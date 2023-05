Řezníček po sestupu: Půlsezonu jsme zmrvili. Uvidíme, co se v Brně teď stane

Jak hodnotit takhle krutý konec sezony?

Já si myslím, že do posledního utkání jsme vstoupili dobře. Měli jsme střelecké příležitosti, ale Zlín byl zalezlý, my je celý zápas dobývali, ale prostě jsme tam ten gól nedotlačili. Honili jsme to na poslední chvíli no…

Po domácí porážce 0:2 s Pardubicemi, kdy jste neproměnil dvě penalty, jste říkal, že jde o nejhorší pocit kariéry. Co teď?

Určitě se to dá srovnat. Strašně mě to mrzí. Sezonu jsme začali dobře, po zimě jsme z toho ale vypadli, až to odnesl Ríša (trenér Richard Dostálek). Se změnou trenéra se s tím ale nic nestalo. Je to strašná škoda pro Brno, protože tady má být první liga. Prostě jsme tu půlsezonu zmrvili tak, že je z toho tohle.

Kdybyste hráli i v předchozích zápasech podobně aktivně jako teď se Zlínem, stačilo by to, abyste se pádu vyvarovali?

To bylo tím, že byl Zlín v defenzivě. Kdyby s námi hráli otevřenou partii, bylo by to možná jiné. Měli jsme míč na kopačkách, ale nic jsme z toho až na pár centrů a střel nevytěžili.

Nepodcenili jste něco jako klub v zimě, kdy Zbrojovka nedokázala nikoho přivést a věřila, že si vystačí s vlastními zdroji?

Není to otázka na mě. Samozřejmě asi někdo přijít mohl, jde ale o to, jestli jsou možnosti a jestli sem vůbec někdo chtěl… Je to otázka na vedení.

Máte chuť po devatenácti brankách v první lize jít hrát tu druhou?

Co mi zbývá? Mám platnou smlouvu. Uvidíme ale, co bude. Hrál jsem druhou ligu už minule, taková je prostě situace a musíme se s tím vyrovnat.

Hodně spoluhráčů má podle spekulací zamířit pryč. Co se musí změnit, aby se zase postoupilo zpět? Má se budovat odznova?

Je pravda, že hodně hráčů odejde, některým končí hostování. Kádr se tedy logicky musí udělat nový, konkurenceschopný, aby se hned postoupilo zpět nahoru. Bude to ohromně těžké, není to sranda projet druhou ligou. Nedá se ale nic dělat.

Měl jste v průběhu utkání se Zlínem pocit, že vás spoluhráči hledali dostatečně, nebo byste si přál víc míčů?

Já měl pocit, že jsem se snad nedostal do koncovky. Ze hry jsem snad neměl tutovou šanci, a to není jen o tomhle zápase. Prostě nám to nelepilo a je to o hlavách. Byl to ohromný tlak a my se s ním prostě nevyrovnali.

Jak se to nekonečné skandování a bouchání do pláště stadionu venku poslouchá?

Je to nepříjemné. Dalo se to ale asi čekat. Už to tak nějaká dvě nebo tři kola je. Příjemné mi to určitě není, nedá se ale nic dělat.

Během zápasu jste to vnímal?

Už jsem to říkal po minulém domácím zápase. Chvíli nás povzbuzují, chvíli řvou, ať to majitel prodá. Slyšíme to, ale my chtěli urvat vítězství. Vnímáme to, ale nic s tím neuděláme.

Mrzí vás i ztráta koruny krále střelců? Mocným finišem sezony vás o ni připravil slávista Václav Jurečka.

To není podstatné. Škoda, že Zlín tady nebránil jako Slovácko na Slavii. Měl bych víc prostoru. Je to škoda, ale tvrdil jsem to celou sezonu: sice jsem byl nahoře, chtěl jsem se tam udržet a to se mi i dlouho dařilo. Vencovi Jurečkovi gratuluji, že mě předběhl, pro mě však byla důležitá Zbrojovka, tým. I to se ale nakonec pokazilo...

V jakém psychickém rozpoložení jste se v kabině v posledních dnech nacházeli?

My jsme si říkali, že to urveme. Byli jsme semknutí, ale hlavy tak pracují, že to zkrátka nešlo podle představ. Musí se to tady asi změnit, konečně se s tím něco udělat a uvidíme, co se podaří a co se stane.