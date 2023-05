Jediná šance Zbrojovky na změnu. Šéfe, ustup do pozadí, radí experti

Nechybí ani potvrzení chystaných personálních změn, které se po odchodu sportovního manažera Tomáše Požára a při konci smlouvy neúspěšného kouče Martina Haška beztak čekají.

„Věřím, že tenhle sestup bude už poslední varování, bohužel s nepříznivým dopadem. Nemůžeme mít za cíl vrátit se do ligy na jeden rok, ale trvale,“ míní legendární brněnský záložník Karel Jarůšek.

Klubové sdělení není tak dlouhé jako předloni, kdy Zbrojovka – také po pádu o patro níž – obšírně shrnula situaci a její majitel Václav Bartoněk směle vytyčil tři priority: postup a setrvání v první lize, příchod silného partnera a nový stadion.

Václav Bartoněk, majitel brněnské Zbrojovky.

Lze to brát i tak, že není potřeba po dvou letech opakovat již jednou vyřčené. Vize, s nimiž šéf Zbrojovky fanoušky v červnu roku 2021 seznámil, se totiž nenaplnily. Brněnský fotbal je zase ve druhé lize, schopný investor (čekalo se na plzeňského bosse Adolfa Šádka) Bartoňka nedoplnil a o moderním stadionu si Brno může nechat zdát. Úspěchem bude, když ten současný v Králově Poli nezchátrá.

Reakce těch, jimž na brněnském fotbale záleží a sledují ho, jsou na radikální kroky spíše zdrženlivější.

„Bylo by fajn, kdyby se dali dohromady silní investoři, ale stejně by museli respektovat, že majitelem je pan Bartoněk,“ myslí si například renomovaný sportovní manažer Jiří Hamza, jehož syn za Zbrojovku v mládeži hraje.

„Řeknu to jako fanoušek, ne s ambicemi do dění vstupovat. Majitel musí říct, co chce, a nastavit sportovní koncepci. Není důstojné, aby se na něho pořvávalo pod tribunou, protože ať je to, jak je to, peníze do fotbalu dává. Pravda ale je, že systém ve sportovním směřování ve Zbrojovce jde těžko hledat. Takže ano, na majitelově místě bych usiloval o postup, ale s jasnou koncepcí jak dál, hlavně s mladými hráči,“ uvažuje Hamza.

Sportovní úsek? Tragédie

Volání po silné sportovní strategii pro Zbrojovku momentálně v Brně převažuje – alespoň u těch, kteří se o svůj názor nezdráhají podělit. Poměrně široký je i okruh těch, jimž se o klubu jejich srdce po třetím sestupu v šesti letech mluvit nechce.

„Nepotřebuji, aby mě někdo osočoval, že svým názorem škodím brněnskému fotbalu. Řeknu vám jen tolik, že sestup je pro Brno tragédie, a ať zpytuje svědomí ten, kdo za to nese zodpovědnost,“ rozhorlí se třeba bývalý obránce Jan Klimeš. Koho má na mysli? „Sportovní úsek, od majitele až po kustoda. Nepracovali, jak by měli, od výběru hráčů po volbu trenéra,“ přisadí si.

Změnu na postu majitele, které se dožadují fanoušci Zbrojovky, však v současnosti oslovení internacionálové neočekávají. Důvod? Pro mnohé i ten, že pokud zájemci o koupi klubu byli, jako třeba podnikatel Igor Fait nebo agentura Sport Invest, poslal jednání „k ledu“ stávající principál Bartoněk.

„Věřím, že by se prodeji nebránil, musel by však být zájemce,“ namítá Jarůšek, mistr ligy z roku 1978. Také on se víc než ke změně majitele upíná k nové krvi ve vedení uvadající fotbalové značky.

Jinými slovy k tomu, aby Bartoněk přestal rozhodovat sám. „Tak to nezlomí. Určitě by měl oslovit manažera, jemuž bude věřit a svěří mu do rukou veškeré kompetence ke skládání mužstva. Takový člověk by měl mít od něho absolutní důvěru a tím pádem i pravomoce. Jinak to nejde,“ nabízí možný postup Jarůšek.

Končící sportovní manažer Tomáš Požár podle něj zcela volné ruce rozhodně neměl. „Otázkou je, jak moc se dostával do situací, v nichž mohl něco ovlivnit. Co jsem četl, tak ani nevěděl, že je vybraný nový trenér, což určitě dobře není,“ vrací se Jarůšek do poloviny dubna, kdy po odvolání kouče Richarda Dostálka nastoupil na zbytek sezony Bartoňkem vybraný Martin Hašek, ačkoli Požár navrhoval Luďka Klusáčka.

Kotal: Problém bude i jinde

Kritika směřující k majiteli je sice častá, také ji však nesdílí každý. „Já s ním problém neměl. Když jsem odcházel, byli jsme šestí, hráli jsme o poháry, neskřípalo to,“ ohlíží se za svým působením v Brně mezi lety 2013 a 2016 trenér Václav Kotal.

V závěru už přitom zažil éru, kdy Bartoněk převzal i jednání o přestupech. „Dohodli jsme se tehdy na příchodu Jakuba Řezníčka, ten naplnil naše očekávání a mám za to, že na jeho prodeji pak pan Bartoněk i vydělal. Neznám poměry v současné Zbrojovce, ale když vidím, že Řezníček dal devatenáct gólů a stejně se sestoupilo, tak to asi není jen otázka majitele, ale problém bude i někde jinde. Kde, k tomu se zvenčí těžko vyjadřovat. V polovině soutěže na tom brněnské mužstvo bylo velice dobře, bohužel pak k záchraně nevedla ani změna trenéra,“ zmiňuje Kotal.

Brněnský trenér Martin Hašek dává pokyny svým svěřencům v utkání s Teplicemi.

Dostálkovo odvolání po 26. kole dodnes rozdýchává další z bývalých brněnských hráčů Pavel Holomek. „Tenhle tah jsem absolutně nepochopil. Ríša měl dostat třicet kol, a kdyby se padlo do bojů o udržení, tak mohl přijít někdo, kdo to vyburcuje. Pod ním nevypadala Zbrojovka v zápasech jako slabší tým, hrála o prostřední skupinu. Nechci analyzovat hru, to je na jiných. To, co se ale odehrálo, bylo nepochopitelné a nekoncepční,“ lituje Holomek rošády, završené sestupem.