Čtyři z Líšně a Dreksa. Víc posil mít brněnská Zbrojovka nebude

„Jestli je kádr dostatečně široký, ukáže až hlavní soutěž,“ suše hodnotí aktivitu na přestupovém trhu trenér Zbrojovky Miloslav Machálek. Hlavním přestupním kanálem zůstala trasa Líšeň–Zbrojovka a zpět, kde se událo hned šest přesunů. Na Srbskou přišli z menšího brněnského klubu dva záložníci, brankář a útočník. Machálek si tak dle očekávání přivádí hráče, se kterými dříve v Líšni spolupracoval.

„My jsme byli už z podzimní části dohodnutí, co chceme na trhu dělat a které hráče přivést. Po debatě s trenérem se povedlo jeho touhy uspokojit, takže jsme nijak v závěru neimprovizovali,“ vysvětluje sportovní manažer Tomáš Požár, proč klub ani v posledních dnech nepřivedl žádné zvučnější jméno.

Faktem je, že Zbrojovce bude na podzim chybět hned čtveřice obránců, která se s brněnským týmem rozloučila. Do zadních řad naopak přibyl hráč jediný, zkušený stoper Pavel Dreksa z prvoligové Karviné.

Po zranění je navíc stále mimo hru obránce Lukáš Kryštůfek. Kromě nich má Zbrojovka na soupisce pro jaro už jen Pavla Eismanna, Jakuba Šurala a Juraje Kotulu. Machálek tak zřejmě bude pokračovat v rozestavení o menším počtu obránců, případně se suplováním beků defenzivními záložníky. „Mám rád, když krajní obránci umí podpořit útočné snažení,“ naznačuje kouč.

Přestupy před jarem ● Příchody

Martin Šustr (brankář, přestup z Líšně)

Marek Vintr (záložník, návrat z hostování v Líšni)

Adrián Čermák (záložník, přestup z Líšně)

Jan Hladík (útočník, přestup z Líšně)

Pavel Dreksa (obránce, přestup z Karviné) ● Odchody

Jakub Černín (obránce, hostování v Líšni)

Robert Bartolomeu (záložník, konec smlouvy, nyní v Blansku)

Pavel Halouska (brankář, přestup do Líšně)

David Moučka (záložník, hostování ve Vyškově)

Petr Pavlík (obránce, hostování v Pohronie, SVK)

Ondřej Sukup (obránce, konec smlouvy, nyní v Blansku)

Michal Šmíd (obránce, konec hostování z Bohemians Praha 1905)

Lukáš Magera (útočník, konec smlouvy, nyní v Zápech)

Nové kontrakty s klubem podepsali Ondřej Vaněk a Jakub Černín

Ani v útoku teď není situace ideální. Na soupisce jsou sice čtyři tradiční hrotoví hráči, ne všichni ale momentálně trénují. Trenér má k dispozici Jakuba Přichystala a Jana Hladíka, naopak Antonín Růsek a Jan Pázler jsou po zranění mimo hru.

Růsek by se však podle Machálka měl brzy do tréninku vrátit. „Absolvoval další kolo lékařských kontrol a hlásí pozitivní zprávy. Od příštího týdne by měl být k dispozici v plném tréninku,“ vyhlíží trenér návrat mladého střelce.

V přípravě si Zbrojovka zatím musí vystačit s užším kádrem. I do útočných pozic tak nastupují tradiční záložníci. „Já bych se na to škatulkování záložník–útočník tolik nedíval. Pro mě jsou to všechno ofenzivní hráči,“ vysvětluje Machálek.

V útoku už si zahráli Antonín Fousek, Martin Sedlák nebo Marek Vintr. Na produktivitu svých středopolařů si Brňané stěžovat nemohou. Právě hráči zaskakující na hrotu přinesli většinu z 32 gólů, které Zbrojovka během jedenácti přípravných utkání vsítila. A záložníci nezklamali ani v obraně, Zbrojovka inkasovala za stejnou dobu ze hry pouze devatenáctkrát.

Poslední zkouškou před jarní částí bude nezvykle lídr druhé ligy Pardubice. „Že hrajeme právě proti prvnímu týmu tabulky, je náhoda a já tomu nepřikládám větší váhu. Bude to kvalitní test,“ zve na sobotní utkání kouč Machálek. Jaro pak Brňané zahájí 8. března proti Sokolovu.