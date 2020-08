Táborsku se po odchodu Vandase rozpadl útok. Nahradíme ho, je přesvědčený trenér

„Jsem zklamaný, že jde do klubu, který je s námi srovnatelný,“ nechápe odchod důležitého forvarda do pražského Vyšehradu táborský kouč Miloslav Brožek.



V uplynulém ročníku 24letý útočník výrazně pomohl k postupu do druhé ligy. Ve 14 zápasech vstřelil sedm gólů. „Vyšehrad není lepší klub ani tým, než jsme my. Pro mě je jeho odchod nepochopitelný,“ tvrdí trenér druholigového nováčka.



Vandas se stěhuje za svým bývalým trenérem Romanem Nádvorníkem, se kterým se potkal na začátku angažmá v Táborsku. „Neřekl mi k tomu jediný důvod. A myslím si, že to není úplně jeho rozhodnutí. Ale popřál jsem mu hodně štěstí, ať se mu daří,“ komentuje kouč.

Táborsko pod trenérem Brožkem sází na rozestavení se dvěma útočníky. Tandem Pavla Vandase se Zbyňkem Musiolem se nyní rozpadl. „Pavel měl dostávat víc prostoru a spoléhali jsme na něj. Ale nikomu nebráním, aby odešel. Pro Tábor je jeho odchod navíc ekonomicky výhodný. Jsem přesvědčený, že ho nahradíme. Na začátku přípravy jsem útočníka nehledal, teď ho hledám,“ vysvětluje kouč.

Protože Musiol dostal pro přípravný duel se Spartou Praha rodinné volno, nastoupil jihočeský tým proti favoritovi bez klasického hrotového útočníka. I tak Táborsko sehrálo slušnou partii. Výsledek ale dojem kazí, Pražané trestali chyby a vyhráli vysoko 5:0.

„Každý takový zápas je pro nás velice prospěšný. Hráči si musí uvědomit, že fotbal není jen o útočení, ale také o poctivé obraně,“ uvědomuje si.



Miloslav Brožek je za těžký duel s elitním českým týmem rád. Hráčům přinesl nové zkušenosti. Ale jeho svěřenci se musí z chyb poučit.

„Zatím to tak úplně necítím. Přijde mi, že žijí v tom, že když se chyby staly se Spartou, tak je to vlastně očekávané. Ale já to beru jinak. Když hrajete se Spartou, tak to neznamená, že můžete chybovat. Naopak. S každým chci uhrát dobrý výsledek. A pokud někdo nebude mít vítězné myšlení, tak v našem kádru nebude,“ zdůrazňuje 45letý trenér.

Šanci na zlepšení zejména výsledku budou mít táborští fotbalisté už ve čtvrtek, kdy od 11 hodin nastoupí ve vršovickém Ďolíčku proti Bohemians Praha. „Budeme hrát v podobném složení a očekávám od hráčů lepší výkon. Pokud to nenastane, tak to je pro mě jasný signál, že na některých postech se musíme vydat jinou cestou,“ burcuje.

Pro nováčka druhé ligy půjde o další cenné zkušenosti ze zápasu s prvoligovým celkem. „Bohemka hraje v jiném rozestavení a s odlišným stylem hry. Kvalitní soupeř nás znovu prověří. Naši hráči potřebují odehrát co nejvíc podobně těžkých zápasů, protože nás čeká silná soutěž,“ hlásí Brožek.

Náročný týden zakončí Táborsko v sobotu, kdy v tréninkovém centru na Složišti v Českých Budějovicích vyzve od 11 hodin Dynamo. Půjde tak o třetí souboj s týmem z první ligy za sedm dnů. „Kondičně jsme připravení dobře. I se Spartou jsme to fyzicky zvládli. Síly rozložíme, ale neděláme z toho žádnou vědu,“ popisuje.

S mužstvem se už druhý týden připravuje Martin Šplíchal, který je v klubu na testech z Českých Budějovic. „Zatím nedokážu říct, jestli u nás zůstane. Chtěl jsem ho vidět. Má nevýhodu v tom, že za poslední roky odehrál málo zápasů. Měl by být tahoun týmu a ukáže se, jestli takovou roli dostane,“ přemýšlí.

Šplíchal ve 20 letech zažil z týmového hlediska dvě skvělé sezony. S Dynamem i s Pardubicemi se mu povedlo postoupit do první ligy. Nastupoval však minimálně, zejména jako střídající hráč. „Pokud by u nás nebyl v základní sestavě, pro něho samotného by to bylo na škodu, protože potřebuje hrát,“ dodává Miloslav Brožek.

Z testů v Budějovicích se naopak vrátil obránce Stephano Alves De Almeida. Klub hlásí i změnu na postu trenéra brankářů, kde Petra Pižanowského střídá Pavel Průša, jenž naposledy působil v Dynamu.

Táborsko už také zná los příštího ročníku. Sezonu odstartuje o víkendu 22. až 23. srpna doma se Žižkovem, pak zamíří do Chrudimi.