Bojovný výkon přinesl naději. Můžeme vyhrát s každým, věří kouč Táborska

Jihočeši proti jednomu z hlavních aspirantů na postup vedli, po čtvrthodině se krásně trefil Petr Plachý. Soupeř ale zvládl během dvou minut skóre otočit.

Domácí měli několik šancí na vyrovnání, i Pražané mohli svůj náskok navýšit. Skóre se ale měnilo už jen jednou, kdy z přímého kopu parádně zamířil David Březina, čímž určil konečný stav 1:3.

„Nebyli jsme od bodů tak daleko. Udělali jsme několik chyb, které soupeř potrestal krásnými góly. Viktorka měla herní převahu i větší držení míče, ale šancí si tolik nevytvořila,“ hodnotí táborský trenér Miloslav Brožek.

Nováčka soutěže ovlivnila dvouminutovka, během které favorit zvrátil vývoj zápasu. „Směrem do defenzivy jsme byli poměrně úspěšní. Tým pracoval velmi dobře. I proto nás mrzí, že jsme neudrželi déle nadějný stav a neproměnili některou z šancí,“ uvádí.

Táborsko do utkání i do celé sezony vstoupilo s řadou mladých hráčů. „Pro sedm z nich to byla premiéra ve druhé lize. Nervozitu jsem na nich ani neviděl, tu si odbyli už týden před tím v poháru. Naopak si myslím, že kluci byli natěšení a soustředění na výkon, který jsme chtěli předvést,“ chválí trenér Brožek.

Byť v tabulce svítí u jihočeského celku v kolonce bodů nula, na dobrém výkonu se dá do dalších zápasů stavět. „Určitě, za to jsme rádi. Navíc jsme museli krátce před utkáním měnit sestavu, kdy kvůli zranění vypadli Stephano Almeida a Šimon Havrda. Do útoku bychom s nimi byli nebezpečnější,“ ví.

V brance naskočil nakonec Šimon Pecháček. Při své premiéře ve druhé nejvyšší soutěži si vedl slušně, s góly mohl těžko něco dělat. „Dohodli jsme se s trenérem brankářů Pavlem Průšou na tom, že půjde do branky Pecháček, a podal velice slušný výkon. Ale všichni tři naši brankáři jsou výborní a mají moji důvěru. Mateje Slávika jsme nasadit nemohli, protože jsme ho nestihli zaregistrovat,“ vysvětluje.

Brožkův celek stále řeší pozici útočníka. Po nečekaném odchodu Pavla Vandase je v týmu forvardů nedostatek. Posilou může být mladý sparťan David Čapek, jenž naskočil na závěrečnou čtvrthodinu. Jinak ale Jihočeši vsadili na hru s jedním hrotovým útočníkem Zbyňkem Musiolem. „Bylo to dané taktikou i silou soupeře. Do budoucna to je možnost, ale neznamená to, že takhle budeme hrát pravidelně,“ doplňuje kouč, jehož oblíbenou variantou je hra se dvěma útočníky.

Oficiálně dorazilo na obnovenou premiéru klubu ve druhé lize pouze 370 diváků. Opticky se ale zdálo, že šlo o výrazně vyšší návštěvu. „Divácká kulisa byla výborná. Přišlo nás podpořit hodně fanoušků, i kvůli nim mě mrzí, že neviděli lepší výsledek,“ uvádí.

Emanuel Tolno z Táborska (vpředu) v souboji s Andreasem Vindheimem ze Sparty během přípravného zápasu.

Šanci na první body budou mít táborští fotbalisté v sobotu, kdy se ve 2. kole představí od 11 hodin na hřišti Chrudimi. „Soupeř je silný zejména doma, kde se těžko boduje. Budeme chtít uspět a přivést si první body. Se Žižkovem jsme si ověřili, že při troše štěstí můžeme porazit každého. Teď nás čekají týmy, které nám budou výkonnostně blíž. A věřím, že uhrajeme i lepší výsledky,“ přeje si 45letý trenér.

Chrudim má úvodní kolo odložené. Soutěžní zápas v této sezoně tedy odehrála pouze v úterý, kdy v poháru vyřadila po výhře 2:0 Litovel.

„To nebude mít vliv. Naopak druhá liga se hrála ještě před měsícem. Ostatní celky jsou oproti nám rozehrané, my si na soutěž musíme rychle zvyknout,“ zdůrazňuje Brožek.

Klub ve středu večer vedl závěrečná jednání o tom, jestli se tým ještě doplní, nebo už kádr zůstane uzavřený. Pokud se vše povede, mohly by případné posily naskočit už do sobotního střetnutí.

Rovněž porážku 1:3 z úvodního zápasu bude chtít odčinit i třetiligový Písek. Ten po prohře s Vltavínem v pátek od 18.30 hodin hostí Domažlice, pro které půjde o premiéru v této sezoně. První kolo se Spartou B totiž mají odložené.