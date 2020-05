Ztratil jsem přítele, truchlí ústecký kouč Křeček nad smrtí Nováka

„Jsem hrozně rád, je to podle mě správné rozhodnutí. Věřím, že se to normálně dohraje, i když pro kluby, které nemají tak široké kádry, jako třeba my, to bude složité. Hrát devět zápasů během měsíce, na to tady nikdo zvyklý není. A všichni očekáváme, co to s námi udělá,“ přemýšlí ústecký kouč.

On i hráči se navíc musí vyrovnávat s obrovskou ztrátou, v úterý podlehl rakovině slinivky bývalý brankář a později kouč gólmanů v FK Ústí Radim Novák.

„Hodně těžko se mi o tom mluví. Když jsme se to ve středu ráno dověděli, nedokázal jsem udržet emoce před hráči. Ač jsme se s Radimem neznali dlouho, stal se mým velkým přítelem, takže ta ztráta mě opravdu hodně zasáhla,“ neskrývá. Středeční trénink byl kvůli smutné události jiný, než kouč původně naplánoval. „Všichni Radima znali, celá kabina s ním něco zažila, tak jsme ten trénink udělali takový jednodušší, v podstatě jsme si jen zahráli.“

Jinak ale už Ústí jede naplno. „Úplně se to tak říct nedá, naplno sice trénujeme, ale chybí nám věci, které jsou v přípravě důležité, jako například regenerace. Ta teď probíhá jen formou klusání, protažení. Regenerace nám chybí, ale to platí pro všechny a musíme se s tím vyrovnat,“ nereptá Křeček.

Během karantény hráči plnili individuální plány, v jaké kondici se vrátili do společné přípravy? „Hráči se určitě po dobu těch pěti týdnů neflákali, nicméně pokles herní kondice byl evidentní. V momentě, kdy jsme začali hrát mezi sebou, bylo vidět, že neudrželi fyzičku, kterou měli před koronavirem. Ale to ani nemohli,“ uvědomuje si.

Sám karanténu vyžil k osobnímu rozvoji. „Hodně jsem se snažil cvičit, studovat a věnovat se rodině, na kterou přes rok tolik času nemám. Viděl jsem spoustu zápasů, které jsem se snažil analyzovat, nějaké postřehy a sestřihy jsem posílal hráčům. Práce bylo dost, ale chyběl mi ten každodenní styk s týmem,“ přiznává.

Také na ústecký klub má pandemie koronaviru ekonomické dopady. Tím horší, že Ústí mělo potíže už předtím. „Přistoupili jsme na snížení základních platů o 20 procent, chtěli jsme klubu nějak vyjít vstříc, chápeme, že je to složitá situace. Obecně ale situace v Ústí není dobrá,“ přiznává Křeček. Obnovená 2. liga odstartuje pro Ústí zostra, střetne se s kandidáty na postup Brnem a Pardubicemi. „Může to hodně napovědět, jak se bude sezona vyvíjet. Dali jsme si nějaký cíl, chtěli jsme atakovat přední příčky a přiblížit se někam k baráži, ale uvidíme, necháme se překvapit.“

Křeček doufá, že nákaza už podruhé fotbalovou sezonu nezastaví. „Pevně věřím, že to tak bude, i když samozřejmě nějaké otazníky zůstávají. Třeba co se stane, když někdo bude pozitivní. Ale jsem optimista a věřím, že se to dohraje.“

A dokonce možná i s diváky, od 25. května by mohly být povoleny akce do 500 lidí, takže do hlediště už by se mohli dostat i nějací diváci. „Budeme rádi za každého fanouška, který nám bude fandit. Jestli se do hlediště dostane 200 až 300 lidí, kteří nám mohou pomoct, tak to samozřejmě kvituju. Ale byl bych nejradši, aby se mohli na stadion co nejdříve vrátit všichni fanoušci,“ přeje si Křeček.