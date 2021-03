Jihlava se chybou připravila o gólmana. Obrovský amatérismus, vyčítá si

Šestadvacetiletý gólman, který se vracel z půlročního hostování v norském Haugesundu, byl největším posílením FC Vysočina v zimním přestupním období.

„Víme, že v něm znovu získáváme kvalitního brankáře, který by nám na jaře měl pomoci nejen na hřišti, ale i v kabině,“ opakoval několikrát sportovní ředitel FC Vysočina Lukáš Vaculík.

Jaké však bylo překvapení, když Vejmola nenastoupil do úvodního jarního zápasu proti Vyšehradu. „Luděk Vejmola ještě není technicky dotažený k tomu, aby mohl nastoupit. Víc vám k tomu řekne vedení klubu,“ vysvětloval jihlavský trenér Aleš Křeček.

Luděk Vejmola na jihlavském tréninku

MF DNES se snažila situaci zmapovat. A zjistila překvapivý závěr - Vejmola zřejmě nebude moct chytat během celé jarní části Fortuna Národní ligy.

„Je to poměrně záludná věc. Protože tam byly nějaké administrativní problémy. Klub něco podcenil a vyšlo z toho, že nemůžu chytat,“ uvedl Vejmola. „Bohužel se stala chyba někde, kde to nemůžu ovlivnit. A dopadlo to tak, jak to dopadlo. Nebudu k dispozici ani v pátek proti Ústí nad Labem, ani v následujících zápasech.“

S nepříjemnou situací se musí srovnat také jihlavský trenér Aleš Křeček. „Informace, kterou jsem dostal zhruba před čtrnácti dny, že hrozí varianta, že by Luděk pro nás na jaro nebyl k dispozici, mě samozřejmě zaskočila,“ popisuje Křeček. „Byla to špatná zpráva pro nás všechny, to je jasné.“

Je po termínu. Stanovisko FIFA se nemění

Podle informací MF DNES je problém v tom, že Jihlava při návratu z půlročního hostování od Haugesundu nezískala zpět Vejmolovu hráčskou kartu.

„Stala se administrativní chyba, kterou jsme řešili na úrovni FIFA i FAČR. Zatím to nevypadá, že by se nám to mělo podařit úspěšně vyřešit. Nějaké kroky ještě podnikáme, ale zatím nevidíme, že by to v brzké době bylo hotovo,“ tvrdí sportovní ředitel FC Vysočina Vaculík.

Celá situace je o to nepříjemnější, že ji klub začal řešit až poté, kdy skončilo přestupní období.

„Přestupní termín vypršel. Hledali jsme ještě nějaké možnosti, nějaké naděje byly. Snažíme se to nějak uchopit,“ pokračuje Vaculík. „Tím, že to bylo hostování v zahraničí, tak to bohužel nejde přes FAČR, kde jsme to byli a jsme zvyklí dělat, ale jde to přes FIFA. A stanovisko FIFA je v tomto velmi striktní a neměnné,“ dodává.

Luděk Vejmola je hráčem FC Vysočina, ale... „Není administrativně ukončeno jeho hostování. Takže za Jihlavu nemůže chytat,“ konstatuje Vaculík situaci.

„Nepochopím, jak je možné, že se tohle vůbec může stát. Je to nějaká nekompetentnost lidí, co to mají v klubu na starost. A obrovský amatérismus,“ zlobí se Vejmola.

Jeho reakce je pochopitelná o to víc, že ani v Norsku nedostal příležitost nastoupit. V podstatě se tak může stát, že rok bude bez zápasové praxe. „Přicházím jak o peníze, tak o svoji reputaci, kredit. Takže to nechci nechat jen tak, mávnout nad tím rukou,“ pokračuje Vejmola.

Trenér Jihlavy Aleš Křeček.

„Pochopitelně ho to naštvalo, byl z toho zklamaný,“ snaží se vžít to role hráče trenér Křeček. „Já se mu ani nedivím, v jeho situaci bych byl naštvaný taky.“

Přesto se Vejmola chce zachovat jako profesionál. „Jsem v tréninku, normálně s klukama. Snažím se jim pomoct, když ne na hřišti, tak aspoň v kabině,“ vysvětluje.

„S Luďkem jsme si řekli nějaké věci, jak si můžeme vzájemně pomoct. Abychom dobu, kdy nemůže za áčko chytat, co nejvíce racionálně využili,“ říká Křeček. „Chtěl jsem po něm, aby byl člověkem, který přenese své zkušenosti na mladší spoluhráče, bude komunikovat za kabinu s trenéry.“

Chytat by mohl za béčko. Ale kdy se rozjede MSFL?

Určitou příležitostí, aby se Vejmola vrátil do zápasového tempa, by byly případné starty za jihlavskou juniorku. „Luděk není vyřazený z fotbalu, může hrát od třetí ligy dolů. Mohl by tak působit i v našem klubu, ale jenom v třetiligovém béčku,“ hledá východisko ze složité situace Křeček.

Je však otázkou, kdy a jestli vůbec se MSFL znovu rozjede. „Můj odhad - podle informací, které občas problesknou - je, že to bude nejdříve v květnu. A to se můžu hodně mýlit,“ uvědomuje si jihlavský kouč, který v A-týmu bude nadále využívat dvojici Lumír Číž, Adam Jágrik.