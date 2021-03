Chceme být do pátého místa, odhaluje cíl jihlavský trenér Křeček

„Proto se už všichni tolik těšíme na první zápas. A věříme, že se soutěž stihne odehrát kompletní,“ přidal Křeček přání před pátečním úvodním domácím soubojem s Vyšehradem (14.00).

Opravdu věříte, že by se to i za současného nepříznivého stavu, kdy přibývá spousta nakažených každý den, mohlo podařit?

Samozřejmě víme, jaká je situace, a nikdo nedokážeme odhadnout, co přijde. Můžeme si jenom společně přát, aby to celé trvalo co nejkratší dobu.

Loni touhle dobou se v Česku nemohlo hrát ani trénovat, nebál jste se, že se bude tenhle stop stav po roce opakovat?

Přiznám se, že právě kvůli tomu, jak to bylo loni, kdy se vše zmrazilo, jsem trochu obavy měl. Ale zase na druhou stranu vím, jak to funguje v ostatních zemích, že všude soutěže pokračují, tak jsem věřil, že se k tomu u nás bude přistupovat stejně. Ovšem, co se týká amatérských soutěží, tam jsem spíš skeptický.

Prožíváte velké napětí pokaždé, když čekáte na výsledky testů celého týmu?

Pravdou je, že my máme mančaft celkem promořený, i když pár jedinců zatím covidem stále neprošlo. Navíc některým končí 22. března ono devadesátidenní ochranné období. Takže ano, mírná obava tam pokaždé je.

Straší vás vzpomínky na podzimní zápas na Dukle Praha, kam jste vezl hodně „okousaný“ tým?

Přesně tak. Na něco se připravujete a těsně před zápasem se pak dozvíte, že nakonec můžete počítat jen s dvanácti lidmi. Nicméně celkově ta obava už není tak velká, jako byla na podzim.

Přestože riziko je pořád dost velké? Protože aby nebylo, musel by tým celé jaro strávit v uzavřené bublině...

To je pravda. Pochopitelně se snažíme na hráče apelovat, aby eliminovali jakékoliv setkávání mimo klub. Ale ono se teď stejně ani nikam moc chodit nedá, takže těch možností je málo. Navíc věřím, že jsou kluci zodpovědní. A to nejen k sobě, ale i k týmu a klubu. Že nebude žádný problém.

Pojďme se na chvilku věnovat jihlavskému kádru. Příchodů bylo tentokrát víc, i když nahradit Tomáše Smejkala asi nebude zrovna snadné. Nebo už máte představu o tom, kdo by mohl navázat na jeho výkony?

Když je někdo u čtrnácti gólů z dvaceti, tak je jasné, že nahradit ho bude složité. Na druhou stranu, mužstvo nikdy nestojí jenom na jednom hráči, je to o týmové spolupráci. Každopádně mě napadá třeba Standa Klobása, který vydržel zimní přípravu a je zdravý. Za to jsem moc rád.

Když to trochu odlehčím, možná byste ho měli balit do molitanu, aby se vám zase hned nezranil?

(usmívá se) Balili jsme ho do něj celou přípravu, tak snad už to teď nebude potřeba. Věřím, že jeho forma bude stoupat, stejně jako herní kondice. Vypadá opravdu velice slušně. Logicky na něj budeme hodně spoléhat.

A kdo další by mohl na jaře vynikat?

Přišli talentovaní hráči jako Patrák ze Sparty nebo Selnar z Plzně. Tihle kluci mají všechno před sebou, zvyknou si na soutěž a porostou. Nebo třeba Ševčík. Nerad bych na někoho zapomněl. Myslím, že máme silný tým, že dokážeme odchod Tomáš Smejkala zvládnout.

Jak moc vás potěšil návrat brankáře Luďka Vejmoly z hostování v Norsku?

Jsem moc rád, že máme takového hráče v kabině. On byl osobností týmu už před svým odchodem a okamžitě se jí stal znovu. Má velké osobní ambice, ve fotbale chce něco dokázat. Což doufám chtějí všichni naši mladí kluci.

Jaká je podle vás chvilku před prvním výkopem atmosféra v kádru? Přece jen, jak už jste řekl, máte v týmu hodně mladých hráčů...

Většinou to bývá tak, že mladí zapadají mezi starší, ovšem u nás je to naopak. Tady s trochou nadsázky starší zapadají mezi mladé. A já věřím, že tahle parta bude fungovat, že to bude povedená symbióza. Vidím ochotu starších hráčů pomáhat mladším a chuť mladších jim naslouchat.

Mluvil jste o tom, že váš tým je silný, takže se zeptám, jak moc? Po podzimu jste skončili na desátém místě druholigové tabulky, na co si troufáte na jaře?

Tohle se hrozně těžko predikuje dopředu. My jsme byli samozřejmě hrozně zklamaní z postavení po podzimu. Myslím, že desáté místo absolutně není adekvátní. Některé body jsme poztráceli zbytečně.

Především na domácím hřišti...

Přesně tak. Proto bychom se našim fanouškům, kteří si nás doufám najdou na internetu a budou nám fandit, chtěli teď na jaře omluvit co nejlepší hrou. Rádi bychom zmizeli co nejrychleji z toho desátého místa někam nahoru. Takový můj osobní cíl je být mezi prvními pěti.

Přišli jste na to, proč se vám na podzim doma tolik nedařilo?

My jsme se tím opravdu zaobírali, dělali si různé analýzy, pohledy... A těch faktorů podle mě bylo víc. Třeba zkušenost. Myslím, že naše hra byla mnohem kvalitnější, než jaké přicházely výsledky. A to právě souvisí se zkušeností. Ale teď jsme zase o nějakého tři čtvrtě roku dál, takže to snad bude dobré.

Na startu jarní sezony jste stál během své kariéry už mockrát, máte nějaký zavedený rituál?

Myslím, že ne. Za těch třináct zimních příprav jsem si postupně udělal určitou kostru, které se držím.

Měla jsem na mysli spíš nějaký osobní rituál těsně před prvním zápasem. Třeba jestli vstáváte o dvě hodiny dřív, nebo něco podobného?

Já se spaním před zápasy celkově nemám prakticky žádné problémy. Horší je to ovšem po nich, to vždycky hůř usínám. Hlavně po prohraném zápase.

Jako první vás čeká souboj s Vyšehradem, jaký je to soupeř na úvod?

Nevyzpytatelný. Vyšehrad prošel mimořádnou obměnou, má asi devět nových hráčů. A nutno říct, že velice slušných. Nicméně si myslím, že to nebude ani tak o Vyšehradu, jako o nás. Tak bychom to chtěli postavit.