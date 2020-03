Brno po zimě. Osm míst včetně brankáře má Machálek vyřešených

„Museli jsme (směrem k mužstvu) udělat kroky vedoucí k vyšší koncentraci, zodpovědnosti a poctivé práci. Řekl bych, že my si věci řešíme v kabině, ne veřejně, a my si je vyřešíme. Platí, že tak jako v sobotu se nebudeme prezentovat,“ řekl trenér Machálek.

Příliš konkrétní v tom, čím mužstvo probouzel, být nechtěl. „Řekli jsme bububu,“ naznačil jen.

V prvním jarním zápase Zbrojovka v neděli hostí Sokolov. Do víkendu jde s tím, že ze 3. místa tabulky ztrácí čtyři body na vedoucí Pardubice a bod na druhou Jihlavu. Stejně bodů (31) jako Brňané má čtvrtá Dukla, o bod zpět je pátý Hradec Králové.

„První kola budou o bojovnosti, mužstva se budou hledat. Čekám válku, boj. Rozhodovat budou nasazení, bojovnost a chuť vyhrát,“ uvedl kapitán týmu Pavel Eismann.

Mimoděk tak vyjmenoval většinu atributů, které trenér Machálek během generálky ve hře Zbrojovky marně hledal. Proto se následně pořádně rozohnil a ulevil si, že u některých hráčů byl výkon na pokutu.

Rovněž Eismann si uvědomuje, že výkon Zbrojovky je potřeba zlepšit. „Řešili jsme ten zápas a rozebírali jsme věci, které nebyly dobré. Říká se, že za týden to jen tak samo od sebe dobré nebude, když to týden předtím bylo špatné, ale my všichni víme, že vstupujeme do soutěže. Hlavy se přepnou o tisíc procent,“ pomohl si Eismann nadsázkou.

Důležitou část „viny“ za matný víkendový výkon ale vzal na sebe i brněnský trenér. „Jsem zvyklý hledat chyby nejprve u sebe. Zpětně si myslím, že nebylo šťastné hráčům říct, aby se hlavně vyvarovali zranění a že stačí hrát na 80 procent. Vymstilo se nám to a nakonec jsme měli v tom zápase zranění vyplývající z toho, že hráči nešli do soubojů zpevnění,“ poznamenal Machálek.

Kryštůfek nechce spěchat, Růsek už bude k dispozici Útočník Jan Pázler je se svalovým zraněním vyřazen téměř na celé jaro, jinak se ale marodka Zbrojovky před startem druhé ligy vyprazdňuje. „Lukáš Kryštůfek pracuje individuálně, aby se nic neuspěchalo. Antonín Růsek je s týmem a měl by být k dispozici,“ řekl sportovní manažer klubu Tomáš Požár.

Ocenil také taktiku Pardubic, které si Zbrojovka coby lídra druhé ligy pozvala. „Hrály to chytře. V prvním poločase nepostavily to nejlepší, co měly, pak sestavu prostřídaly, daly dva góly a se stavem 0:2 už se těžko něco dělá. Navíc nám začali hráči vypadávat. Pracujeme na tom, abychom byli v našem výkonu kompaktnější a kolektivnější,“ řekl trenér.

Poslední přípravný zápas byl pro Zbrojovku už dvanáctým v uplynulém období, což je podle Machálka zbytečně hodně. Zbrojovka vedle „běžných“ zápasů hrála i Tipsport ligu, ke třem duelům letěla na herní soustředění na Maltu a třeba jen ve druhé polovině ledna musela zvládnout šest zápasů. V únoru pak našli brněnští hráči v rozpisu pětizápasovou porci.

„Na můj vkus je to moc. Na Maltě hráči vypadali velice dobře, podávali kvalitní výkony. Pak se ale logicky dostavila únava a krize. Myslím, že teď jsme nachystaní dobře, vyzkoušeli jsme si různé systémy hry. Zdůrazňuji ale, že hlavním cílem je hrát tak, abychom byli úspěšní. A to není o systému hry, nýbrž o práci mužstva,“ vytyčil cíl Machálek.

I kvůli délce přípravy se už všichni v Brně těší, až začne druhá liga. Přinese napětí, každý zápas bude důležitý.

„Pro mě je to zábava,“ řekl k očekávaným dramatickým bojům o čelo tabulky Eismann. „Samozřejmě je to těžké, jsou to nervy, ale proto fotbal hrajeme. Mladí můžou sbírat zkušenosti, zápasy pod tlakem je něco naučí. Začne se hrát o body, peníze, úspěch. Tady to člověk musí ukázat,“ těší se brněnský kapitán.

O sestavě, kterou chystá na Sokolov, má Machálek z větší části jasno. Brankáře chtěl při generálce podělit rovnou porcí minut, což mu kvůli indispozici Martina Šustra nevyšlo a celé utkání odchytal Jiří Floder. Právě pozice brankáře je jednou z těch, kterou má kouč už vyřešenou. Záložník David Krška nebude smět hrát kvůli trestu za čtyři žluté karty.

„Osm jmen mám jasných,“ oznámil Machálek ve středu.