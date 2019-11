Fotbalistům při losu hrozí až čtvrtý koš. V třetím je udrží ztráta Finů

Nasazení do výkonnostních košů pro los Eura 2020 1. KOŠ (šest vítězů skupin s nejvyšší počtem bodů) Jistotu mají Anglie, Belgie, Itálie a Ukrajina. Francie musí počkat, jak budou hrát Německo a Španělsko svá poslední utkání doma proti Severnímu Irsku, resp. Proti Rumunsku. Zaváhání jednoho z nich potěší Francii. Když selhají Němci i Španělé, je tu šance pro další země: Polsko, Nizozemsko, které v případě očekávané výhry nad Estonskem přeskočí Němce ve skupině, či Dánsko. 2. KOŠ (zbývající čtyři vítězové skupin, dva nejlepší z druhých míst) Jistotu má Polsko a Chorvatsko. Skupinu C ovládne Dánsko, pokud vyhraje v přímém souboji v Irsku. Když naopak v Dublinu zvítězí domácí Irové a Švýcaři zkolabují na Gibraltaru, první místo obsadí právě Irové. Čtvrtým vítězem skupin v druhém koši bude jeden z trojice Francie, Španělsko, Německo, který vypadne z prvního koše. Čtyři vítěze skupin doplní dva nejlepší postupující z druhých míst. Jistotu má Rusko. Bude tam i Nizozemsko, pokud porazí doma Estonce, což je pravděpodobné.



3. KOŠ (šest týmů z druhých míst vyjma dvou nejlepších a dvou s nejnižším počtem bodů) Současné pořadí dává jistotu Portugalsku, Turecku a Rakousku. Dále tam bude druhý postupující ze skupiny C, což bude jeden z trojice Švýcarsko, Dánsko, Irsko. Do třetího koše půjdou i Švédové, když doma porazí Faerské ostrovy. Zbývá poslední volné místo. Česko se v něm udrží, pokud Řekové neprohrají s Finskem. Pokud Finové navážou na své předchozí úspěšné výsledky, v případě výhry v Řecku český tým přeskočí. Teoretickou šanci má i Maďarsko. Potřebuje výhru ve Walesu a ztráty Finů i Švédů. 4. KOŠ (dva nejhorší týmy z druhých míst kvalifikace a čtyři vítězové play off Ligy národů) Finsko, když nevyhraje v Řecku.

Maďarsko, pokud zvítězí ve Walesu.

Česko, pokud Švédové porazí Faery, Švýcaři vyhrají na Gibraltaru a Finové zvítězí v Řecku

Wales, pokud porazí Maďarsko.

Slovensko, pokud zdolá Ázerbájdžán a souboj Wales - Maďarsko skončí remízou