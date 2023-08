Konečně jasný gól. Kapitán Vyškova srazil bývalý klub a ukončil střelecký půst

Zápas podle představ?

Dobře jsme do toho vstoupili, v první minutě dali gól. Pak jsme si průběh hlídali, nikam se nehnali. Nakonec 5:1 je krásný výsledek. Na druhou stranu mě ten jeden inkasovaný gól mrzí. Máme se pořád kde zlepšit, a po takové výhře bude radost pracovat.

Panuje v týmu po takovém vstupu do soutěže pohoda?

Tři utkání, devět bodů. To nejde jinak. Dnes se můžeme radovat, ale hraje se hned o víkendu. Od zítřka musíme zase makat.

Osobně se vám bude makat po ukončení dvouletého gólového půstu dobře?

Takže ten gól minulý týden na Dukle se mi opravdu nepočítá?

To nám povězte vy. Neprotestoval jste proti zápisu o utkání s Duklou, že byť Peterka tečoval míč do branky, měl jste být střelcem?

Všichni už mi gratulovali. Já jejich přání odmítal a brzdil, že to byl vlastní. Tečoval jsem to dobře, ale ono to možná opravdu letělo mimo a soupeř to tam srazil. Dnešní gól už je jasný a mám z něj tak ještě větší radost. Jsem rád, že to byl ten uklidňující gól.

Dnes už pokladníkovi neutečete.

To asi ne. Nevím, za kolik to bude, ale minimálně nějaké občerstvení půjde za mnou, protože jsem sám v Kroměříži něco odehrál, a tak to pro mě bylo derby.

Po druhém gólu jste si ale místo hlídání výsledku prošli spíše krátkým spánkem, nebylo to až příliš pasivní?

Po každém gólu říkám, že máme hrát jako za 0:0. Po druhé brance jsme začali hodně spát. Stálo při nás ale štěstí, v kritických momentech jsme to zvládli. Mrzí mě zranění stopera Musy Ramathana, ale dokázali jsme jej nahradit.

Jste první v tabulce. Už začíná hlodat červík tlaku od fanoušků, že jste favority?

Trenér to připomínal už před zápasem, že porážkou silné Příbrami i Dukly je dnešní zápas ještě těžší než ty dva předchozí, protože od nás všichni očekávají výborný výkon. Ono to není jednoduchá pozice, ale dnes jsme se s tím vypořádali dobře. Slyšel jsem navíc, že nejsme jediní s devíti body. Jestli chceme hrát nahoře, tak musíme takto bojovat.

Pomohl jste popravit svůj bývalý tým, uvědomí si to hráč?

Nemají to jednoduché. Kroměříž vletěla do něčeho, co nezná. Přeji jim jen to nejlepší, ale až po dnešním zápase.