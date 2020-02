Tak přece, Vaněk zůstává a cílí na postup. Brno mám v srdci, říká

Vaněk, který Zbrojovce výrazně pomohl už ve druhé polovině podzimu, se svým mateřským klubem podepsal novou smlouvu do roku 2022 a chystá se s ním na pokus o návrat do první ligy.

„Brno mám v srdci a jsem tady doma, to rozhodlo. Jsem rád, že smlouva je na delší dobu, další budoucnost teď spojím se Zbrojovkou. Klub patří do ligy a doufám, že k tomu dokážu pomoci a všichni společně tam Zbrojovku dotáhneme,“ vzkázal Vaněk fanouškům přes oficiální web klubu.

Pro mnohé překvapivě, protože podle původní dohody se s týmem především připravoval na zahraniční angažmá. Proto za Zbrojovku nehrál ani přípravné zápasy a vyčkával. Nakonec se však opakuje loňský scénář. Také loni v létě Vaněk na brněnské dveře „zaklepal“ s cílem dostat se zde do herní pohody, aby si mohl říct o odchod do ciziny. Poté, co ho žádná nabídka nezaujala natolik, aby po ní skočil, začal hrát druhou ligu.

Tu v probíhající sezoně i dohraje. „Já to hodnotím velice pozitivně. Bylo mým přáním, abychom do jednání s Ondrou vstoupili. Na naši spolupráci se těším, protože Ondra je hráčem takových kvalit, že nám může pomoct ke splnění nelehkého cíle,“ glosoval podpis kontraktu trenér brněnského mužstva Miloslav Machálek.

Se svým odchovancem bylo vedení Zbrojovky od začátku přípravy v kontaktu prakticky denně, větší aktivitu ale začalo vyvíjet až minulý týden. „Od začátku jsme věděli, že pokud ta možnost bude, jednat chceme. Upřímně jsme Ondrovi přáli, aby k němu přistálo něco, co by ho hodně zaujalo. Evidentně se tak nestalo. Dohodli jsme se a věřím, že to je ke spokojenosti obou stran,“ popsal vývoj Tomáš Požár, sportovní manažer Zbrojovky.

Čermák týden vynechá, má pohmožděný kotník

Jednoznačným vítězem vyčkávací „hry o Vaňka“ je nyní brněnský klub. Jeho sestavu vyztužuje rozdílový hráč, schopný vykouzlit gólové šance i zakončovat. Na podzim dal čtyři góly, pět branek svými pasy nachystal. Z devíti zápasů, do nichž zasáhl, jich Zbrojovka vyhrála sedm.

Vaňkova čísla 9 zápasů odehrál Ondřej Vaněk za Zbrojovku na podzim, nastupovat začal v 8. kole.

4 góly dal a na dalších pět přihrál. Dělí se o první místo v produktivitě Brna. 6x odehrál celý zápas, třikrát byl střídán; nejdříve šel ze hry v 75. minutě utkání. 3 nasbírané žluté karty značí, že příští napomenutí bude znamenat stop na jeden zápas.

Navíc s ním má Zbrojovka smlouvu na dalšího dva a půl roku. „Pro klub je výhodné, když hráč tohoto typu má dlouhodobý kontrakt, to samé platí pro hráče. Chtěli jsme jít do seriózní spolupráce,“ řekl Požár.

Podruhé se Zbrojovce s Vaňkem vyplatila jednak velkorysost, když ho nechala s mužstvem, přestože nebylo jasné, zda v Brně vůbec bude hrát, a stejně tak trpělivost.

„Nebylo snadné odolávat častým dotazům, jak to s Ondrou bude,“ přiznal Požár. „Jak v létě, tak nyní v zimě jsme ctili zájem hráče a současně jsme věděli, že pokud bude možnost, jednat chceme. Asi se nám to vyplatilo. Neměli jsme jinou strategii než tu, že chceme do jednání s Ondrou vstoupit ve chvíli, kdy on bude připraven sednout si ke stolu. V kontaktu jsme byli a minulý týden byl nejvyšší čas to rozseknout. Ondra taky odolával některým možnostem směrem do zahraničí, i v něm asi uzrávalo přesvědčení, že možnost zůstat v Brně tady je a existuje. Ve finále mu byla i sympatická,“ upřesnil manažer.

Podpis smlouvy s klíčovým záložníkem přišel dva dny poté, co se Brnu v utkání v Trenčíně zranil jiný středopolař Adrián Čermák, který v přípravě na dané pozici hrával. To je ale jen souhra okolností. Trenér Machálek minulý týden dokonce pracoval s variantou, že do Trenčína už by jel i Vaněk. K této dohodě však nedošlo.

„Avizovali jsme, že čas, kdy se bude něco v kádru dít, bude po soustředění na Maltě. Tento čas přišel minulý týden. My jsme si to vyhodnotili tím způsobem, že Ondru oslovíme,“ dodal i Machálek. Současně věří, že Čermákovo zranění kotníku, utrpěné po hrubém faulu zezadu, nebude vážné. Slovenská posila Zbrojovky by měla tento týden vynechat a od příštího pondělí se zase vrátit do přípravy.

Zbývat pak budou tři přípravné zápasy. Vaněk věří, že se v nich Zbrojovce podaří naladit na podzimní notu. „Změny v kádru byly spíš kosmetické, jádro týmu zůstává. Jsem přesvědčený, že budeme hrát tak, jak jsme končili podzim. Myslím, že ty zápasy se nám povedly herně i výsledkově. Čeká nás čtrnáct zápasů, ve kterých půjdeme za společným cílem, a tím je postup,“ řekl na klubovém webu.