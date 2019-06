Škoda se rozešel se Zbrojovkou. S posilami si Brňané dávají načas

„Měl jsem pohovor s panem (sportovním manažerem) Požárem, který mi řekl, že má pocit, že jsme si se Zbrojovkou už navzájem dali maximum. Zatím si tedy hledám nové angažmá, a pokud do konce měsíce nic neseženu, jsme dohodnuti, že můžu nastoupit do přípravy v Brně a s mužstvem trénovat,“ řekl ve středu Škoda.

V brněnském dresu odehrál 121 zápasů, nastřílel v nich 33 gólů. Na konci právě uplynulé sezony mu skončila smlouva.

S tím, že jeho účinkování v Brně narazilo na svůj strop, Škoda souhlasí. „Je to asi pravda. Jsem tam dlouho, sice jsem byl párkrát na hostování, ale i já pro sebe uvítám novou výzvu a změnu prostředí. Tak to je. Určitě bych si dokázal představit pokračování ve Zbrojovce, ale nedostali jsme se do fáze, že bychom se o mém pokračování bavili nebo přišel návrh smlouvy,“ podotkl pražský rodák.

Naposledy brněnský dres oblékl v odvetném utkání baráže v Příbrami, kde nenavázal na svůj velmi dobrý výkon z domácího zápasu a trenér Pavel Šustr ho už ve 30. minutě střídal. Celkově dal v sezoně pět gólů.

Po Lukáši Vraštilovi (Zlín) a Ladislavu Krejčím (Sparta) je Michal Škoda třetím odcházejícím hráčem ze Zbrojovky. Smlouvu prodloužil Petr Pavlík, příchody zatím brněnský klub nehlásí.

Příprava mu začíná v pondělí, ve středu hraje první přípravný duel se Zlínem v Luhačovicích.