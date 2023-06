Hledají se dobyvatelé. Plány jsou, posil má Zbrojovka na startu léta pomálu

„Přišli noví kluci, bude tady nový tým a třeba se z něho ‚vyloupne‘ nový Ševčík,“ řekl kapitán a útočník týmu Jakub Řezníček.

Na rozdíl od svého dvorního nahrávače Zbrojovku (zřejmě) neopustí a po sestupu se jí pokusí vrátit ztracený lesk. „Sestup asi už přebolel. Život jde dál. Je potřeba pracovat, udělat to nejlíp, jak to jde, a pokusit se dostat zase do ligy,“ uvedl.

S kým o to bude usilovat, první den letní přípravy Zbrojovky moc neodhalil. Nový trenér Luděk Klusáček přivítal pouze tři nové tváře, jimiž jsou nigerijský stoper Timi Atiki Egbe (FK Rača Bratislava, druhá slovenská liga), Martin Toml (dříve Pardubice, loni Zlaté Moravce, slovenská první liga) a Michal Vrána (Bohemians). „Hlavní příval nových hráčů by měl ještě přijít,“ ujistil Klusáček.

Vzhledem k tomu, že přípravu začíná i bez několika zraněných borců, doplnil kádr dorostenci a hráči béčka. „Proces bude pokračovat. Něco musí přijít během týdne, druhá vlna doplnění záleží na tom, koho začnou uvolňovat prvoligové týmy,“ upřesnil.

Na obměně kádru zatím spolupracuje s majitelem klubu Václavem Bartoňkem. Nový sportovní manažer, vzdor spekulacím, že už je o něm rozhodnuto a stane se jím Zdeněk Psotka, před brněnské hráče ani novináře na stadionu v Králově Poli včera nepředstoupil.

„Nedokážu odhadnout, kdy tady bude. To je otázka na majitele,“ odkázal Klusáček na šéfa Bartoňka, který se ale kontaktu s médii vyhnul. Podle informace MF DNES je Psotkovým klíčovým dnem ve vztahu ke Zbrojovce nadcházející pátek, kdy se koná Valná hromada Fotbalové asociace ČR, v níž je technickým ředitelem. Poté by jeho návrat na klubovou scénu neměl být vyloučený.

Zatím nese doplňování brněnského kádru (nejen) Klusáčkův rukopis. Vránu, kterého zná z Bohemians, si pozval on. „Úplně se tam neprosadil, ale věřím, že předpoklady má,“ sdělil trenér.

Posily by měly být ofenzivní

Ačkoliv dva ze tří zkoušených hráčů, Toml a Egbe, jsou obránci, přál by si Klusáček ještě jednu posilu na post stopera. Z něho odchází po vypršení smlouvy Jan Hlavica a Jakub Šural s Janem Štěrbou kvůli zdravotním problémům start přípravy nestihli.

Dál už by se zkvalitňování brněnské soupisky mělo podle Klusáčka týkat hlavně ofenzivy. „Chtěli bychom kreativní ofenzivní hráče. Nechci říct klasické útočníky, ale kluky do druhé útočné vlny. Je předpoklad, že budeme ve druhé lize soupeře hodně dobývat, tak abychom na to byli připravení,“ míní kouč. Ještě jednoho muže do útoku k Řezníčkovi by přivítal taky. „To jednoznačně. Nic to neříká o tom, jestli budeme hrát na jednoho, nebo na dva útočníky, ale v případě jakýchkoliv komplikací je nutná zastupitelnost,“ prohlásil Klusáček.

Prvním soupeřem, který nově formovanou Zbrojovku v přípravě prověří, bude v sobotu Dunajská Streda. Druhá liga začne 22. července.

Zklamaný brněnský útočník Jakub Řezníček po remíze se Zlínem, která poslala Zbrojovku do druhé ligy.

Žádný jiný než postupový cíl si Brňané nepřipouští. „Je brzo mluvit o tom, kdo by měl být naším největším soupeřem. Závisí to na tom, jak kdo složí kádr. Věřím, že nahoře se ocitne Dukla,“ odhadl nový brněnský trenér.

Zatím jenom odchody například hlásí účastník baráže z Vyškova. Do Jablonce zamířil útočně laděný Alexis Alegue, místo v Olomouci získal František Matys, do Pardubic může zamířit gólman Antonín Kinský.

A Zbrojovka? „Jádro zůstává. Věřím, že jsou dobré výchozí podmínky pro to ho kvalitně doplnit,“ hlásí Klusáček.