Poláchova obžaloba: stejný gól dostáváme od zimy. Ustojí další výbuch?

„Věřil jsem, že to zvládneme. Jsem zklamaný vůči všem lidem v klubu, vůči fanouškům... Rozčarování je velké,“ hlesl Polách po facce od sparťanské mládeže, která se v Brně představila bez jediné posily z ligového áčka.

I tak hosté Zbrojovku na jejím hřišti z minima šancí dokonale vyškolili – proměnili tři ze čtyř, které si vytvořili. Poražení nastřelili dvakrát břevno, několikrát je neskutečnými zákroky vychytal gólman Jakub Surovčík. Brňané tak nevyhráli popáté v řadě.

„Nechci ani omylem mluvit o tom, že nemáme štěstí. My zápasy špatně rozehrajeme a potom se hraje těžce. Dostáváme strašně jednoduché branky, pořád musíme něco honit. Neměli jsme prohrávat 0:2. I když jsme se pak nadechli, bylo to málo a soupeř si to s vypětím všech sil, se štěstím a se skvělým gólmanem za zády pohlídal,“ hodnotil porážku, která Zbrojovku srazila už na sedmé místo tabulky, Polách.

Po sobotním šlágru v Drnovicích, kde druhý Vyškov od 10.15 hostí třetí Táborsko, může být brněnská ztráta na barážovou příčku už sedmibodová. Otázka, jež je pro Zbrojovku aktuálnější, je však jiná: Jak zbytek jara vůbec pojme?

Trenér Zbrojovky Brno Tomáš Polách během svého premiérového utkání v roli hlavního kouče.

Už na začátku reprezentační pauzy řekl její manažer Zdeněk Psotka, že cítí poslední šanci v sezoně dát týmu nový impulz. Aniž by tehdy byl konkrétní, je zřejmé, že minimálně hodně vrtkavá je Poláchova pozice. V pátek se na stadionu do pozdních večerních hodin probíraly varianty znovu.

2 body z prvních čtyř jarních kol má na kontě Zbrojovka Brno. Dvakrát remizovala, dvakrát prohrála.

I kouč cítí, že včerejší domácí direkt může být jeho posledním na brněnské lavičce. Mužstvo se pokusil probrat zásahem do sestavy, k němuž se v Brně trenéři uchylují jen zřídka, a na lavičce nechal kapitána Jakuba Řezníčka. Poslal ho do druhé půle za stavu 1:2.

„Kuba je ve Zbrojovce klíčový hráč, na tom se nic nezměnilo. Šli jsme do toho s tím, že hra s ním a bez něho je jiná. Chtěli jsme obranu soupeře roztrhat náběhy, věděli jsme, že Kuba do utkání přijde a předpokládali jsme, že přispěje k tomu, že z tlaku utkání rozhodneme. Takový byl plán,“ vysvětlil Polách. Připustil, že zkušený šutér to nenesl snadno. „Cítí, že chce hrát, odvádět výkony pro klub. Jeho reakce byla správná. Ve druhé půli díky němu a dalším hráčům, kteří přišli na trávník, i ostatním, kteří přepli na větší režim, jsme byli lepší,“ mínil brněnský kouč.

Brněnský útočník Jakub Řezníček (v červeném) v souboji s obranou sparťanského béčka. (29. března 2024)

I Řezníček však „zazdil“ tutovku, zakončení z malého vápna, jímž mohl vyrovnat a posunout Zbrojovku v obratu. „Vždycky mám motivaci, ale když nejsem v pohodě, tak mi to tam nepadne,“ hlesl.

A jak se Poláchovi odvděčil další z brněnských útočníků Denis Alijagič, posunutý v první půli místo Řezníčka na hrot a ponechaný ve hře i ve druhé půli? Třináct minut před koncem pohřbil brněnské naděje na obrat hrubkou před pokutovým územím, ze které dali hosté nejistému brněnskému brankáři Dominiku Sváčkovi branku na 1:3.

Poláchovi však ještě víc vadily jiné kiksy ve hře jeho týmu. Dokonalou obžalobu mužstva i své práce přednesl při lamentování nad gólem na 0:2 po centru z křídla. „Takové branky jsme dostávali už v zimní přípravě,“ shrnul, jak defenzíva Zbrojovky pracuje. „Není to jen o obráncích, ta situace někde vznikne. Obránci však hráče v naší šestnáctce musí mít nabrané líp. Není možné, aby nám hráč hlavičkoval úplně sám,“ zlobil se bývalý ligový záložník.

8 bodů ze sedmi zápasů má Zbrojovka od posunu Tomáše Polácha do pozice hlavního kouče.

Jak nadějně se Zbrojovka po jeho podzimním nástupu zvedala, tak znatelnější je na jaře její úpadek. „Je to možné,“ odpověděl Polách na dotaz, zda počítá s tím, že může být odvolán. „My jsme se o tom s panem Psotkou bavili. V žádném případě se nezbavuji zodpovědnosti. Mám ji za výsledky, za předvedenou hru. Měl jsem možnost obojí ovlivnit. Cíle, které jsme vyslovili před soutěží, nesplňujeme – bodový zisk určitě ne, herní projev jen v určitých fázích zápasů. Sám se rozhodně nevzdávám, ale je možné, že se něco stane,“ přiznal trenér. Bodové ultimátum však prý od vedení klubu před pátkem neměl.

Celá Zbrojovka ostatně vstoupila do důležitého zápasu tak, jako by nad ní hrozba ztráty kontaktu s barážovými příčkami nevisela.

„Nemám pro to vysvětlení. Opakuje se to. Začneme hrát, až když prohráváme. Nevím, proč tak nehrajeme od začátku. Je to furt dokola,“ pronesl trefně útočník Řezníček.