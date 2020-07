Táborsko má jistý postup, chystá se na druhou ligu a zkusí dva Francouze

Když se v březnu přerušily a následně definitivně ukončily amatérské fotbalové soutěže, začalo pro Táborsko zvláštní období. Jako vítěz třetí ligy mohlo jen čekat, jak se vyvine situace v první a druhé lize. Dohrají se? A pokud ne, potvrdí se spekulace o tom, že Sokolov nepřihlásí druhou ligu?

Nakonec platilo obojí. „Když se dohrála druhá liga, sestupují z ní dva nejhorší týmy. Jeden z Čech, druhý z Moravy. Zrušila se baráž o druhou ligu. A my jsme byli za Čechy první na řadě, protože jsme získali nejvíc bodů. To znamená, že náš postup už je definitivní,“ popisuje táborský trenér Miloslav Brožek.

Pro klub je to velká úleva. I když vše směřovalo k tomu, že zkrácená sezona vrátí tým do druhé ligy, na sto procent to jisté nebylo. „Jsme všichni šťastní. Definitivně se můžeme chystat na vyšší soutěž. Doteď jsme to nemohli ani oslavit,“ oddechne si kouč.

Jihočeši tak ve středu vstoupili do závěrečného a klasického posledního bloku letní přípravy. „Hráči přišli natěšení na druholigovou přípravu. Nemohla platit jiná než radostná nálada,“ ví Brožek.

V Táboře se sice bude hrát vyšší soutěž, klub ale svoji filozofii měnit nebude. „Nechceme brát drahé fotbalisty, kteří se neuplatní v první lize. Loni jsme hledali hráče, protože řada jich pouze třetí ligu hrát nechtěla. Teď je to naopak. Z velkého výběru budeme muset vybrat ty nejlepší,“ uvědomuje si 45letý trenér.

Táborsko bude po postupu čekat náročná sezona. „Máme velmi perspektivní tým, který si tuto soutěž zaslouží. Ale myslím si, že budeme takový skromný a hrdý klub, který bude bojovat o to, aby ve druhé lize vydržel déle než pouze jeden rok,“ míní Brožek.

Na prvních trénincích táborský trenér pracoval s 22 hráči. Zhruba do týdne by mohlo být jasněji ohledně ofenzivního hráče Abdallaha Simy. O něj se výrazně zajímá pražská Slavia. Ve hře je víc variant - přestup, zároveň ale i pokračování na hostování v Táboře.

Miloslav Brožek přivede i další cizince. „Čekáme na přílet dvou Francouzů, které jsem si vyskautoval. Jde o útočníka a středního záložníka. Podepsat smlouvy by měli testovaní hráči Jiří Boula či Matěj Majka. Nadále v týmu zatím zůstávají i Martin Petr, Adam Provazník a Štěpán Studnička,“ vypočítává kouč.

Do početného kádru se po zranění vracejí i Šimon Havrda a Leoš Vozihnoj. Opačným směrem zamířili Matěj Říha a Jan Pavlík, kteří pomohou divizní Soběslavi. Třetí ligu by měl v Karlových Varech hrát obránce Mikuláš Jáša.

Kouč druholigového nováčka nemá zvolenou řadu či post, který nutně potřebuje posílit. „Myslím, že máme kvalitní tým. Pokud by někdo měl přijít, musí být lepší než naši stávající hráči. Dovedl bych si představit jednoho fotbalistu do defenzivy. Chtěl bych mít čtyři až pět středních záložníků. Nadále chceme hrát na dva útočníky. A další důležitá věc je, že daný nováček musí zapadnout do kabiny i stylu hry,“ zdůrazňuje.

V přípravě je prověří i Sparta

Díky postupu vznikne na jihu Čech ideální návaznost soutěží. S českobudějovickým Dynamem ale Táborsko o spolupráci a půjčování hráčů ještě nejednalo. „Na to je hodně brzy. To můžeme řešit řekněme od 10. srpna dál před sezonou. Já ale nejsem příznivcem hostování. Nevidím v tom příliš smysl, když jdou hráči z vyšší soutěže do nižší,“ vysvětluje.

Oba nejlepší jihočeské kluby ale v kontaktu průběžně jsou. „V zimě jsme uvažovali, jestli neoslovit Ivo Táborského, aby nám pomohl vybojovat postup. Měli jsme možnost angažovat Michaela Rabušice nebo Romana Wermkeho. Ale musí to vždy dávat smysl pro obě strany,“ pokračuje Brožek. Kromě hráčského kádru klub posílil i realizační tým. Mužstvu se věnuje kondiční trenér Petr Hejný z Liberce.

V přípravě Jihočeši vyzvou atraktivní soupeře, mezi kterými jsou i tři ligové týmy - pražské celky Sparta a Bohemians a České Budějovice. „Moc nás těší, že nás samy oslovily prvoligové týmy. Bude to pro nás vrchol přípravy, i když všechny tři zápasy sehrajeme v jednom týdnu. Musíme si zvykat na novou situaci. Ve třetí lize jsme byli zpravidla silnější na míči, teď se budeme učit hrát bez něj,“ tvrdí.

Už v sobotu hraje Táborsko úvodní přípravný duel, od 10.30 hodin přivítá na domácím stadionu na Kvapilce rezervu pražské Dukly. Příští týden ve středu se Brožkův tým představí na hřišti divizní Soběslavi, kde přípravu 14. srpna také zakončí. To už však půjde o soutěžní duel, konkrétně o první kolo domácího poháru.