Jihlavským fotbalistům by na jaře mohl pomoct i brankář Vejmola

Přesun Tomáše Smejkala do Jablonce by měl být jediným odchodem z hráčského kádru druholigových jihlavských fotbalistů v zimním přestupním termínu.

Tuto informaci potvrdil MF DNES sportovní manažer FC Vysočina Lukáš Vaculík. „Žádný jiný odchod momentálně nenastane,“ tvrdí šéf jihlavského klubu. „Spekuluje se sice ještě o nějaké nabídce, ale s tím, že by hráč u nás zůstával. Navíc si myslím, že to nedopadne.“

Odchody už nehrozí, příchody jsou v jednání dva

Po totálním zemětřesení z loňského léta, kdy Jihlava po druhém neúspěšném pokusu o návrat do ligy z ekonomických důvodů zásadním způsobem obměnila a omladila kádr, by tentokrát mělo být změn minimum.

„Co se týče odchodů, máme uzavřeno,“ opakuje Vaculík. „Nemyslím si, že by byl o někoho dalšího takový zájem, jako jsme čekali u Smejkala. Nechceme dělat nějaký přestup pro přestup.“

Podle šéfa jihlavského klubu po zmiňovaném transferu Smejkala by měla být Vysočina finančně zajištěna. „Rozpočet máme takřka zajištěný, takže nejsme pod žádným tlakem,“ konstatoval spokojeně.

Zásadní změny by neměly nastat, ani co se týká příchodu do klubu. „Pracuji na příchodu dvou hráčů,“ uvedl Vaculík. „Chtěli bychom dotáhnout příchod jednoho mladého a pracovitého ofenzivního hráče, který by měl zvýšit konkurenci v týmu. A jednáme i o přestupu jednoho talentovaného křídelníka z třetí ligy.“

Zimní přípravu Jihlava startuje příští týden. „Začínáme v pondělí 11. ledna, do té doby bych chtěl mít kádr svým způsobem uzavřený,“ uvedl Vaculík.

„Možná budeme nějaké hráče testovat, ale ne tak, že bychom museli vyloženě posilovat ještě v zimě,“ doplnil.

V aktuálním kádru by mělo být 25 hráčů do pole a 3 až 4 brankáři. Vedení klubu počítá i se všemi fotbalisty, kteří v Jihlavě hostovali během podzimu. „Žádného hráče si klub nestáhl, se všemi jsme byli přes svátky v kontaktu a měli by pokračovat,“ upřesnil Vaculík.

„Nemá smysl mít v kádru 32 hráčů, když chceme dávat příležitost také našim odchovancům,“ dovysvětlil.

Zkušenosti by měli dodat Klobása a Vejmola

Vysočina, které po podzimní části sezony patří v tabulce Fortuna:Národní ligy desátá příčka s desetibodovou ztrátou na první Hradec Králové a sedmibodovým náskokem na první sestupovou příčku.

Kouč mladého týmu Aleš Křeček po podzimu avizoval zájem doplnit tým o zkušené fotbalisty. Na to tak zřejmě nedojde.

„Věřím, že zkušenost se nám vrátí se Standou Klobásou,“ zmiňuje Vaculík kanonýra dlouhodobě laborujícího se zdravotními potížemi. „Jeho stav jsme řešili, nedá se dopředu nic predikovat. Ale udělali jsme nějaká opatření a snad budou natolik dobrá, aby Standa mohl na jaře strávit osmdesát procent času na hřišti.“

Navíc se rýsuje zajímavý návrat. „Momentálně jsme v jednání s Luďkem Vejmolou,“ zmiňuje Vaculík šestadvacetiletého brankáře, který na podzim hostoval v norském klubu FK Haugesund.

„Norský klub neuplatnil opci, Luďek je náš hráč. A protože zatím nemá žádnou nabídku ze zahraničí, vypadá to, že by na jarní část mohl zůstat u nás. To by mohl být další hráč, který by mohl pomoct,“ věří Vaculík.