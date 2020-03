Brněnské legendy před druholigovým jarem: Vaněk ať táhne tým

Nad výčtem posil z Líšně, obráncem Pavlem Dreksou z Karviné a znovu podepsaným Ondřejem Vaňkem, s nimiž Zbrojovka do boje o postup jde, pokyvuje Jarůšek souhlasně hlavou.

„Hlavně aby posily vyhovovaly vedení mužstva a trenérovi,“ hlásí jeden z nejlepších zbrojováků minulého století s úsměvem. „Dreksa do obrany, Vaněk do zálohy a Přichystal jako střelec jsou super, tahle osa je perfektní. Věřím tomu, že v jarní části není mančaft, který by nás - tedy Zbrojovku - mohl přespurtovat. Přál bych si postup z prvního místa, věřím tomu, ale je teprve před prvním jarním utkáním,“ uvědomuje si Jarůšek, že až zápasy ukážou.

Krátce před nedělním duelem proti Sokolovu odhaduje, že setrvání bývalého reprezentanta Vaňka, který se Zbrojovce upsal do roku 2022, bude pro tým velkým impulzem.

„Vaněk podle mého názoru zůstane obrovskou posilou. A těším se na to, jak se zapojí Dreksa. Hlavně aby zůstal zdravý, protože dlouhou dobu marodil. Fotbalista je to velice kvalitní,“ dumá mistr republiky s Brnem z roku 1978.

Ať se hvězda neplahočí

Jarůškův spoluhráč z mistrovského týmu Jindřich Svoboda souhlasí s tím, že rozdílovým hráčem může ve druhé lize záložník Vaněk být. Kdyby ale měl tu možnost, apeloval by na Vaňka a jeho ještě výraznější zapojení do hry.

Tikající hrozba? Karty. Okamžitě hrozí absence Jakub Šural si do druholigového jara s sebou nese sedm žlutých karet, s vědomím, že ta příští bude znamenat stopku na dva zápasy. Ondřej Vaněk a Adrián Čermák mají po třech žlutých kartách a další napomenutí pro ně přinese nucenou pauzu na jeden zápas. Nejen kvality soupeřů, ale i karetní tresty musí mít na zřeteli Zbrojovka na startu jara. Třetí zápas hraje proti Dukle Praha a v nejhorší možné kombinaci se jí může stát, že tři důležité hráče nebude mít na hřišti nebo na lavičce, ale na tribuně. „Bavíme se o tom furt dokola. Disciplína je jedním z podstatných faktorů, aby mužstvo bylo úspěšné,“ připouští kapitán týmu Pavel Eismann, že karetní hrozbu si ve Zbrojovce uvědomují. „Jsou kluci, kteří karty sbírají. Mají svoje blikance. Kuba (Šural) je takový vznětlivější, je zapálený do hry, jede na 150 procent. Některé karty jsou u něho zbytečné. Schválně to nedělá,“ všímá si Eismann. Na první zápas nemá brněnský trenér Miloslav Machálek k dispozici „vykartovaného“ Davida Kršku, ale s tím si dokáže poradit. Ztráta tří dalších mužů naráz by mu vrásky už nadělala. Možnost, že by s kartami začal kalkulovat, ale odmítá. „Plánovat žluté karty a absence na zápasy, kdy se to hodí, je podle mého názoru neuskutečnitelné. Budeme reagovat, až karty přijdou,“ říká trenér realisticky. „Nedávno se mě ptal jeden hráč Líšně, co má dělat, když má sedm karet. Poradil jsem mu tohle: nedostaň už žlutou kartu ve zbytku sezony,“ vyložil Machálek. Podle jeho názoru lze odehrání poloviny sezony bez karet chtít i po hráči, který je doteď sbíral jako na běžícím páse. „Proč by to nebylo reálné? To je problém těch hráčů, že nebudou v základu, přijdou o prémie, o místo. Když fotbal miluju, chci být na hřišti,“ říká Machálek. Bývalý brněnský záložník Jindřich Svoboda vidí u Šurala ještě jednu možnost, a to přesun na kraj zálohy. „Jak začne na stoperu kličkovat, hrozí u toho chyba, kterou pak hasí rukama nebo tělem, a dostává karty. Na pravého beka by se hodil, tam by byl platný a svoje by si odehrál,“ soudí Svoboda.

„Potřeboval by ještě trochu přidat. Není to špatný fotbalista, ale chtěl bych od něho vidět víc. On má na hřišti dobré věci, ale taky mívá pasáže, kdy se tam jen tak plahočí, kdy nějakou dobu není vidět,“ sleduje z tribuny autor zlatého gólu z finále olympijského turnaje v Moskvě v roce 1980.

Jeho názor odpovídá tomu, co o Vaňkovi na konci podzimu vyslovil i trenér brněnského mužstva Miloslav Machálek. „Vaněk druhou ligu může převyšovat. Je to na něm. Jestli se chce prosadit, hrát výš, tak to na sobě musí dát znát. Prodat na hřišti, co umí, aby to bylo vidět,“ říká Svoboda.

„Vystřelit“ může Sedlák

Bývalý kanonýr René Wagner kladně hodnotí Machálkovu práci, která se projevila na konci podzimu. „Zbrojovka dostává míň gólů a víc jich dává. Nastal tam větší řád a pod Machálkem ožili někteří hráči v čele s Přichystalem. Vím o něm, že je gólový, už za mě (Wagner trénoval brněnskou mládež - pozn. red.) byl jedním z nejlepších střelců v devatenáctce. Dal nějakých 25 gólů za sezonu,“ upozorňuje Wagner. Podle jeho názoru není náhodou, že Přichystal opět začal trefovat síť. „Dokazoval to v dorostu i v jiných klubech. V Líšni, ve Vyškově. Když pak máte důvěru trenéra, vrátíte mu to,“ říká Wagner.

Góly však na jaře čeká i od jiných brněnských útočníků. „Tonda Růsek je gólový, a pozor na mladého Martina Sedláka. To je čistokrevný útočník, střelec z devatenáctky. Když s ním bude Zbrojovka pracovat, měl by jí pomoct,“ míní autor 123 gólů v české a rakouské lize.

Čermák? Do zálohy!

Olympijský vítěz Svoboda předpokládá, že na jaře bude hrát Zbrojovka lepší fotbal než na podzim. Proč? „Uvolnili vysokého Mageru. S ním občas sklouzávali k nakopávané s dlouhými balony. Vím ale, že trenér Machálek bude chtít dát balon na zem, do kombinace, do rychlosti. Tak to praktikoval už v Líšni, kam chodím taky na fotbal. Teď to Machálek přenáší na Zbrojovku. Nezačne hrát zaďoura, když vede, ale šlape celých 90 minut a chce dávat góly až do konce,“ oceňuje Svoboda.

Ze zápasů Líšně si přinesl i zajímavý poznatek ohledně záložníka Adriána Čermáka, zimní posily Zbrojovky. Přestože Čermák často hrával v obraně, Svoboda ho vidí spíš v záloze. „Uprostřed zálohy hrál dobře. Zbytečně neodkopával balony, zpracoval, nahrál, byl nebezpečný. Je to kolektivní konstruktivní hráč, který se snese s každým,“ říká Svoboda.