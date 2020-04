Majitel fotbalové Zbrojovky: Obrátím svět naruby, aby se soutěže rozběhly

Ztráty kvůli pauze vznikají, to Václav Bartoněk připouští. V rozpočtu jím vedené brněnské Zbrojovky chybí příjmy ze vstupného nebo peníze od LFA za marketingová a televizní práva, tyto výpadky však Bartoněk nevnímá jako fatální. V sedmdesátimilionovém rozpočtu tradičního klubu registruje chybějící částky v řádech statisíců.

Víc se zabývá tím, aby se první a druhá liga v ročníku 2019/20 dohrály. „Dvanáct ze šestnácti ligových týmů o to má zájem,“ míní. On o to samozřejmě stojí taky.

Jak se Zbrojovka vyrovnává se současným mezistavem, kdy se čeká, zda a kdy budou fotbalové soutěže pokračovat?

Zaprvé jsme v karanténě, takže po provozní a sportovní stránce se neděje nic. Zároveň víte, že se marketingově snažíme být solidární se společností, z čehož vzešel projekt Zbrojovácká výzva s prodejem virtuálních míst na stadionu za Lužánkami na zápas Boby Brno proti Slavii Praha. Ve druhé polovině minulého týdne už byl vybrán milion korun, který půjde do zdravotnictví; žádné spekulace, že bychom si něco z těchto peněz nechali pro sebe, nepřipouštím. Plus v současném období vylepšujeme stav hrací plochy. Hráči mají individuální tréninkové plány, a trávníkáři dělají, co můžou, aby - až se začne hrát - bylo hřiště ve špičkovém stavu. Moje záležitost je, aby se hrát začalo, v tom jsem pořád aktivní. Usilujeme o to, aby se obě dvě profesionální soutěže dohrály. Není to o tom, že my se snažíme o postup, ale dokud to jde, měly by se soutěže dohrát. Přece nejde domlouvat v hospodě u piva, kdo kolikátý skončí.

Vznikají vám kvůli tomu, že se nehraje, finanční ztráty?

Vstupné nám v nákladovém rozpočtu činí nějaká čtyři procenta, takže pokud vypadl příjem ze vstupného, není to tragédie. Dívám se na tuto věc optimisticky. Jestliže se nám podaří na přelomu května a června soutěže restartovat a do konce července dohrajeme národní soutěže, tak v létě bude na fotbal chodit víc lidí než teď. To je dost pravděpodobné už jen proto, že fanoušci budou hladoví.

Momentka ze zápasu Ostrava vs. Brno.

Nemuseli byste ale upravovat smlouvy, které jsou obvykle uzavírány do 30. června, abyste mohli v červenci jít do zápasů?

Nemuseli, protože máme odhadem pětasedmdesát procent hráčů s koncem smluv 30. června 2022. Aktuálně nám žádné administrativní šachy nehrozí. Hráčské síto se u nás odehrálo v zimě, a když to řeknu pragmaticky, tak na konci letošního června budeme tuto otázku řešit u dvou či tří hráčů. Jinak ne.

Patříte mezi kluby, které se s hráči dohodly na úpravách platů v době pauzy. Berete to jako pozitivní signál?

Řekl bych, že byla vzájemná chuť nastavit to tak, že ani jedna strana neprohraje. Hráči prokázali určitý klubismus, loajalitu ke klubu. Což berme tak, že tři roky nazpět kabina Zbrojovky charakterově takhle nevypadala.

Vypadávají vám momentálně ještě nějaké jiné příjmy než ty ze vstupného?

Marketingová a televizní práva od LFA jsou nastavena na pět splátek za sezonu. Tři se už odehrály. Čtvrtá a pátá splátka doběhnou, když se bude hrát, ale pokud jste ve 2. lize, je to o drobných penězích - v prostředí FNL obnáší jedna splátka zhruba 440 tisíc korun. Dívám se na to tak, že když ty peníze přijdou, tak zaplaťpánbůh, ale když nebudou, tak na to umřít nemůžete. Otázka je ale ještě jiná.

Jaká?

Dopad tohoto nouzového režimu na střední firmy a jak ony budou schopny se restartovat. Kdo tohoto restartu nebude schopen, ten asi jako náš partner skončí. To se teď nedá předvídat.

Máte takových partnerů hodně?

Těch je většina.

A jejich osud je nepředvídatelný, protože se neví, jaký bude dopad současné krize, ani zda se soutěže zase rozběhnou.

Obrátím svět naruby, aby se rozběhly.

Už jste řekl, že tohle je vaše práce. Co se momentálně ve fotbalovém zákulisí děje?

Z celé sestavy dvaatřiceti členů LFA se nejvíc projevují chytrolín Starka z Příbrami, nějak se projevuje Opava, nějak Zlín, nějak se k tomu staví Karviná. Zlínu trochu rozumím, když jeho majitel Červenka říká, ať skončíme tak, jak to teď je. Prakticky ten, kdo je namočený, chce soutěže zakonzervovat.

Což by vám jistě vadilo. Nemohli byste hrát o postup do první ligy.

Jak říkám: vynaložím veškerý um a úsilí, aby se dohrálo.

Brněnský Jakub Přichystal (vpravo) v utkání proti Sokolovu

Má ve fotbalovém hnutí oporu návrh příbramského šéfa Jaroslava Starky na rozšíření nejvyšší soutěže na dvacet účastníků?

Když řeknete A, musíte k tomu znát ještě aspoň půlku abecedy. Při vší úctě k panu Starkovi jsem přesvědčený, že on si B, C, D a tak dále není moc schopen promítnout. Ano, ve druhé lize jsou čtyři kluby, které jsou schopny první ligu zvládnout, když je k ní přidáte. Pak by ale druhá liga nemohla být profesionální, navazovaly by kroky směrem do ČFL a MSFL a rozběhl by se dominový efekt, který by se po důkladné analýze musel popsat a vyhodnotit. Pak můžete uvažovat, jestli první ligu rozšířit na dvacet, druhou zredukovat na dvanáct nebo co dál.

Vám by ale rozšíření první ligy na dvacet týmů dalo do ruky vstupenku do nejvyšší soutěže. Byli byste proti?

Takhle já neuvažuju. Když chcete něco získat, musíte si to odpracovat. To je spravedlivé a poctivé. Být v hlavě nastavený tak, že mi může něco spadnout do klína… Nic přece není zadarmo. Neříkám, že bych se rozšíření vyloženě bránil, ale není mi vlastní jít takovou cestou. A dobře tedy, pokud by to takhle dopadlo, tak co potom bude s druhou ligou, jaké kluby ji budou tvořit, co to bude za soutěž? Vyloupnete čtyři saturované kluby, posunete je do první ligy a ze druhé uděláte paskvil? Berte to jako moji osobní spekulaci, ale můžete tam pak mít třetinu klubů, které to nemají šanci udýchat, a místo nich by měl přijít někdo z ČFL nebo z MSFL. Jak to vyřešíme pak?

Co třeba mít 2. ligu jako soutěž béček prvoligových týmů?

Zase se dostaneme na platformu, jaký je kdo ochoten nastavit rozpočet pro béčko. Je to o strategii. Když ji máte nastavenou tak, že dvě třetiny kádru chcete mít z vlastních hráčů, které jste si vyrobil, tak soutěž béček má smysl. Já to tak mám, ale nevím, kdo se na to jak dívá. Naše béčko (hraje divizi) má čtyřmilionový rozpočet, to nemají kluby v MSFL. Budiž - Slavia nebo Sparta takové béčko zřejmě postaví, ale některé hráče zase rozešlete po hostováních… Tohle je na hlubší analýzu. Neříkám, že je to problematika vyloženě na disertační práci, ale pokud děláte projekt, máte teoreticky sedm typů analýz. Aspoň čtyři musíte provést, použít je, a vyjde vám něco, na co můžete začít roubovat v rámci legislativy nějaké návrhové opatření.

Pojďme zpět k dohrávání soutěží. Jak se stavíte k posunutí termínů do hlubokého léta?

Když chci soutěž dohrát a svojí prací na hřišti dosáhnout kýženého výsledku, tedy abych postoupil, tak tohle je poslední možnost, aby se to stalo. Jak to vnímám z první ligy, tak k variantě s dohráním do konce července, srpnem jako měsícem pro pauzu a pro předkola evropských soutěží a zářím jako začátkem nového ročníku 2020/21 se přiklání dvanáct z šestnácti klubů. Na zřetel je potřeba brát reprezentaci, které vypadl červen, ale třeba krátkou letní přestávkou bych se vůbec netrápil. V Anglii nebo v Německu ji taky mají krátkou a taky hrají.

Promítáte si v hlavě myšlenku na to, co by pro Zbrojovku znamenalo, kdyby se soutěže nedohrály a musela tedy zůstat ve druhé lize?

Uvažuji pozitivně. Jak jsem už řekl, jsem schopen veškerý svůj um a úsilí dát ve prospěch toho, aby se dohrálo. Cítím tuto vůli i z jiných stran. Každý si může zkusit zaspekulovat, jak se asi na tuto věc dívají v Plzni. Jsou osm bodů za Slavií, tak si pana Šádka dovedu představit, že větří kořist.

Brněnští fotbalisté slaví vstřelený gól.

Existuje nejzazší termín, do kterého se musí rozhodnout, co s první a druhou ligou v Česku v sezoně 2019/20 bude?

Podle doporučení UEFA je to nastavené tak, že bychom soutěže dohráli do konce července. Datum, kdy začneme, je pohyblivé; dál by se řešilo, zda první kola by byla bez diváků, kdy bychom přivedli lidi na stadiony. Podle mne bude tím zlomem konec tohoto měsíce. Hodně lidí ode mě slyšelo jednoduchý výpočet a železný zákon o programu změny: cesta k normálu trvá dvakrát tak dlouho než cesta z vašeho běžného směru ke kritickému bodu. V případě COVID-19 byl kritickým bodem 12. březen a cesta od normálu k němu trvala tři týdny. Pokud cestu zpět nic zásadního nenaruší, tak šest týdnů od toho dne uplyne 20. dubna.

Kéž by tomu tak bylo.

My jsme si vnitřně nastavili i individuální program hráčů tak, abychom se pohybovali v této časové rovině. Trenér Machálek s kondičním trenérem hráčům přípravu ladí tak, aby ji nepřepálili a aby hráči nebyli vyhaslí, až se začne hrát.

Každopádně pak by to byl sprint, v jehož průběhu by každé zaváhání mohlo být kritické.

Pokud bychom začínali hrát koncem května, měli bychom tři vložená kola. To zase není tragédie. Stejně, když chcete postoupit, nemáte právo zaváhat. Je jedno, jestli to tak je nastavené v březnu nebo v květnu. Máte pouze dvě varianty: buď si potvrdíte, že jste v první lize oprávněně, nebo v ní nemáte co dělat. Tak to zkrátka je.