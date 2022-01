Do Chrudimi, do Brna a zase do Chrudimi. Floderův divoký týden při změně dresu

„Týden to byl hodně turbulentní, rozlítaný. Na jeho začátku jsem absolvoval první tréninky v Chrudimi, v pátek jsme měli hrát zápas. Ale zasáhl tam covid, tak nám trenér z preventivních důvodů raději dal do pondělí volno. Takže se tam mám zase hlásit, a do té doby jsem se s trenéry domluvil, že se můžu ještě připravovat s Brnem,“ vysvětlil 25letý brankář s prvoligovými zkušenostmi klikaté putování za novým angažmá.

Hostovat se rozhodl kvůli většímu vytížení, které ve Zbrojovce nemá, protože především kryje záda zkušenému Martinu Berkovcovi.

Přesto v brněnském dresu ještě poměrně nečekaně nastoupil v sobotu v Tipsport lize proti Vyškovu. Pomohl mu k výhře 3:1, jednou inkasoval z penalty a pak se (zřejmě definitivně) rozloučil.

„Nečekal jsem, že půjdu ještě do zápasu. Za ten týden se ale stalo hodně událostí; do středy jsem byl v Chrudimi, ve čtvrtek jsem se připravoval individuálně a byl jsem na testu, který byl negativní. V pátek jsem se zase připojil ke Zbrojovce. Berky (Martin Berkovec) tam měl v nohou středeční duel v Plzni a Kuba Šiman (posila Zbrojovky z Plzně) měl v týdnu horečku. Jsem rád, že jsem si zachytal,“ usmíval se Floder.

Utkání se prý z jeho strany obešlo bez nostalgie. Spíš si Floder oddechl, že se v něm nezranil. Z Brna neplánuje odejít nadobro, má ještě na rok a půl platnou smlouvu.

Hostování zvažoval od konce podzimní části sezony. „Sumarizoval jsem si svoje vytížení, a věděl jsem, že bych ho chtěl mít vyšší. Když hráč nehraje, nemá se jak zlepšovat. Tým v Brně šlape, čekal jsem, že trenér nemá důvod do něho sahat. Zašel jsem za (manažerem) panem Požárem, ten to viděl stejně, a začalo se pracovat na mém jarním hostování,“ popsal vývoj událostí brněnský gólman.

V letošní sezoně zasáhl jenom do čtyř druholigových a tří pohárových zápasů. První ligu si v minulé sezoně zachytal třináctkrát.

Do letní přípravy by rád znovu naskočil ve Zbrojovce – tou dobou už při ideálním scénáři prvoligové. Brněnské mužstvo má na čele tabulky FNL desetibodový náskok a za postupem směřuje.

Šiman, kterého Zbrojovka získala z Plzně, je v Brně na hostování s opcí. Martinu Berkovcovi po sezoně končí smlouva.

„Určitě nic nebalím. Tenhle půlrok mně může pomoct, chci se posunout a pak zase zabojovat o pozici,“ vyhlíží Floder.

Vidina hraní o holé druholigové přežití ho zatím nijak nestraší, byť ví, že tabulka mluví jasně. Chrudim přezimuje na předposlední a tedy sestupové příčce.

„I to jsou zkušenosti a výzva,“ pokrčí rameny brankář. „Nevadí mi bojovat o spodní příčky. Jsem rád, že budu chytat, a přeji si pomoct Chrudimi k záchraně. Ve Zbrojovce byl úplně jiný tlak, abychom každý zápas vyhráli, v Chrudimi to bude zřejmě o tom, abychom hlavně sbírali nějaké body. Bylo mi řečeno, že tam hledají obsazení postu jedničky, a já se na to těším. Zažil jsem sestupové starosti na jaře v první lize. Důležité je zůstat pozitivní a nenechat na sebe padnout deku. To se pak jenom odrazí na výkonech, což nikdo nechce,“ podotkl Floder.