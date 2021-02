Fotbalisté Jihlavy hráli proti Táborsku špatně, navíc mají tři zraněné

Jihlavští fotbalisté přivítali ve třetím přípravném souboji na jarní část sezony druholigového kolegu – Táborsko, kterému podlehli těsně 0:1. „V první půli měla naše hra nějakou kvalitu, dobrou organizaci a soupeře jsme do ničeho nepouštěli. Pořád to ale bylo daleko od toho, co bychom chtěli hrát,“ pustil se do hodnocení hlavní jihlavský kouč Aleš Křeček.