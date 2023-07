Psotka skončil na FAČR, stal se sportovním ředitelem Zbrojovky Brno

Psotka ve funkci skončil na základě jednostranné výstupní klauzule. „Zdeňka Psotku jsme chtěli udržet, ale smlouva hovoří jasně. Zároveň oceňuji i korektní přístup Václava Bartoňka (majitele brněnského klubu), který umožní, aby v následujícím období Zdeněk mohl v dohodnutém rozsahu pomoci do okamžiku, než FAČR funkci znovu obsadí,“ uvedl předseda FAČR Petr Fousek.

Devětačtyřicetiletý Psotka začal pracovat pro FAČR před rokem. Předtím byl šest let ve Viktorii Plzeň, kde vykonával funkci šéftrenéra mládeže a později sportovního ředitele. V minulosti působil i jako trenér Olomouce v první lize.

„Přicházím do klubu, který má obrovský potenciál, velmi dobrou práci s mládeží, dobré trenéry už od přípravek a tradici. V mé přímé gesci by měl být především A-tým s přesahem do B-týmu a týmu do 19 let,“ řekl Psotka webu posledního celku uplynulé sezony první ligy.