Kdo nahradí Smejkala? Jihlava před druholigovým jarem má, koho chtěla

„Od začátku přestupového období jsme měli vytyčené dva cíle. Tím, že nám neodešlo více hráčů než Tomáš Smejkal (Jablonec – pozn. red.), jsme hledali náhradu jenom za něj. Zaměřili jsme se na Kubu Selnara a Vojtu Patráka. A oba jsme získali,“ pochvaluje si sportovní ředitel FC Vysočina Lukáš Vaculík.

Útočníka Patráka si Jihlava půjčila od pražské Sparty, křídelníka Selnara z Plzně. „Myslím, že jsme s jejich příchody spokojení,“ tvrdí Vaculík. „Oba ukazují, že kvalitu mají. A mají také svoje nedostatky, jinak si myslím, že by hráli v lize. I když Vojta Patrák ve Spartě to bude mít těžší.“

Podle Vaculíka se však v obou případech někdejších mládežnických reprezentantů jedná především o zajímavé mladé talentované hráče. „Kuba Selnar navíc umí velmi dobře kopat standardní situace pravou nohou. To byl jeden z důvodů, proč jsme o něj stáli,“ říká Vaculík. „Věděli jsme, že Tomáš Smejkal u nás kopal všechny standardky a chtěli jsme získat náhradu.“

Fotbalové myšlení v dosavadní zimní přípravě ukázal také Sebastian Chocholatý, kterého si Jihlava půjčila z Hradce Králové.

„V Hradci hrál spíš za třetiligové béčko, s prvním týmem netrénoval, takže si nyní potřebuje zvyknout na vyšší intenzitu tréninků a rychlost hry. Tím, že navíc na podzim neodehrál tolik zápasů, má nějaké kondiční manko. Ale jinak může být velmi zajímavý a rozšíří nám konkurenci ve středu zálohy,“ je přesvědčen Vaculík.

Luděk Vejmola na jihlavském tréninku

Netradičním úlovkem je Čechoameričan Samuel Želazný. Levý obránce v uplynulých sezonách působil v klubu Oeiras v nižší portugalské soutěži na úrovni třetí české ligy. „Je to kluk, který tady byl na dvoutýdenních testech a my jsme ho vzali s tím, aby s námi mohl půl roku trénovat,“ vysvětluje Vaculík. „Počítáme s tím, že by mohl získávat zkušenosti v našem B týmu, pokud se soutěž rozjede,“ zmínil dosud nejistý osud jarní části sezony Moravskoslezké fotbalové ligy.

Podle Vaculíka v případě příchodu Želazného hrála svou roli náhoda. „Měl zájem se vrátit do Čech, neznamenalo to pro nás zátěž, je finančně nenákladný, tak jsme si řekl, že s ním budeme půl roku pracovat. A uvidíme, jak se bude zlepšovat,“ doplnil Vaculík.

Největší zimní posilou je však bezesporu návrat brankáře Luďka Vejmoly, který nedostal příležitost potvrdit své kvality při půlročním hostování v klubu nejvyšší norské soutěže z Haugesundu.

„Jeho návrat pro nás měl dvě roviny. Na jednu stranu, kdyby tam zůstal, mohl klub získat finance,“ zmínil Vaculík nevyužitou opci na přestup. „Na druhou stranu je to velmi zkušený gólman, který by do našeho mladého kádru mohl přinést něco, co mu na podzim mohlo chybět.“

Z Vejmoly by se tak měla znovu stát jedna z opor druholigového jihlavského celku. „Je to obrovský profesionál, kluk, který se chce prosadit. Má to v hlavě srovnané a my věříme, že přinese nějakou pozici lídra do kabiny a potažmo i na hřiště,“ dodal Vaculík.