O cizince musíte pečovat, popisuje trenér Brožek

To jste se nenudil.

To ne. Chvíli jsem měl 24hodinovou směnu v hotelu, v 6 hodin ráno jsem udělal inventuru, v 7 hodin jsem šel domů a od osmi jsem učil. Mladé tělo to zvládalo, moje dny byly naplněné skutečně na sto procent. Až jsem se bál, jestli se zvládnu začlenit do normálního života. I proto jsem skončil s profi kariérou.

Jakou cestou jste se vydal dál?

Dostudoval jsem v zahraničí, takže mám nostrifikovaný titul z Vysoké školy ekonomické v Praze. Začal jsem se pohybovat v byznysu, přišly první projekty. Vždy jsem se vezl s módním trendem - nejprve reality, pak výstavby rodinných domů, následovalo řešení investic či solární elektrárny.

Vždy asi nešlo o úplně malé částky, že?

Když pracujete s větším objemem peněz, než je váš majetek, a máte za to osobní zodpovědnost, tak máte stažený zadek. Ale naučil jsem se s tím pracovat. Vždy mě zajímalo financování projektů. Ale postupem času mé nadšení opadlo, v té sféře jsem se už nechtěl pohybovat. Nebavilo mě to.

A znovu vás zlákal sport?

Ano. Já sport miluju už odmala. A proto jsem chtěl dělat to, co mě baví, byť za míň peněz.

Ještě zpátky k vaší aktivní hráčské kariéře. Vychovala vás Dukla, v mládeži jste hrál i za Spartu nebo Slavii a pak jste šel do zahraničí?

Když jsem hrál pak v Děčíně, tak mě trénoval Josef Masopust, který měl známé v Belgii. Domluvil mi tam tříměsíční stáž. Pak znovu díky jeho kontaktům jsem v 19 letech jel hrát do Indonésie, tam jsem byl tři sezony a vrátil se do Belgie. Ale když mi bylo 25 let, tak jsem věděl, že na top fotbal už to nebude.

Jak jste se dostal k trénování?

Rok po konci aktivní kariéry mi zavolal Roman Nádvorník, jestli nechci jít do Rakouska do týmu, kde působil jako hrající trenér. Bral jsem to jako přivýdělek. Jenže po třech týdnech Roman dostal nabídku od Martina Pulpita na pozici asistenta ve druholigových Pardubicích. Tak jsem zůstal v Rakousku sám, v klubu ze mě udělali hlavního trenéra a já tam zůstal sedm let.

Pak jste se vrátil do Česka. Po angažmá v divizním Benešově vás v létě roku 2012 oslovila druholigová Vlašim.

V Benešově to byla krásná léta. Ale chtěl jsem se posunout dál. Půl roku jsem dělal asistenta Martinu Frýdkovi, poté jsem se stal sportovním ředitelem. Stál jsem u zrodu spolupráce Vlašimi se Spartou.

Během časů ve Vlašimi jste si odskočil na krátké angažmá do zahraničí. Jánu Kociánovi jste dělal asistenta trenéra a kondičního kouče u reprezentace Jemenu na mistrovství Asie. Jak jste se dostal k takové šanci?

Znám se s Pavlem Čvančarou, který mě Jánu Kociánovi doporučil. Domluvili jsme se a byly to pro mě cenné zkušenosti. Mám díky tomu stále plno kontaktů. V Jemenu panovala občanská válka, takže jsme se museli připravovat v Saúdské Arábii, ve Spojených arabských emirátech či v Malajsii.

Ve škole i ve fotbale jste zatím povětšinou vedl žáky nebo mladé týmy a snažil se je posunout na lepší úroveň. Nelákalo vás někdy vést tým plný hvězd?

To není jen tak. Když máte kvalitní, hotové fotbalisty, tak musíte vytvořit správnou chemii v týmu. To je velké umění velkých trenérů. U nás to zvládl Pavel Vrba v Plzni, ale nedaří se to v posledních letech ve Spartě. Ve světě jsou uznávaní Jürgen Klopp nebo Pep Guardiola, za kterými jdou ti nejlépe placení fotbalisté. Český fotbal je oproti zahraničí hodně zakonzervovaný.

Jak to myslíte?

Nemáme tady zahraniční trenéry, hraje u nás poměrně málo cizinců. A zároveň naši trenéři vůbec nejsou v zahraničí a nemají co přinést zpátky. Dávám za příklad Chorvatsko. V nejlepší lize světa, v anglické Premier League, působí 23 Chorvatů v realizačních týmech, kteří informace a zkušenosti předávají doma. Kolik je tam Čechů? Žádný.

Když ale ve Slavii před lety působil nizozemský kouč Alex Pastoor nebo Spartu vedl Ital Andrea Stramaccioni, tak to nebyla úspěšná angažmá. Spíš pořádné přešlapy.

Je důležité znát charakter trenérů, aby uspěli v místním prostředí. Je rozdíl, jestli to je 60letý zkušený kouč s kariérou v bundeslize, nebo 40letý italský profesor fotbalu. Stramaccioni se skvěle oblékal, výborně mluvil, ale neměl výsledky.

Jako trenér hodně sázíte na cizince. Jak je těžké s nimi pracovat?

Celkově to není vůbec snadné. Ale já mám rád zejména domácí hráče. Všichni čeští fotbalisté už jsou na trhu nějakým způsobem zařazení. Ale cizinci na této úrovni mohou mít obrovský transferový potenciál. To jsem řešil i po svém příchodu do Tábora, kde po sestupu skončila většina kádru. Řekl jsem, že musíme vytvořit osu mužstva, k tomu přidat vlastní mladé hráče a doplnit to cizinci. Na nic jiného jsme neměli čas ani peníze.

Jak má tedy vypadat „správný“ cizinec?

Musí být hladový, nízkonákladový, mít vhodný charakter a potenciál. My jsme se v této sezoně trefovali - N‘gimbi a Conde odešli do první ligy do Zlína. My jsme prodali hráče ze třetí ligy do první, což se nestává. Do Teplic odešel zatím na hostování Toutou, pracujeme s neméně nadějným útočníkem Tolnem.

U cizinců to ale není jen o fotbalu. Není pro každého vyrazit sám přes půl světa do země, kde nikoho nezná, ničemu nerozumí. I této stránce se věnujete?

Jistě - a je velmi důležitá. Oni mnohdy sedí doma v bytě či v hotelu a čekají na telefon z klubu. Musíte o ně projevit zájem, pečovat o ně, ptát se, jestli něco nepotřebují. A oni vám to potom vrátí. Pak je důležité i brát zemi, odkud jsou. Někteří mohou mít angažmá v Česku jako šanci na nový život, někdo si tu může vydělat peníze, pro někoho může jít o zábavu ve střední Evropě.

Vy se snažíte se zahraničními hráči mluvit jejich mateřskou řečí nebo jazykem, který ovládají. Kolik umíte jazyků a jak cenné to pro ně je?

Jsou překvapení, když na ně mluvíte jinak než pouze základní angličtinou. Váží si toho. Jinak umím kromě češtiny ještě anglicky, španělsky, německy, francouzsky, vlámsky a rusky, protože studuji trenérskou profi licenci v Lotyšsku. A domluvím se pořád ještě indonésky.

Cizinců nesmí být v kabině moc. Jak tenká je hrana mezi tím, aby byli týmu prospěšní, ale aby mužstvo nerozložili?

Nesmí se udělat velké skupiny, které budou hýbat kabinou. A je rozdíl, když si sem vezmete dva 30leté hráče tmavé pleti nebo 18leté mladíky, kteří jsou z nového prostředí trošku vyjukaní. Ale splést se nemůžete, to by vyšlo hodně draho.

Vlašim i Tábor jsou kluby, které zejména rozvíjí hráče pro větší celky. Netoužíte se posunout do silnějšího týmu, kam byste si mohl přivést hotové hráče?

Jasně, to je přirozené. Rád bych trénoval větší český klub nebo nějaký zahraniční. I když jsem momentálně v Táboře maximálně spokojený. Abych šel trénovat prvoligový český klub, musela by na to být vhodná situace. Majitelé klubů se rádi zaštiťují jménem, které je za výsledky odpovědné. Ale když půjde trénovat „no name“, a to já svým způsobem jsem, tak odpovědnost může padat na jeho hlavu. Pokud někam vezmou skvělého kouče Petra Radu, tak všichni se budou ptát jeho, proč hraje tým špatně. A ještě je důležité, že neznámý trenér dostane jedinou šanci. Selžete? Už se nedostanete ani do druhé ligy.

Na jihu Čech působíte rok. Jak jste stihl poznat i například České Budějovice?

Dynamo je příkladem klubu, který dal trenérovi důvěru a čas. David Horejš dostal ve druhé lize šanci a současná vysoká kvalita týmu nese jeho rukopis, přestože se klub ze začátku potácel ve druhé lize. Vedení ho mohlo odvolat a teď by tam už byl pátý trenér. Ale věřilo mu a nese to ovoce. A teď je Dynamo v první půlce tabulky první ligy, což je skvělý úspěch.