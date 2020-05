Bývalý fotbalový brankář Novák podlehl ve 42 letech rakovině slinivky

Patřil do zlaté generace ústeckého fotbalu, která dvakrát vybojovala postup do elitní soutěže. V sezoně 2010/11 odchytal v 1. lize třináct zápasů. Naposledy trénoval mládež v Teplicích.

„Domlouvali jsme se, že se naše parta bude scházet každý rok, a ty odejdeš takhle brzy, Radime,“ napsal na jeho Facebook bývalý ústecký útočník Richard Veverka. „Neumím ti vyjádřit, jak moc tě mám rád. Strašně mě to mrzí. Hráli jsme spolu, bydleli spolu, díky tobě jsem teď tam, kde jsem, a už ti to nemám jak oplatit. Jen tím, že mi bylo ctí, Buffone. Sbohem Šlamendo, nikdy na tebe nezapomenu.“

Nádor mu diagnostikovali na podzim. Stejné nemoci podlehla loni v létě Novákova maminka, on proto vsadil na alternativní léčbu. Přátelé mu založili transparentní účet, penězi i podporou přispěla spousta lidí.

Hráči i fanoušci podpořili léčbu Radima Nováka.

„S rakovinou se chci domluvit. Nějakým způsobem to onemocnění vzniklo, třeba špatným chováním, stresy nebo je to dané geneticky, nevím. Chci si tohle vyřešit. A chci, aby si tělo s tím poradilo. Ne aby někdo nějakými léky zničil všechno, co ve mně je,“ vysvětloval Radim Novák v lednu v obsáhlém rozhovoru pro MF DNES a iDNES.cz.

Nakonec se bohužel s nejzákeřnější formou rakoviny nedomluvil. Možná i proto, že pandemie koronaviru zhatila jeho plány léčit se na Filipínách.