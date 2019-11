Bulharsko - Česko, rozlučka s kvalifikací, bez diváků a v nových dresech

Disciplinární komise UEFA zavřela Bulharům stadion kvůli rasistickým projevům fanoušků při říjnovém kvalifikačním utkání proti Anglii (0:6).

Utkání bude přístupné pouze dětem do 14 let, těch by ale mělo přijít pouze pár stovek. Česká strana dostala pro partnery a hosty reprezentace 150 lístků, jejich počet určuje protokol UEFA.

ONLINE: Bulharsko - Česko Utkání sledujeme minutu po minutě. Sestava českého týmu: Kolář - Kadeřábek, Čelůstka, Kúdela, Bořil - Ševčík, Souček, Darida, Král, Jankto - Ondrášek

Českému týmu ve zvláštní kulise v zásadě o nic nepůjde. Účast na mistrovství Evropy si zajistil díky čtvrtečnímu vítězství nad Kosovem (2:1). I proto si trenér Jaroslav Šilhavý mohl dovolit udělat v sestavě pět změn.



Debut v národním týmu prožije brankář Ondřej Kolář. Poprvé v základní sestavě jsou také Petr Ševčík a Zdeněk Ondrášek. Hrají i Pavel Kadeřábek a Ondřej Kúdela.

Bulharsko je v kvalifikační tabulce A na posledním šestém místě. V sedmi zápasech získalo jen tři body za tři remízy, v Praze na Letné v červnu podlehlo 1:2.