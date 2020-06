Spím, jím, nebo hraju. Dreksa je v turbulentní sestavě Zbrojovky stálicí

„Klobouk dolů před celým týmem, že jsme zvládli takový zápas,“ řekl ale Dreksa jako pravý kapitán.

Věřil jste ve výhru i poté, co Chrudim vyrovnala na 2:2?

Věřím za každého stavu! Ukázali jsme už v předchozích zápasech, že se s námi musí počítat, že máme obrovskou vůli a morálku. Doufám, že to budeme ukazovat dál.

Překvapilo vás, jak byl soupeř na začátku utkání nebezpečný?

Při tomto náročném programu občas trvá, než se do zápasu dostanete. I já sám jsem se necítil dobře v prvním poločase. Zkazil jsem tam hodně balonů a z toho možná plynulo, že soupeř působil živějším dojmem a vypadal líp. Ten program je neúprosný, ale počítají se jen body a ty jsme urvali my.

Ještě nejméně do první poloviny července tenhle kvapík bude trvat. Přidá se horko. Zkomplikuje vám hodně život?

Osobně jsem horko zažil už v Ázerbájdžánu, kde jsem hrál. Byla to utkání hlavně na začátku soutěže, zejména první dva zápasy jsme hráli ve vedru. Liga tam začíná až koncem srpna, kdy už horka trochu opadají.

Máte svůj trik, jak si s horkem poradit?

Hrálo se stejně až třeba v devět večer a i tak to bylo stále nefotbalové. Přes den tam totiž opravdu bylo 45 stupňů ve stínu a moc se dělat nedalo. Tím, jak jsem tam žil, jsem si ale na teploty zvykl a ani mi to potom nepřišlo.

Dreksova kariéra 14 zápasů odehrál v roce 2017 za Baku, bylo to jeho jediné zahraniční angažmá. 128 utkání má na kontě v domácí 1. lize. Hrál za Olomouc, Ústí, Baník a Karvinou. 9 kol odehrál na jaře za Zbrojovku Brno, nevynechal zatím ani minutu.

Strávil jste tam téměř celý rok, byl jste tam i mezi sezonami?

Měl jsem štěstí, že jsem tam nemusel být přes celé léto. V Baku totiž probíhaly muslimské hry, a tak měl celý tým měsíc volna a já mohl jet domů. Ve zbytku léta se trénovalo brzo ráno nebo pozdě odpoledne, aby se to dalo přežít.

Herně se vám tam vcelku dařilo. Nechtěl jste v zahraničí zůstat?

Karviná nebyla v ideální pozici v tabulce a majitel chtěl, abych se vrátil zpátky a pomohl týmu se udržet v první lize. Ze stejného důvodu jsem taky nešel do Kazachstánu. V Karviné jsem měl smlouvu a chtěli mě mít doma za každou cenu.

Budete z této zkušenosti lobovat za úpravu časů tréninků?

Časy se asi přizpůsobí i bez mé rady podle situace. Tréninky jsou teď stejně v nízkém tempu. Střídají se jen pozápasové výklusy s předzápasovými taktickými tréninky. Teď se už nic natrénovat nedá, je to jen o správném psychickém nastavení.

To mě vrací zpátky k Ázerbájdžánu. Když jste přišel do Baku, tamní klub musel dotahovat ztrátu. V Karviné jste potom zachraňoval ligu a nyní ve Zbrojovce se opět mluví více o dotahování manka na úplné čelo tabulky než o držení barážových příček. Nemáte pocit, že musíte neustále něco dohánět?

Zase s týmem dotahuju, to je pravda. Teď už navíc jenom nedotahujeme, protože už to není v našich rukou. Musíme spoléhat na to, že se Pardubicím body někde poztrácí.

V Karviné jste zase musel zachraňovat. Pořád jste v nějaké situaci pod tlakem. Není to už lehce na hlavu?

My jsme teď ale na celkem klidné pozici.

Ale celý druholigový fotbal říká, že Zbrojovka ztrácí na Pardubice, ne že je Zbrojovka s velkým náskokem druhá. Není to frustrující?

Pro mě ne. Mě to baví. Já mám rád hru pod tlakem, když o něco jde. V tom je to skvěle motivující.

Po koronavirové pauze jste nechyběl ani minutu a stal jste se absolutní stálicí hodně turbulentní sestavy. Jak hluboký je ještě fyzický fond a čím se udržujete?

Máme dobrou regeneraci, ale já hlavně hodně spím. To mi pomáhá nejvíc. Jasně, byly zápasy, kdy jsem se cítil hůř, jindy zase líp. V poslední době nám hrálo do karet i to počasí, že nebylo takové vedro.

Občas máte mezi zápasy jen dva dny, dá se tedy říct, že jeden prospíte?

Já mám pocit, že poslední dobou jen jím, hraju a spím. (směje se)

Je to ale asi příjemnější, než byla doba, kdy se mohlo jen trénovat.

To určitě. Naopak bych byl rád, kdybychom si z tohoto režimu něco převzali i do normální sezony. Klidně bychom mohli hrát v takovém tempu i v normální sezoně a zvýšit počet zápasů.

Pokud budete hrát baráž, budete hrát až do půlky července. Nebude už těch zápasů příliš moc?

To asi nikdo nedokáže odhadnout, takovou situaci tady nikdo nezažil. Jisté je, že pokud se půjde do baráže, odehrají se dva zápasy nad plán. Bude tam ale týdenní pauza.