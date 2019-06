Příští rok musíme postoupit. Dlužíme to fanouškům i Brnu, hlásí Šustr

Po zápase zamířili k početnému houfu svých fanoušků, se kterými si podávali ruce a navzájem si uznale tleskali. Pro fotbalisty Zbrojovky to však nebyla oslava, nýbrž tryzna. V odvetě souboje o účast v nejvyšší soutěži v neděli Brňané hráli v Příbrami 0:0, což pro návrat mezi elitu nestačilo. Zbrojovku tak čeká další trpký rok ve druhé lize.

„Mrzí mě, že jsme to pro lidi nevykopali,“ litoval útočník Lukáš Magera v pozápasovém rozhovoru pro Českou televizi. „Příští rok musíme za každou cenu postoupit, dlužíme to fanouškům i celému Brnu,“ prohlásil trenér Pavel Šustr.

Právě jemu Zbrojovka vděčí za to, že se nyní vůbec mohla o návrat mezi českou fotbalovou šlechtu ucházet. Když tým na konci loňského srpna přebíral, nacházel se v troskách. Ještě po podzimu málokdo věřil, že se ze sedmé příčky dokáže vyškrábat mezi první trojku, aby mohl v přímém duelu vyzvat celek z nejvyšší soutěže.

Brňané však prožili výjimečné jaro, v němž zbytky zkroušených fanoušků po delší době naplnili radostí. Bavili hrou, válcovali soupeře a nakonec s přehledem ze třetí pozice dopluli až do baráže.

V ní minulou středu napěchovalo stadion v Srbské ulici přes osm tisíc fanoušků a Brno se mohlo těšit, že alespoň na chvíli bude moct pulzovat fotbalovou euforií. Happy endu se však tato pohádka nedočkala.

Kvůli příbramskému gólu v závěru skončilo první utkání 3:3, což vzhledem k „pohárovému“ pravidlu znamenalo, že v neděli Zbrojovka na hřišti soupeře musela vyhrát. Jenže poslední krok úžasného jarního pochodu jí vůbec nevyšel. Vytvořila si sice mírný tlak, ale ke vstřelení potřebné branky měla daleko.

Naděje i hrozba

Co pro Zbrojovku aktuální neúspěch znamená? Kdybyste se hráčů, fanoušků i klubových šéfů zeptali loni v létě, brali by nejspíš delší setrvání ve druhé lize jako pohromu. Stejně jako při předchozím pádu z nejvyšší soutěže před osmi lety byl jasným cílem okamžitý návrat, který se nepovedl.

Způsob, jakým Zbrojovka na jaře ožila, však dává naději na zlepšení, která je v brněnském fotbale v posledních letech velmi vzácnou ingrediencí. „Děkuju klukům, že jsme to dotáhli až sem a byli jsme Příbrami minimálně vyrovnaným soupeřem. Je to velká zásluha trenéra a fanoušků, za což jim patří velký dík,“ sdělil v optimistickém duchu Magera.

Právě ten byl hlavním (nejen gólovým) tahounem mužstva. Vedle něj se Zbrojovka opírala o rychlíka Štepanovského či pitbula Eismanna, které doplňovali převážně mladí odchovanci. Právě v tom mnozí spatřují šanci na světlejší zítřky.

Zbrojovka ve 2. lize Když Zbrojovka v roce 2011 poprvé spadla ze samostatné české ligy, o rok později byla zase zpátky mezi nejlepšími. Ve druhé nejvyšší soutěži sice skončila až čtvrtá, ale dva celky před ní neměly odpovídající stadion, takže se Brno do první ligy protlačilo administrativně.

poprvé spadla ze samostatné české ligy, o rok později byla zase zpátky mezi nejlepšími. Ve druhé nejvyšší soutěži sice skončila až čtvrtá, ale dva celky před ní neměly odpovídající stadion, takže se Brno do první ligy protlačilo administrativně. Také při předchozím sestupu v roce 1991 následoval okamžitý návrat do první ligy a po něm slavná éra Boby.

následoval okamžitý návrat do první ligy a po něm slavná éra Boby. Strašákem však jsou pro Brňany 80. léta. Po sešupu v roce 1983 trvalo celých šest let, než se Zbrojovka vyškrábala znovu mezi československou smetánku.

„Většina hráčů už ví, co druhá liga obnáší. Osahali si to a v příští sezoně budou o krok dál. Navíc vědí, že minimálně na baráž mají,“ oznamuje klubová legenda Karel Jarůšek. „Jsem rád, že je u mančaftu Pavel Šustr, protože většinu kluků trénoval (v mládeži), zná je a ví, co od nich může očekávat. Hra má hlavu a patu, má to dobře konsolidované a připravené. Ve druhé lize nebude zase tolik mančaftů, které budou mít na postup. Troufnu si říct, že to tentokrát zvládneme i bez baráže.“

V tom případě by Zbrojovku o rok delší pobyt ve fotbalovém podpalubí tolik bolet nemusel. Naopak by jej mohla využít k přeskupení sil a po opětovném skoku nahoru překvapit jako třeba Olomouc.

Zároveň však další rok ve druhé lize znamená ránu pro už tak nahlodanou prestiž klubu, fanoušci se na nezajímavé soupeře asi také nepohrnou. A každá další sezona mimo elitu bude bolet čím dál víc.

O to víc, že postup nyní nebyl daleko. Co chybělo k výhře v Příbrami? „V první půlce jsme byli málo odvážní a neměli jsme takový hlad,“ bilancoval Šustr. „Druhou půlku jsme hráli, jak si dokážeme představit. Dokázali jsme si vytvořit mírný tlak, ale z našich příležitostí jsme nevstřelili branku.“

Těch příležitostí měli Brňané minimum, prostor mezi tyčemi soupeře trefili za celý zápas jedinkrát. Příbram toho sice také moc nepředvedla, ale té bezbrankový výsledek stačil. „Ukázala ve dvou zápasech větší zkušenost,“ hodnotil televizní expert Luděk Zelenka.