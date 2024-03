Hrůzostrašný zápas, zlobil se brněnský kouč Polách. Láteří i ve Vyškově

„Odehráli jsme hrůzostrašný zápas, a to jak výsledkově, tak i herně. Prakticky jsme nedostali soupeře pod tlak, měli jsme jen tři střely na bránu a to je strašně málo. Náš výkon absolutně neodpovídal tomu, že bychom chtěli hrát v tabulce nahoře,“ zlobil se brněnský trenér Tomáš Polách.

Ze Zbrojovky přitom před startem jarní části druhé nejvyšší soutěže několikrát zazněl příslib, že nemůže mít jiný cíl než návrat mezi elitu. Ze tří dosavadních duelů však vydřela pouze dvě remízy a ze čtvrtého místa hledí se čtyřbodovým odstupem na barážové příčky.

„Nemá cenu se bavit o našem fotbalu. Pokud nedáváme do utkání energii, nasazení, srdce – tedy to, co do něj musí investovat každý úspěšný tým – tak nemáme šanci a našim příznivcům se musíme omluvit,“ žehral Polách na tým, který se musí během nadcházející reprezentační pauzy zaměřit zejména na zlepšení defenzivy.

Jarní zoufalství zažívá také Vyškov, který po podzimu druhé lize vládl. Po prohře 0:1 na hřišti béčka olomoucké Sigmy má ze tří zápasů jediný bod a vyklidil pozici v čele tabulky.

Fotbalisté Vyškova zpytují svědomí po prohře v druholigovém utkání na hřišti béčka Sigmy Olomouc. (15. března 2024)

„První poločas byl vůbec nejhorším výkonem za celé mé působení ve Vyškově. Hráči nesplnili jediné kritérium, které jsme si nastavili. Pokud tímhle způsobem chceme pokračovat dál, tak nám to úspěch přinést nemůže,“ hněval se trenér Jan Kameník po posledním nezdaru. „Je potřeba si uvědomit, o co se tady hraje. Potřebujeme do utkání dostat emoci, zrychlit naši hru. Soupeř jen běhá a stačí mu to.“

Ukazuje se, že neplánovaná masivní zimní obměna kádru nejde Vyškovu k duhu. „V týmu samozřejmě rezonuje nespokojenost s výsledky. Jsme v kontaktu s vedením vlastníka Blue Crow i s naším českým vedením a všichni se snažíme tomu nějak pomoci,“ poznamenal Kameník.

Radost mohou mít alespoň v Líšni, která po nečekané výhře v Příbrami zdolala doma Opavu 3:0 a má 27 bodů. Tedy stejně jako její slavnější brněnský soused.