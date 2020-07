V Táborsku se senegalský útočník Sima ani nerozkoukal a už patří Slavii

„Považuji to za skvělý obchod a velký úspěch. Diváci se pochopitelně těšili na jeho výkony, ale všichni na přestupovém trhu chtějí prodávat hráče do silné trojky, kam se řadí Slavie, Sparta a Plzeň. Nám se to podařilo ještě v době, kdy jsme byli třetiligoví,“ vyzdvihuje transfer trenér Táborska Miloslav Brožek.



Na jih Čech přišel senegalský útočník z francouzského Evianu, po krátkém hostování se díky opci stal hráčem Táborska. „Upozornil na sebe v přípravných zápasech, kde byl velice produktivní. Oslovil skauty Slavie, kteří si ho vyžádali na desetidenní zkoušku. Po ní jsme zahájili jednání a dotáhl se přestup do týmu úřadujícího mistra,“ popisuje Brožek.

Stále ovšem existuje varianta, že Sima se v dresu Táborska objeví i v mistrovském utkání. „Vznesli jsme dotaz, zda by u nás ještě nemohl zůstat v podzimní části. Ale bylo nám řečeno, že je prioritní, aby se rychle adaptoval v novém klubu. Situace se samozřejmě může kdykoliv změnit, pro nás by však byl velkou posilou. Ale přejeme mu, aby se mu v novém působišti dařilo,“ dodává trenér.

Po návratu do druhé ligy se fotbalisté Táborska poprvé sešli 15. července a zatím odehráli jedno přípravné utkání, ve kterém remizovali s Duklou B 3:3. Následující duel se Soběslaví byl zrušen, další zápas tak čeká svěřence Miloslava Brožka ve středu, kdy na domácím hřišti hostí Znojmo.