsme to už proti Bulharsku, i tam jsme brzy inkasovali, bylo to podobné. Kluci ukázali velký charakter, že dokázali odpovědět. A v závěru jsme to převrátili na naši stranu.

Blížila se hra ideálu?

Předvedli jsme skvělý výkon, žádného zanďoura. Hráli jsme aktivně, i takový tým jsme dostali do úzkých. Vždyť Angličané v první půli kromě penalty nebyli vůbec ve hře, nic neměli. Asi to po jarním zápase ve Wembley (0:5) nečekali. Ve druhé půli jsme ukázali touhu vyhrát před domácím publikem, jsem rád i za fanoušky, že se to podařilo.

A teď máte blízko k postupu na Euro.

Udělali jsme velký krok, ale musíme zvládnout zápas s Kosovem. To je poslední krůček. Ale tři body jsou pro nás velký bonus.

Ceníte si víc vítězství, nebo způsobu, jakým jste k němu došli?

Způsob hry nám body přinesl. Ne vždy se to podaří, ale hráči se s tím stylem ztotožnili, všechno klaplo. Věřím, že teď lidi nezklameme a kvalifikaci zvládneme.

Perfektně vám vyšlo střídání, výhru trefil debutant Ondrášek. Jak moc jste váhal, jestli ho do hry poslat?

Rozmýšleli jsme se. Ondrášek tu byl poprvé, dával góly v Americe. Krmenčík se po zranění taky dostává do formy, ale volba padla na něj a on ukázal, že byla správná. Když trenér pošle do hry nového hráče a ten dá gól, je to zlatá ruka. Párkrát už mi střídání vyšlo, ale v takovém zápase je to něco extra.

Hrálo roli, že jste Ondráška vedl v Budějovicích a znáte jeho povahu?

Je pravda, že Zdeňka znám, Když sem přijel, na tréninku se jevil velice dobře. Přímočarý, pozitivní, padalo mu to tam. To všechno nám pomohlo, proto jsme ho tam dali jako prvního.

Pochvalu jistě zaslouží i obrana, která uhlídala nebezpečné útočné trio Angličanů.

Už jsem chválil celý tým, ale obranná čtyřka byla vážně skvělá. Slávisti hrají velké zápasy, daří se jim, mají sebevědomí. Coufal i Bořil mají bojovný naturel, ale i oba stopeři se s tím popasovali velmi dobře. A nesmíme zapomenout na brankáře Vaclíka, který nás několikrát zachránil. Věřím, že to tak půjde dál a že budeme krůček po krůčku stoupat.