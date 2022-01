Zbrojovka předvedla posilu z ligového Liberce, po dalších se ohlíží

„Šli jsme do toho s tím, že chceme zvýšit konkurenci ve stranových pozicích. O Kubovi se bavíme od konce minulého roku, teď se to podařilo dokončit,“ řekl na adresu 26letého záložníka, který ve druhé části podzimu v Liberci přišel o místo, brněnský manažer Tomáš Požár.

Nečas se představil na levém kraji zálohy, ale je schopen nastupovat i napravo.

„Kluci jsou tady šikovní, můžu být já konkurencí pro ně, ale rozhodně jsou oni konkurencí pro mě. Nedostanu nic zadarmo jenom proto, že jsem přišel z první ligy,“ pousmál se bývalý mládežnický reprezentant.

Se svým prvním výkonem v dresu Zbrojovky příliš spokojený nebyl. „Nejsem na kluky zvyklý, oni na mě taky ne. Trénoval jsem s nimi jen v pátek. Musíme se spolu sžít a předpokládám, že stejně jako já přicházím pomoct jim, tak oni pomůžou mně,“ řekl Nečas.

Jeho příchodem by Zbrojovka v posilování nechtěla skončit. Dva týdny před prvním „jarním“ kolem nejvyšší soutěže je jednou z jejích možností počkat, kdo se v ligových klubech nevejde do kádru.

I když Požár přiznal, že by mužstvo měl rád pohromadě co nejdřív, zároveň věří, že času je v Brně ještě dost. Druhá liga se totiž rozjede až na začátku března.

„Nebudu konkrétní, ale nějaká změna v kádru ještě určitě nastane,“ slíbil na dálku fanouškům. O jaké posty by se mělo jednat? „Ještě jednoho hráče na kraj bychom unesli, a kdybychom měli možnost přivést ještě jednoho kreativního hráče, tak by se tým výrazně posílil,“ naznačil manažer Zbrojovky.

Jisté je jen to, že druholigového lídra neposílí Matěj Hybš z Plzně ani Denis Granečný z Baníku, u nichž se o zájmu Zbrojovky spekulovalo. Oba našli angažmá v zahraničí.

Hledání posil v Brně ještě může ovlivnit zdravotní stav nejlepšího střelce Jakuba Řezníčka. Na utkání s Vyškovem se Řezníček objevil se sádrou na noze, kterou od minulé středy nosí kvůli prasklině v kotníku.

Do přípravných zápasů ještě nezasáhl ani záložník Pavel Zavadil. Ten se naopak ze zranění dostává.

„Pavel na podzim laboroval se zraněním a laboruje s ním znovu, to je realita. U Kuby nás zranění zaskočilo, byla to kaňka na zápase v Plzni, které bylo jinak přínosem. Je to komplikace,“ připustil Požár.

Ještě se čeká na určení doby rekonvalescence. Pak Zbrojovka uvidí, jestli kromě kreativního hráče nebude muset hledat i gólového borce.