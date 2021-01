Jihlavský obránce Vašíček zamířil k rivalovi do Velkého Meziříčí

„My jsme k Petrovi Šmídovi potřebovali druhého brankáře, takže nám to vyhovuje,“ uvedl trenér SFK Vrchovina Richard Zeman.

Ten se navíc raduje z toho, že se mu uzdravili dlouhodobí marodi, záložník Marek Svoboda a obránce Jiří Batelka. „Teď už by měli být v plném zápřahu,“ věří Zeman.

Novoměstský kouč se rozhlíží i po dalším posílení. „Uvidíme, jestli pro nás vypadne některý z hráčů druhé ligy. Ale jinak počítám se stávajícím kádrem,“ uvedl Zeman.

Jeho tým naopak opouští obránce Jakub Vašíček, který míří do rovněž třetiligového Velkého Meziříčí. „Kuba nás oslovil s tím, že by měl zájem hrát za nás. Kluby se mezi sebou domluvily, že se tento přestup uskuteční, a nic by tak nemělo bránit tomu, aby u nás na jaře působil,“ potvrdil trenér Velkého Meziříčí Jan Šimáček.

Po zdravotních problémech se zpátky do fotbalu chce vrátit i jihlavský záložník David Sargsyan. „Pro nás je blbé, že ho zatím nemůžeme vidět na hřišti, chodí jen běhat a posiluje,“ mrzí Šimáčka. „Uvidíme, jak to dopadne,“ dodal.