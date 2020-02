Zahazování tutovek? Brněnský trenér Machálek „viní“ únavu

„Bída, hnus, slabota, otřes,“ zhodnotil Weber velmi netradičně utkání, v němž Mladá Boleslav porazila Zbrojovku po remíze 1:1 v základní hrací době 4:3 na penalty.

Víc než výsledek bublalo totiž ve Weberovi zranění jeho záložníka Davida Pecha. Ve 2. minutě mu skočil pod nohy brněnský obránce Juraj Kotula tak nešťastně, že si Pech při pádu zlomil nohu. Následně se duel zvrhl v sérii soubojů, slovních potyček a vyřizování účtů.

„Mrzí mě, že jsme tohle utkání vůbec hráli. Soupeř ho samozřejmě pojal tak, že chtěl vyhrát, takže tam byla spousta osobních soubojů, faulů, zranění hráči... Neviděl jsem tam nic, co by mě potěšilo. Když budeme v přípravě dělat takové zákroky, lámat si nohy, tak budou zranění hráči,“ zlobil se Weber.

Brněnský trenér Miloslav Machálek se po návratu ze soustředění k divokému duelu ještě jednou vrátil, a stejně jako hned po něm na Maltě se i v neděli ohradil proti tomu, že Zbrojovka hrála nadměrně důrazně nebo bezohledně.

„Pro mě je to vyjádření nesmysl. Z naší strany nikdo nenabádá hráče, aby někoho zranili. Chceme hrát agresivně, což je moderní způsob boje, a Mladá Boleslav se prezentovala velmi agresivně. Došlo ke zranění, bylo nešťastné a mrzí mě. Pro mě ale tohle vyjádření (trenéra Webera) je jeho zkrat v emocích,“ poznamenal Machálek.

Právě utkání proti přednímu ligovému celku použil v hodnocení jako to, které mu ukázalo mezery v herním projevu Zbrojovky. „Moje připomínky byly směřovány k mladým hráčům. V oblasti rychlosti a agresivity hry mají před sebou dlouhou cestu. Musím ale pochválit (záložníka) Davida Juráska, který nám pak v dalším utkání ukázal, že výtka padla na úrodnou půdu,“ vyzdvihl kouč brněnských fotbalistů.

Ti vesměs při rozhovorech zmiňovali, že Machálek je v přípravě žene do „soutěžního“ tempa. „Trenér chce, abychom na hřišti odevzdali maximum, to se snažíme plnit a jezdíme po zadku. Od toho se odvíjejí další věci. Trenér nás povzbuzuje do aktivity, do vysokého presinku, abychom nenechali soupeře dýchat a byli vždy v pohybu,“ popsal obránce Kotula pokyny, jimiž se Zbrojovka na přelomu ledna a února řídí.

Co brněnské mužstvo trápilo po celou dobu soustředění, bylo zahazování jasných gólových šancí. Z malého vápna sami před brankou se hráči Zbrojovky dokázali netrefit ve všech třech zápasech. „Společným prvkem tohoto pálení tutovek byla únava,“ míní Machálek. „Souvisí to s vysokým zatížením hráčů. Většinou gólovky zahazovali Jakub Přichystal, Ondřej Pachlopník, Tonda Růsek nebo Šimon Šumbera. Oni toho mají dost v nohách,“ popsal průvodní jev zápasů na Maltě trenér.

Podle jeho názoru není na škodu, když se Zbrojovka už v polovině zimní přípravy snaží vyrovnat účastníkům nejvyšší soutěže, poráží Baník a remizuje s Mladou Boleslaví.

„Klidně mohli jít hráči v tempu a nasazení ještě dál,“ odmítá, že by dobré výsledky přicházely zbytečně brzo. „Myslím si, že jsme mohli daleko lépe pracovat. Máme nedostatky v taktické oblasti, v důslednosti při přebírání hráčů, při verbální komunikaci a v neposlední řadě při zavírání křídelních prostorů. Hrajeme náročný systém 4–4–2 s přecházením na 3–5–2. Je to o důslednosti a poctivosti, abychom si plnili, co máme. Mladá Boleslav se prezentovala agresivním rychlým způsobem boje a takové zápasy nás mohou posunout dál,“ apeluje Machálek.

Tento týden bude pro jeho další práci velmi důležitý. Jednak Zbrojovka po velkém vytížení najede na volnější zápasový rytmus, když hrát bude už jen jednou týdně, a to jí umožní přidat v tréninku. Zároveň čekají řadu hráčů zdravotní prohlídky a podle toho bude Machálek ve spolupráci s vedením klubu plánovat případné posílení kádru.

„Startovní čára vyjde ze zdravotního stavu hráčů,“ připomněl trenér, že ho stále trápí početná marodka. „Podle zdravotního stavu vyhodnotíme, v jakém počtu a s jakými hráči půjdeme do další fáze přípravy. Nečekám ale žádná zásadní rozhodnutí,“ naznačil.

Nově má ze soustředění na Maltě mírné potíže slovenský zadák Kotula, dosud nejvytíženější muž v přípravě Zbrojovky, který se při jednom z obranných zákroků zranil v oblasti žeber.