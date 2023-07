Zájem o fotbal ve městě roste, těší brankáře Pastornického z Táborska

Výrazně k tomu přispěl brankář Martin Pastornický, který zatím ani jednou neinkasoval. Bez práce však ani v jednom případě nebyl.

Lépe jste do sezony vstoupit nemohli. Jak těžká byla první dvě kola?

Chtěli jsme se chytnout na začátku. Trenér nás na to chystal už v přípravě, že máme dobrý los, tak abychom toho využili. Kroměříž je nováček, který loni jenom vyhrával. Sparta má také kvalitní kádr. Nedali jsme moc gólů, ale dvakrát jsme vyhráli, takže je to výborné.

Los byl dobrý, ale zároveň ošidný, ne?

Sám mám na začátku nejradši ty nejsilnější soupeře. Klidně bych hrál s Brnem hned první kolo. Viděli jsme to s Vlašimí, že ještě nejsou rozehraní. Ale máme je už ve čtvrtém kole, což je také brzy.

Po středečním vloženém kole máte právě exligové Brno v sobotu doma. Může být plný stadion?

Věříme, že jo. Fanoušky se snažíme co nejlepšími výkony a výsledky lákat na stadion. Snad budou chodit ještě ve větším počtu a s Brnem bude třeba i plno.

Už na duel s rezervou Sparty dorazily téměř dva tisíce diváků. Bylo to znát? Hrálo se vám lépe?

Určitě. Fotbal se dělá pro fanoušky. A je radost hrát před stadionem, který je zaplněný. Věřím, že se to fanouškům líbilo.

Zatím jde všechno podle plánů? Trenér Roman Nádvorník už před sezonou prohlašoval, že by chtěl mít sedm nebo devět bodů a pak jít doma na Brno.

Jo. Můžeme být v klidu, ale řekli jsme si cíle, které chceme dodržet. Musíme zvládnout středeční zápas v Chrudimi a nepolevit.

V Táboře jste druhým rokem. Cítíte, že místní fotbal jde dopředu?

Jo, vidím, že je o fotbal zájem. Lidé začínají chodit. Přesně takhle to bylo v Karviné při postupu. Šlo se krůček po krůčku, pracovalo se na stadionu, doplňoval se kádr. Třeba tu jednou první liga bude.

Tvoříte brankářskou dvojici s Danielem Kerlem. Trenéři určili jako jedničku vás, ale považují vás za velmi vyrovnané. Tlačí vás to oba dopředu?

Jsme hlavně dobří kamarádi. Chováme se k sobě přátelsky, máme zdravou konkurenci. On je výborný gólman a udělal neskutečný progres. Doufám, že jednou bude chytat ligu, má všechno před sebou.