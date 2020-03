Postoupit do ligy je těžší než ligu hrát, míní brněnský kapitán Eismann

„Vím, že generálka slouží k tomu, aby se leccos ukázalo, aby se řešily nedostatky, něco se odstranilo. Ale taky říkám, že ukázaná platí. Řídím se tím a řekl jsem to i v šatně, že základ je liga. V ní se ukáže, jak na tom jsme. Mistrovské zápasy, to bude válka,“ řekl zkušený obránce.

Přizpůsobíte se?

Nic jiného si nepřipouštíme.

To si ale na sebe šijete bič. Pokud se to v neděli nepovede, začnou se vkrádat pochybnosti.

Hrajeme v klubu, kde tlak už je. Chceme udělat úspěch, proto se musíme naučit hrát i pod tlakem. V první lize je dvojnásobný. Je poměrně složité hrát o postup, složitější je postoupit než se pak v lize pohybovat. Musíme jít krok po kroku, čeká nás jich čtrnáct.

V jaké jste výchozí pozici?

Ve stejné jako Pardubice, Dukla, Hradec nebo Jihlava.

Tedy v lepší než loni.

Určitě je ta pozice lepší než loni. Ale až mistrovské boje nás prověří. Je potřeba nezaspat začátek, nezaváhat, protože to by nás mohlo stát hodně. Nemuselo by to dopadnout dobře.

Bude na jaře ve druhé lize mužstvo, které pojede systémem start-cíl?

Nemyslím si. Čekám, že přijdou ztráty, že to bude vyrovnané. Vezměte si, že k nám v neděli přijede poslední mančaft tabulky, ale posílený, s novým trenérem a vůbec ne špatný. Ve druhé lize není slabého mančaftu. Je potřeba ke každému mít respekt, protože všude jsou dobří hráči. Na jaře budou rozhodovat detaily, standardní situace, další herní prvky.

Zavazuje vás vnitřně kapitánská páska, kterou máte?

Takhle to vůbec nevnímám. Každý má svoji roli na hřišti i v šatně, každý si je vědom toho, co má dělat, ale musíme především fungovat jako tým.