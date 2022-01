Brnu se zranil nejlepší střelec. Začátek jara snad stihnu, říká Řezníček

„Mám prasklinku v kotníku. Neměla by být moc velká, takže doufám, že v řádu několika týdnů bych měl být zase v pořádku,“ doufal krátce po prvním vyšetření jeden z nejdůležitějších hráčů brněnského celku.

V prvním poločase v Plzni stihl poslat Zbrojovku do vedení. Ze hry musel nuceně odstoupit po hodině hry.

„Šlápl jsem v souboji Perňovi (Luďku Pernicovi) na nohu a ucítil jsem, že mi v kotníku něco prasklo,“ popsal nepříjemný okamžik autor deseti podzimních gólů.

Místo domů musel ze zápasu zamířit do plzeňské nemocnice. „V Plzni jsem hrál, tak mi tam kluci pomohli a v nemocnici mě hned vzali. Udělali mi rentgen a CT. Dostal jsem jenom dlahu a berle, s tím, že výsledky budou posílat mému doktorovi do Prahy. S tím budu řešit, co dál. Ještě je brzo odhadovat. Doufám, že začátek jara stihnu. Obvykle se hojím dobře, tak snad to bude i tento případ,“ podotkl 33letý kanonýr.

Nebyl jediným hráčem Zbrojovky, který v Plzni přípravný duel ze zdravotních důvodů nedohrál. Krátce před koncem střídal i obránce Jan Štěrba, toho však trenér Richard Dostálek stáhl především z preventivních důvodů.

„Honza říkal, že cítí trochu sval, nechtěli jsme riskovat,“ uvedl pro klubový web Dostálek.

Remíza s předním ligovým týmem ho potěšila, ale nechtěl ji přeceňovat. „Výsledek je tentokrát lepší než předvedená hra. V první půli se nám při hře z bloku nedařilo držet balon, přicházeli jsme o něj po prvním doteku a hráli pak bez míče. Snažili jsme se hrát takticky, držet hru dál od brány, což se nám lépe dařilo až po změně stran,“ dodal.

Příští zápas čeká Brňany v sobotu, kdy proti Vyškovu vstoupí do bojů v letošním ročníku Tipsport ligy.