Šilhavý: V kádru převažují hráči, kteří mají do nominace na Euro blíž

Celkem jedenáct rohů, čtrnáct střel, gól žádný. Co budete hráčům vyčítat především?

Hráli jsme příliš pomalu, mnoho situací jsme přehrávali. Proto se stalo, že soupeř měl dost času, aby si vždycky zalezl na svou půlku a odbránil to. Strašně těžko jsme se do Bulharů dostávali, chyběly tam náběhy. A když už přišly, následoval špatný centr nebo špatný výběr místa.

Známky Jak se vám Češi líbili

A ve druhém poločase jste dostali gól.

Darovali jsme soupeři jednoduchou standardní situaci, to byla chyba. V závěru jsme se sice dostali do tlaku, ale kýžený gól se nám vstřelit nepodařilo. Upřímně, nemysleli jsme si, že zrovna tady prohrajeme. Chtěli jsme se s kvalifikací loučit vítězstvím a lepším výkonem.

Už je to poněkolikáté, co mužstvo po výborném výkonu zklame. Je to úplně zbytečná prohra.

Mrzí mě to. Ve čtvrtek uhrajeme postup a teď nic. Ani si nemyslím, že bychom něco podcenili. Sešlo se toho vícero. Po velkém zápase přišel prázdný stadion... Ale nemyslím, že by hráči nechtěli.

Po skvělé Anglii se zkazil zápas se Severním Irskem. Teď po Kosovu přišlo špatné Bulharsko.

Lhostejno, jestli se jedná o kvalifikaci nebo přípravu, každý zápas nám přináší informace o týmu, o hráčích. Určitě bych to nedělil na slabou a silnou sestavu. Ale asi nemáme takovou kvalitu jako třeba Anglie, která s námi prohrála a hned v dalších zápasech nenechá nikoho na pochybách, že je nejlepší. Oni dokážu chybu hned napravit, kdežto my nejsme tak silný tým, abychom to opakovali dlouhodobě, utkání za utkáním.

Bulharsko - Česko 1:0 Zmar na závěr

Jak se na vašem výkonu projevila tichá atmosféra?

Viděli jste to sami. Fotbal se hraje pro lidi a před lidmi.

A jak se na výkonu projevily změny v sestavě?

V brance nastoupil Kolář, před ním Kúdela a další slávisti. Chtěli jsme ještě víc hrát, víc kombinovat odzadu. Na to jsme se zaměřovali a věnovali tomu hodně energie. Zato vepředu, kde jsme si měli v méně riskantním prostoru víc dovolit, chyběla odvahu i kvalita.

Jak byste zhodnotil Ševčíka, Koláře a Ondráška, kteří nastoupili poprvé v základu?

Jednotlivce nehodnotím, utkání se nepovedlo jako celek. Ale informací jsme z toho dostali dost.

Už se bojovalo o nominaci na Euro?

V každém zápase se bojuje o další nominaci. V každém zápase musí hráči dokázat kvalitu.

Co je zapotřebí před Eurem nejvíc zlepšit?

Nejsložitější je postupný útok. Na posledních třicet metrech před brankou, kde se musí projevit kvalita a součinnost, hra bez míče. Hodně o tom mluvíme, koukáme na video a budeme na tom pracovat v březnu na týdenním srazu.

V březnu budete hrát s kým?

Je asi pět možností, každopádně soupeř by měl být někde v teple.

Než uděláte analýzu celé kvalifikace, už víte, kdo z hráčů má na Euro nejblíž?

V hlavě mám, že někteří hráči k tomu mají blíž a někteří dál. Tím neříkám, že se to během jara nemůže změnit. Ale přiznávám, že v kádru teď převažují hráči, kteří na devadesát procent mají do nominace blíž.

Kolik hráčů už máte v kolonce Jistí?

Zatím se soustředíme na konec roku. Než skončí ligový podzim, chceme ještě objet některé soutěže, mluvit s hráči. Taky se bude losovat mistrovství Evropy, poznáme soupeře, destinace zápasů.

Straší vás „italská“ skupina A? Dva zápasy v dalekém Baku?

Než jsme postoupili, říkali jsme si: Pojedeme kamkoli, hlavně, abychom tam byli. Takže si nevybíráme.