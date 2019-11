Jak sehnat lístky, co udělá s losem Liga národů. O Euru podrobně

Do výkopu Eura 2020 zbývá 205 dnů, startuje v Římě 12. června od 21.00. Hraje se ve dvanácti městech a jedenácti zemích celého kontinentu.

Na koho Češi nenarazí?

Na nikoho ze třetího losovacího koše, společně s českým týmem v něm jsou Portugalsko, Turecko, Rakousko, Švédsko a Dánsko.

A také vědí, že se vyhnou petrohradsko-kodaňské skupině, v níž jsou vedle hostitelských národů Dánska a Ruska také Belgičané. To už je jisté před losem, který se uskuteční 30. listopadu v Bukurešti.

Hostitelské země mají automaticky zajištěny utkání doma. Proto jsou ve skupině B Rusko z druhého koše a Dánsko ze třetího koše.

Belgie je společně s Ukrajinou jediným mužstvem z prvního koše, které Euro nepořádají. A jelikož Ukrajina z politických důvodů nemůže hrát v Rusku, musela do béčka Belgie.

Do jaké skupiny by Češi nejraději?

Do skupiny F, kterou hostí Mnichov a Budapešť, kvůli snadnému cestování. Dvě utkání by Češi hráli v Maďarsku na zbrusu novém stadionu Ference Puskáse pro 67 tisíc diváků, k duelu s Německem by nastoupili v Mnichově.

Už teď je jisté - ať už jim los přisoudí jakoukoli skupinu -, že minimálně jeden zápas v základní části turnaje odehrají Češi proti reprezentaci na jejím domácím stadionu.

Kde budou Češi během šampionátu bydlet a trénovat?

Ve městě, v němž nastoupí ke dvěma ze tří zápasů. Vybrané hotely už má Evropská fotbalová unie (UEFA) zarezervované.

Po losu se zástupci národního mužstva trenér Šilhavý a manažer Sionko rozjedou do určené destinace obhlédnout možnosti. Češi nemusí využít předloženou nabídku, ale pak musí počítat s mnohem vyššími údaji za ubytování.

Důležitá data 30. listopadu 2019: los Eura 26. března 2020: semifinále play off Ligy národů 31. března 2020: finále play off Ligy národů 1. dubna 2020: případné přelosování skupin 12. června 2020: zahajovací zápas Eura v Římě: Itálie - ? 12. července 2020: finále Eura v Londýně

Kdy bude znám kompletní počet účastníků?

Zatím se na Euro kvalifikovalo dvacet národních mužstev, zbývající čtyři vzejdou z play off Ligy národů 31. března 2020. O den později bude definitivně známo složení všech skupin, které mohou po oficiálním losu z 30. listopadu doznat změn kvůli postupu hostitelské země právě z dodatečné kvalifikace.

Kdo postoupí z Ligy národů?

Nová evropská soutěž vznikla jako náhrada přípravných zápasů a poprvé se odehrála na podzim 2018. Zároveň dává šanci na postup týmům, které na závěrečný turnaj neprošly z kvalifikace.

Byla rozdělena na čtyři výkonnostní úrovně, vítězové každé ze čtyř skupin jednotlivých úrovní si zajistili postup do play off. Pokud se zároveň dostali na Euro z kvalifikace, jejich místo přejde na dalšího v pořadí.

Po skončení kvalifikace je známa většina semifinálových dvojic: Bosna - Severní Irsko, Slovensko - Irsko (Liga B), Norsko - Srbsko (Liga C), Gruzie - Bělorusko, Severní Makedonie - Kosovo (Liga D).

Právo v play off si vybojovaly i Bulharsko, Izrael, Maďarsko a Rumunsko z Ligy C, které však své skupiny nevyhrály. A jelikož v play off Ligy C je volné už jen jedno místo, tři týmy se musí přesunout do Ligy A k Islandu, kde jsou právě tři volná místa.

O tom, kdo bude hrát v Lize C ve Skotsku a kdo půjde do play off Ligy A, rozhodne los v pátek 22. listopadu.

Semifinále se hraje na hřišti lépe postaveného týmu podle výsledků Ligy národů, dějiště finále se bude losovat.

Rozhodly výsledky kvalifikace. V prvním koši je šest vítězů kvalifikačních skupin. Ve druhém zbývající čtyři vítěze skupin, kteří získali méně bodů, doplnili dva nejlepší z druhých míst.

Ve třetím koši jsou zbývající postupující z druhých míst vyjma dvou týmů s nejhoršími výsledky. Ty spadly do posledního výkonnostního koše, kde jsou místa pro čtyři vítěze play off Ligy národů.

1. koš: Belgie, Itálie, Anglie, Německo, Španělsko, Ukrajina.

2. koš: Francie, Švýcarsko, Polsko, Chorvatsko, Rusko, Nizozemsko.

3. koš: Portugalsko, Rakousko, Turecko, Švédsko, Dánsko, Česko.

4. koš: Finsko, Wales, čtyři vítězové play off Ligy národů

Los Eura?

Reprezentace pořadatelských zemí jsou automaticky zařazeny do skupin, které hostí.

Anglie, Německo, Itálie, Španělsko a Nizozemsko mají garantovány všechna tři utkání v základní fázi na svém stadionu. O vzájemném souboji Ruska s Dánskem ve skupině B rozhodne los.

Už teď je jisté, že do skupiny E (Bilbao, Dublin) vedle Španělska půjde i vítěz play off Ligy B, protože jedním z účastníků je Irsko. Pokud úspěšné nebude, obsadí jeho „domácí“ pozici v Dublinu jeden z trojice Slovensko, Severní Irsko, Bosna.

Vítězi Ligy C bude při losu UEFA držet místo ve skupině D (Londýn, Glasgow), protože jedním z účastníků je Skotsko. Pokud by však vedle Skotska, Norska a Srbska do play off Ligy C přibylo Maďarsko či Rumunsko a zároveň by uspělo, dojde zmíněného 1. dubna 2020 k přesunu do maďarské či rumunské skupiny Eura.

Stejný scénář platí v případě, pokud Maďarsko a Rumunsko budou nalosovány do play off Ligy A. Pokud by tam bojoval jen jeden z těchto soupeřů, například Maďarsko, vítězi Ligy A bude při losu Eura držena pozice ve skupině F, kterou společně s Mnichovem hostí i Budapešť. To samé se týká případu Rumunska a Bukurešti.

Skupina A (Řím, Baku): Itálie.

Skupina B (Petrohrad, Kodaň): Belgie, Rusko, Dánsko.

Skupina C (Amsterdam, Bukurešť): Ukrajina, Nizozemsko.

Skupina D (Londýn, Glasgow): Anglie, potenciálně vítěz play off Ligy C.

Skupina E (Bilbao, Dublin): Španělsko, vítěz Ligy B, což bude Bosna, Irsko, Slovensko, nebo Severní Irsko.

Skupina F (Mnichov, Budapešť): Německo

Jak sehnat lístky?

Na webu euro2020.com/tickets bude začátkem prosince otevřena další vlna prodeje, která zohlední los jednotlivých skupin. Vstupenky jsou rozděleny do tří cenových kategorií

Ve městech východní Evropy, což je Budapešť, Bukurešť a Baku, jsou jednotlivé ceny nižší. Prodávají se za 125 eur (3250 korun), 75 eur (1950 korun) a 30 eur (780 korun).

Nejdražší lístky například do Londýna, Mnichova či Kodaně stojí 185 eur (4800 korun), v nižší kategorii je to 125 eur (3250 korun) a nejlevnější vyjdou na 50 eur (1300 korun).

Zahajovací zápas v Římě stojí 225 eur (5850 korun), 145 eur a 75 eur. Připlatíte si i na utkání ve vyřazovací fázi a to od čtvrtfinále: 225 eur, 145 eur a 75 eur, v Baku je čtvrtfinále za cenu zápasů ve skupinách.

Final Four v Londýně už výrazně podražilo: semifinále 595 eur (15 470 korun), 345 eur (8970 eur) a 195 eur (5000 korun) a finále 945 eur (24 570), 595 eur (15 470) a 295 eur (7670).

Kdy musí trenéři oznámit nominace?

Nejpozději do půlnoci 2. června, což je deset dnů před startem Eura. V případě zranění však lze udělat změnu den před úvodním zápasem mužstva. Na soupisce může být třiadvacet hráčů, z nichž tři musí být brankáři.

Kdo je favorit?

Podle bookmakerů známé britské sázkové kanceláře William Hill i podle prognóz největších českých sázkovek Tipsportu a Fortuny jsou největší favorité Francie, Anglie a Belgie. Za vsazenou stokorunu vyděláte přibližně pětkrát až sedmkrát tolik.

Čechům se na zlato nevěří, kurz je 100:1, u William Hill dokonce 151:1.