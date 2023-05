Brno na dně, Hašek ale zůstává před bitvou o všechno optimista: Výkony stoupají

„I přes nějaké klopýtání v posledních třech utkáních je vidět vzestup našich výkonů, to nám dává důvod k optimismu,“ uklidňuje trenér Martin Hašek své mužstvo v neklidné době.

Jak vnímáte vaši situaci?

I kdybychom zvítězili, tak bychom pořád hráli se Zlínem o všechno. Ale byl by tam ten moment, že by nám stačila remíza. Teď musíme zvítězit. Ale možná to tak je i lepší, spekulovali bychom s nějakou remízou. Hrajeme doma, se soupeřem ze stejné skupiny, který získal podobný počet bodů jako my. Čili má zhruba podobnou výkonnost. Když zvítězíme, jdeme do baráže a nepadáme přímo. Pevně věřím, že se na to dobře připravíme a že to zvládneme.

A jak tým přichystat na zápas, ve kterém půjde opravdu o všechno?

Vy pořád říkáte opravdu opravdu, ale ono je to celou dobu opravdu opravdu, co jsem v Brně. Upřímně řečeno, velký rozdíl zatím v těch zápasech necítím. Do každého jsme šli pod podobným tlakem, ten balvan v břiše je celou dobu. Nezmizel by, ani kdybychom v Teplicích zvítězili. Měli jsme určitou šanci, že kdybychom tady vyhráli, mohli jsme být ze strašáku šestnáctého místa venku, ale to by se nakonec nenaplnilo, ani kdybychom zvítězili. Bylo by to pro nás psychologicky větší povzbuzení než remíza, ale i tak to byly v posledních třech zápasech slušné výkony a máme to ve svých rukách.

Zdrcený Musa Alli z Brna po zápase v Teplicích.

Proč jste poprvé v sezoně poslal do branky Vlastimila Hrubého?

Rozhodli jsme se společně, všechno diskutujeme s realizačním týmem formou brainstormingu. Každý má prostor říct svůj názor, pro a proti, argumentovat. Děláme společnou práci. Tohle bylo řešení pro dnešní zápas, na kterém jsme se všichni shodli. Prostě jsme chtěli po sérii, kdy jsme neudrželi nulu, kdy jsme prohrávali, něco udělat. Nemůžeme říct, že by Berkovec chytal špatně, že bychom prohrávali kvůli němu. Vůbec ne. Byla spousta momentů, kdy nás podržel v zápasech, kdy jsme nebodovali. Ale chtěli jsme s tím něco udělat. Pořád jsme věděli, že v nejhorší variantě budeme mít pořád možnost posledního zápasu se Zlínem. Uvidíme, jak se rozhodneme teď.

Co vedlo k remíze v Teplicích?

Zápas byl napínavý, řekl bych. No, možná to já jako trenér prožívám víc než divák. Příležitosti byly na obou stranách. My měli začátek trošku unavený. Zápas v Jablonci nás stál hodně sil, navíc jsme teď dvakrát cestovali tam a zpátky. Chtěli jsme do utkání vstoupit aktivněji. Pak jsme šli do vedení a měli jsme obrovskou šanci na 2:0 Endlem.

Trenér Brna Martin Hašek (uprostřed) po utkání s Teplicemi.

Jenže neproměnil...

Chudák, teď se nám dostane do dvou příležitostí ve dvou zápasech právě on, který dva měsíce netrénoval, hraje se šrouby v rameni a jede z principu. Já ho dal do sestavy hned, měl jsem kádrovou nouzi, neměli jsme typickou šestku. Jde na vůli, má velké srdce. Shodou okolností on nám mohl v Jablonci zařídit bod, dneska měl na noze tři. Kdybychom šli do vedení 2:0, jsem přesvědčený, že bychom zvítězili. Místo toho nám soupeř vyrovnal, docela lacině. A pak jsme se prali o to, abychom to zvrátili na naši stranu. Příležitosti jsme měli, ale nepovedlo se to.