Tyčka, břevno a krutý konec. Trudné časy Táborska pokračovaly i v poháru

Po porážkách se Žižkovem, v Chrudimi a doma s Ústím nad Labem nováček o víkendu poprvé bodoval, když remizoval v Blansku. Táborsko se potýká s jednou nepříznivou statistikou. V obou venkovních utkáních dostalo dvě červené karty a dohrávalo v devíti.

Chytit se Táborští chtěli proti ligovému soupeři ve středečním 3. kole domácího poháru. „Máme hráče po onemocnění koronavirem, zraněné i vykartované. Nevymlouváme se a chceme být Bohemce důstojným soupeřem. Hosté jsou samozřejmě favoritem. Budou hladoví a nastoupí kompletní,“ hlásil před utkáním kouč Brožek.

Sestavu očekával správnou. Klokani nastoupili prakticky kompletní, odpočíval jen veterán Josef Jindřišek. Vše bedlivě sledoval i českobudějovický trenér David Horejš, jehož tým má souboj s Bohemians odložený.

Prosluněný táborský stadion v Kvapilově ulici zaplnila tisícovka diváků, která viděla hrůzný úvod. Hned na konci první minuty se domácí útočník David Čapek ve vápně tlačil mezi stopery, po důrazném souboji přilehl koleno hostujícího obránce Lukáše Pokorného. Ten dlouho křičel bolestí a svíjel se na trávníku, ze hřiště musel za doprovodu lékařů.

Nešťastné zranění jakoby ovlivnilo i další čtvrthodinu, která byla oboustranně opatrná. Pak favorit zatlačil domácí k jejich vápnu. Pozorná obrana Táborska v čele se zkušeným kapitánem Jakubem Navrátilem ale bez větších problémů odolávala.

Jihočeši se dopředu moc nedostávali. Snad jen během jedné pětiminutovky měli převahu díky sérii standardních situací, přímou střelu ale za úvodních pětačtyřicet minut na brankáře soupeře nevyslali.

Bohemians si největší příležitosti vytvořili až v závěru poločasu. Nejprve se po pohledné narážečce na hranici vápna dostal ke střele Vojtěch Novák, ale gólmana Adama Zadražila neprostřelil. V nastavení první půle po kombinaci ve vápně mohl zblízka zakončovat bývalý reprezentant Kamil Vacek, ale zblízka branku minul.

Šance na obou stranách

Krátce po změně stran mohly skórovat oba celky. Nejprve Pražené vymysleli rychlou akci, kdy Roman Květ rychle vracel míč do vápna, kde chyběly centimetry k zakončení Kamilu Vackovi i Ibrahimu Keitovi. Z protiútoku vyrazil do brejku Matěj Majka, správně načasoval centr do šestnáctky, kde ho pouze do tyče usměrnil David Čapek.

Skóre se poprvé měnilo v 58. minutě. Antonín Vaníček pohotovou patičkou vyslal do brejku Ibrahima Keitu, jenž se pohyboval na hranici ofsajdu. Hostující útočník udržel míč před Navrátilem, zpětnou přihrávkou připravil ideální pozici Vladislava Levina, který do protipohybu brankáře Zadražila rozjásal početnou skupinu fanoušků Bohemians. Domácí mohli vyrovnat v 64. minutě, kdy je podruhé zastavila branková konstrukce. Přímý kop ze dvaceti metrů rozehrál Petr Plachý, jehož utažená rána skončila na spojnici tyče a břevna.

Daniel Krch (vlevo) a Till Schumacher z Bohemians se rozčilují v zápase s Táborskem.

Brožkův tým se hnal za srovnáním, což otevíralo prostor v jeho obraně. Toho mohli klokani využít deset minut před koncem. Brankář Zadražil udržel domácí ve hře při tvrdé střele střídajícího Jakuba Nečase a zejména dorážce Tilla Schumachera, kterou vyškrábl na roh.

Ligový tým postup stvrdil v 84. minutě, kdy Jiří Boula chybnou přihrávkou nabídl soupeři brejk. Hosté rychle přesunuli hru, Nečas oslovil Davida Puškáče, jenž se otočil ve vápně a pokořil Zadražila. Táborští se nedočkali ani čestného úspěchu. V závěru napřáhl za hranicí vápna Petr Plachý, ale branku těsně minul. Naopak v poslední minutě Bohemians stvrdili svoji výhru. David Puškáč uvolnil Jakuba Nečase, který určil konečný výsledek na 0:3.