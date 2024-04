Vyškov ve druhé lize tápe. Pořád jsme nenašli společnou tvář, říká kouč

Běžně odměřený a uvážlivý kouč Jan Kameník zapadl po posledním domácím zápase fotbalového MFK Vyškov do místnosti masérů, aby se mohl vykřičet stranou od lidí. I to ilustruje, jak frustrující jaro podzimní lídr druhé ligy prožívá. Z pěti zápasů vytřískal pouhé dva body, o první výhru se pokusí zítra doma proti Chrudimi.

„Dostali jsme se do nekomfortní situace, kdy výsledky nepřicházejí, a na atmosféře je to znát. Na druhou stranu je důležité, že morálka hráčů v tréninkovém procesu a vůle s tím něco udělat je velká,“ hlásí Kameník, který v minulé sezoně dotáhl Vyškov až k bráně nejvyšší soutěže. Postup do ní zůstává cílem i při nynějším marastu.

Převládá v týmu naštvání, nebo je z nepodařeného vstupu do jara spíš v útlumu?

Je to jistá směs naštvání i mrzutosti. Ve fotbale prožíváte různá období a já říkám, že fotbal je jako výtah. Na podzim jsme jeli pořád nahoru, nyní jsme zmáčkli knoflík suterénu a jedeme dolů. Je pro nás tedy výzva to zastavit a snažím se to přednést tak, že budou mít kluci do kariéry i tuhle důležitou zkušenost, že otočili nepříznivé období.

Vyškov si něčím podobným prošel i loni, kdy tehdejší trenér Jan Trousil zdůvodňoval slabší období nezvládnutým tlakem v pozici favorita. Vnímáte to podobně?

Nevím, jestli tu roli nedokážeme unést, ale může to být jedna z příčin. Dostali jsme se do pozice lídra tabulky a neuměli jsme se s tím dobře vypořádat. Pověsíte si na sebe terč, každý vás chce trefit. Musíte s tím umět žít, pracovat a naučit se s tím fungovat. Omluva to však pro hráče být nemůže. Máme jich tady dostatek, kteří si podobnou situací prošli, a měli bychom se s tím umět popasovat lépe.

Nezvládli to tedy lídři?

Spíš jsme nezvládli malé situace, které se pak na sebe nabalují. Už jen třeba první utkání v Kroměříži, které jsme měli aspoň zremizovat, a dál bychom pracovali v lepší atmosféře. Byl to jeden z kamínků skládačky. Dalším bylo nepodařené utkání v Olomouci, pak ztráta dvougólového vedení s Táborskem a nakonec zápas na Spartě B, kam jsme jeli s herním plánem a po čtyřech minutách byl k ničemu. protože jsme inkasovali. Ty jednotlivé kamínky pak spouští lavinu.

Vyškovští fanoušci na stadionu v Drnovicích

Na jaře váš tým v pěti zápasech dostal deset gólů. Je tedy hlavní problém v defenzivě?

Dva góly za zápas by nebyly průšvih, pokud bychom měli opravdu velmi ofenzivně laděný tým. To ale není můj trenérský styl, být takto zranitelný. Problémy v defenzivě přičítám změnám v kádru. Došlo k větší obměně a ztratili jsme některé návaznosti a součinnosti jednotlivých hráčů. Zásah byl možná až příliš velký a hráči, kteří k nám přišli těsně před soutěží, sice měli nějakou kvalitu, ale stále si fotbalově úplně nesedli. Pořád jsme nenašli výslednou společnou tvář. Hledáme optimální složení a spojení, aby si kluci mezi sebou rozuměli.

Po podzimu z Vyškova znělo, že chce omezit změny v kádru na nutné minimum. Změnilo se to příchodem nových majitelů?

Má to s tím samozřejmě souvislost. Ke konci roku jsme měli jasnou představu, jak má kádr vypadat. Věděli jsme, kdo odejde, také jsme ale definovali ty, u kterých chceme, aby zůstali. Pracovali jsme s půlroční perspektivou, ale situace se změnila a vyvíjela jinak, než jsme předpokládali. Doplňování kádru bylo poté nutností vzhledem k odchodům, na něž jsme nebyli zcela připraveni a museli jsme na ně rychle reagovat.

Reagovat se podařilo, tým se početně dokonce rozšířil. Podařilo se však nahradit Cheicka Souarého s Idjessim Metsokem odcházející do Plzně a Bienvenua Kanakimanu do Jablonce kvalitativně?

Vedení klubu udělalo dobrou práci. Všichni v organizaci majitele Blue Crow, v partnerském Leganés i u nás napjali společně síly a snažili se poskládat tým co nejlépe. Jmény se to, myslím, podařilo, pak vás ale vždy vysvleče realita druhé ligy, která je zkrátka velmi obtížná. Navíc v pozici favorita, kdy po vás celá liga jde. Kluci, co přišli, mají nesporně kvalitu, ale chybí jim třeba zápasová praxe a zkušenost, nebo se připravovali v zimě individuálně a nenachystali se ideálně. To jsou faktory, které hrají roli v celkovém obrazu hry a následně výsledku utkání.

Fotbalisté Vyškova zpytují svědomí po prohře v druholigovém utkání na hřišti béčka Sigmy Olomouc. (15. března 2024)

Bývalý majitel Kingsley Pungong byl velmi aktivní a stále se o dění ve Vyškově zajímal. Jsou noví majitelé z Ameriky také takto pečliví?

Kontakt je velmi intenzivní. Obden se lidé z Blue Crow zajímají o tréninkový proces, zkoumají data z tréninků, hlídají naši připravenost. Spolupráce se tedy snad ještě zintenzivnila a má pro náš tým podpůrný charakter. Nacházíme společná řešení a věřím, že v dlouhodobém měřítku jsme na dobré cestě.

Nebál jste se, že nový šéf bude mít větší vůli k radikálním tahům, které by se mohly týkat i vás?

Nikdo si ve fotbale nemůže být nikdy ničím jistý. Já ale nemám pocit, že by moje role stála na krátkodobém výsledkovém selhání. Komunikace probíhá podobně, snažíme se všichni nastalou situaci zlomit. Vedení má právo se rozhodnout, jakým způsobem chce pokračovat, a jestli to bude se mnou, nebo beze mě. Nad tím však přemýšlet nemůžu, pak bych sám sebe dostal pod tlak existenční hrozby, což nechci. Budu doufat, že se nám to společně s hráči, realizačním týmem, týmem v Leganés i Blue Crow společně povede obrátit.

Je načase nyní hráče nějak speciálně motivovat?

Některé věci jsme změnili. Trochu víc jsme začali s hráči komunikovat, ať už společnými týmovými, tak i individuálními pohovory. Musíme se začít víc dívat na sebe než na naše soupeře. Jsem přesvědčený, že zápasy dokážeme rozhodovat nejen týmovostí, ale také individuální kvalitou, kterou v týmu máme a kterou je načase pořádně ukázat.

V tabulce jste i přes pětici zápasů bez výhry stále druzí. Do první trojice se týmy příliš nehrnou, neboť reálný zájem postoupit do nejvyšší soutěže některé kluby nemají. Jaká je tedy stávající pozice Vyškova?

Že jsme stále druzí, je jen důkaz toho, jak je tabulka vyrovnaná. Opravdu není zápas, který by se dal jednoznačně predikovat. Soutěž je velmi náročná a naši hráči zjišťují, jaká je její úroveň. Přes to všechno se naše ambice měnit nemohou, my chceme být nejlepší.

Platí tedy vyhlášený útok na postup mezi elitu?

Po zimě jsme byli první o čtyři body, měli jsme jasný cíl. Že si vybereme slabší období, se může stát, může se to přihodit každému. My si to teď vybíráme až do dna a delší dobu, než jsme si dokázali připustit, ale nemůžeme rezignovat. Stále platí, že cílem je postup z prvního místa a že za tím půjdeme každý den.

Vnímají však hráči, že případná účast v první lize je na vážkách, protože Vyškov momentálně neví, kde a zda vůbec by ji hrál?

Primárně je to věc našeho vedení, my jsme zodpovědní za sportovní stránku. Můj dojem je, že někteří hráči to vnímat mohou, vše je zvýrazněno výsledkovým neúspěchem, a může to v nich vyvolávat nějakou nejistotu. Na druhou stranu si nedovedu představit fotbalistu, který by nechtěl být podepsaný pod sportovním úspěchem, a my jej máme stále blízko. Máme skvělou příležitost něčeho dosáhnout, a jestli máte, nebo nemáte kde hrát, nemůže nikdy hrát zásadní roli v tom chtíči. Poté mohou ještě ozdobit úspěch historkami, že postoupili za složitých podmínek. Zbytek už je na vedení.