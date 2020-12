Ke spokojenosti chybí pět bodů, hlásí po podzimu šéf Jihlavy

„Mohli jsme na tom být lépe i hůře, ale úplně spokojený nejsem. Myslím si, že tým má vyšší potenciál. Máme na víc, možnosti jsme nenaplnili,“ okomentoval Vaculík průběžnou desátou příčku v tabulce. „Myslím si, že jsme mohli mít o čtyři pět bodů více. To bylo i v silách týmu, který hlavně v první polovině podzimu předváděl zajímavější fotbal,“ všiml si Vaculík.

Jenže zásadním způsobem omlazenému celku chyběly zkušenosti. „Náš tým je opravdu hrozně mladý a v některých zápasech se to projevilo. Je to strašně zajímavé mužstvo, ale výkyvy přicházejí,“ připustil šéf jihlavského klubu. „Na druhou stranu buďme rádi, že tak mladý kádr dokázal zvládnout důležitý zápas s Táborskem, kdy jsme nehráli dobře a z nepříznivého stavu jsme to otočili a urvali první domácí vítězství po pěti zápasech,“ ocenil Vaculík bojovnost a nasazení svých hráčů.

Alfou a omegou jihlavského celku je ekonomika. Právě ta způsobila letní průvan v kádru, který opustila drtivá většina zkušených hráčů. „Udělali jsme to z toho důvodu, abychom věděli, že budeme schopní plnit naše závazky, které máme. Teď se nám to daří,“ zmínil Vaculík finanční stránku klubu. „Celé je to o tom, že hledáme strategického partnera, se kterým budeme spolupracovat dlouhodobě, budeme mít podobnou vizi a který nám pomůže nahradit PSJ,“ zmínil Vaculík zkrachovalou stavební firmu.

Ta za jihlavským fotbalem dlouhodobě stála.

„Rádi bychom našli někoho, o koho se budeme moct na více let opřít, abychom měli čas budovat kádr, který by měl poté postoupit do ligy,“ naznačil Vaculík.

Situaci však komplikuje současná celosvětová krize, související s koronavirem. „Situace, co se covidu týče, není lehká. Neříkám, že nám to přímo něco zhatilo, ale spíš nám to jednání zastavilo. Jednáme se spoustou lidí i v zahraničí, měli jsme přijet my k nim a oni sem. A nic z toho nebylo,“ mrzí Vaculíka.

„Momentálně jsme tedy ve fázi, kdy zase budeme muset někoho prodat, abychom si finančně pomohli,“ prozrazuje sportovní manažer. „Ale už to není tak napjaté jako v posledních letech, kdy výdaje byly opravdu enormní na to, že příjmy nebyly. Nejsme pod takovým tlakem,“ naznačil.

Upozornil na sebe Smejkal

Očekává se, že v hledáčku týmů by se mohl objevit především záložník Tomáš Smejkal, který během dvanácti podzimních duelů nastřílel čtyři branky a přidal deset asistencí. A ofenzivní sílu potvrdil rovněž v poháru, ve kterém ve třech zápasech nasázel čtyři góly. „Pro nás je to klíčový hráč. On se do té role postavil sám, těmi čísly,“ uvědomuje si Vaculík.

„Myslím, že to zvládl velmi dobře. Ukázal svůj potenciál a teď je to o tom, že když přijde zajímavá nabídka, my ho tady nebudeme držet,“ uvedl Vaculík. „Víme, že o postup hrát nechceme a nebudeme mu bránit v kariérním posunu.“

Otázkou zůstává, zda-li případní zájemci budou ochotni za Smejkala dát odpovídající odstupné. „Je to podobné jako se Standou Klobásou. Když ho jen bude někdo chtít a bude říkat: my bychom ho chtěli, ale je špatná doba, tak nám ho dejte, tak takhle nefungujeme. Pokud ale přijde nabídka, určitě ji budeme zvažovat,“ zopakoval Vaculík.

Další případný odchod hrozí v případě, že si některý z prvoligových celků bude chtít stáhnout někoho z hostujících hráčů. „Všechny máme podepsané do léta, ale mateřský klub si je v zimě může stáhnout,“ naznačuje Vaculík. „Budeme nyní vyhodnocovat, jestli je spolupráce k oboustranné spokojenosti. Jestli ti hráči u nás hrají a jestli nám pomáhají,“ dodal.