V baráži to nebyl úplně rovný boj, cítíme křivdu, zní z Brna

„Cítíme křivdu kvůli tomu, jak byly zápasy vedené,“ řekl sportovní ředitel brněnského klubu Tomáš Požár. „Konkrétně mě to mrzí hlavně kvůli hráčům, jak se nadřeli, a nebyl to úplně rovný boj,“ pronesl. Zbrojovka tak navázala na Jihlavu, která v baráži neuspěla s Karvinou a rozhodčí podrobila drtivé kritice.

Komise rozhodčích Fotbalové asociace ČR uznala hlavně jihlavské námitky, trestu neušli ani arbitři z nedělní odvety z Příbrami. Hlavní rozhodčí Petr Ardeleanu nebude na začátku podzimu sezony 2019/20 delegován v první lize, pomezní Michal Myška (v několika případech zastavil Zbrojovku vymyšleným ofsajdem) si na lajně v nejvyšší soutěži „nezamává“ celý podzim.

V Brně nepovažují za útěchu ani za zadostiučinění, že fanoušci a odborná veřejnost dává druholigovým účastníkům baráže za pravdu. „Trvá zklamání, že jsme nepostoupili. Mrzí mě to kvůli lidem v klubu i kvůli fanouškům, kteří si konfrontaci s těmi nejlepšími týmy vidět zasloužili. Bohužel je to pryč, skončilo to fiaskem. My bychom se ale chtěli odteď už soustředit na práci v našem klubu, ne se stavět na barikády. Chceme řešit naše prostředí, pracovat na tom, abychom se posouvali, měli zdravé vnitřní prostředí, abychom měli stále lepší hráče, uměli s nimi pracovat, aby byla lepší naše infrastruktura. To je vše,“ dodal k tématu rozhodčích v baráži Požár.

Nadstavbu, která Zbrojovce přinesla velkou šanci i velkou křivdu v jednom, nezavrhuje. „Domácí utkání (s Příbramí) bylo to nejhezčí, co tady za celou sezonu bylo. Náboj to má, a když se budeme bavit čistě o fotbale, má to i budoucnost,“ uvedl brněnský činovník.