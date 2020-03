Raději hraju v záloze, přiznává brněnská posila zaskakující na stoperu

„Je to na trenérech. Máme nějaká zranění, stoperů není moc, tak teď zaskakuji tam, pokud je to potřeba,“ krčí rameny 26letý fotbalista.



Podobné pocity prožíval už na podzim v Líšni, odkud si ho do Zbrojovky vytáhl trenér Miloslav Machálek. Pod jeho vedením byl Čermák na podzim schopen nastupovat v záloze i v obraně a vypadá to, že tento scénář se bude opakovat.

„Máme několik alternativ. Adrián je univerzální hráč, který v případě, že přijdou žluté karty a absence, může zaskočit na více místech,“ podotkl Machálek po sobotní generálce Zbrojovky proti Pardubicím.

Byl to šestý přípravný zápas Zbrojovky z celkových dvanácti, v nichž Čermák hrál na stoperu. V záloze vedle sebe dostávají příležitost tvořivý Ondřej Vaněk a soubojový Jan Sedlák. Čermákovo umístění do stoperské dvojice pak vyplynulo i z toho, že nejen obránce Lukáš Kryštůfek je dlouhodobě zraněný, ale na marodku na kratší čas přibyl i zatím stěžejní zadák Pavel Dreksa. Mezeru bylo potřeba zaplnit.

Na tréninku cvičí hru na dvou místech

Flegmatický Slovák připouští: „Rád mám hru na místě defenzivního záložníka. Hrál jsem to celý život, jsem na to zvyklý.“

Přesto na tréninku s chutí střídá hru na dvou rozdílných postech. „Nijak zvlášť náročné to není. Jeden post i druhý jsou defenzivní, je na nich potřeba vyhrávat souboje a sbírat odražené míče. Do rozehrávky, myslím, problémy nemám. Důležité jsou tam i hlavičkové souboje, které potřebuji uhrát, a na místě stopera je pak větší zodpovědnost. Tam jsem poslední hráč mužstva před brankářem,“ popsal svoje úkoly Čermák. V Líšni musel na podzim vstřebat systém hry na tři obránce, což na začátku zimní přípravy zkoušela i Zbrojovka. Rychle ale přešla na stavění čtyřčlenné obranné linie.

„Je to jiný systém, měli bychom se však popasovat i s tímto. Na tréninku jsme je cvičili oba. Není to vždy o systému, ale taky o tom, jak hráči na svých postech hrají,“ zmínil Čermák po generálce Zbrojovky.

Po ní to vypadalo, že si svým místem v týmu pro nedělní jarní premiéru Brna proti Sokolovu (hraje se v Králově Poli od 17 hodin) může být jistý. „Někteří hráči mi svým výkonem zamotali hlavu,“ přiznal trenér Machálek velké rozčarování z řady individuálních výkonů, na jejichž základě mohou přijít změny a tím i víc šancí na Čermákovo zařazení. „V rukávu máme ještě Dreksu, který se může vrátit. Ze hry našich stoperů proti Pardubicím jsem taky nebyl nadšený. Budeme nad tím přemýšlet,“ dodal Machálek.

Zbrojovácký „univerzální Slovák“ má dost předpokladů pro to, aby se kouči na některé z míst vešel. Výškou se hodí do obrany i do zálohy, rozehrávka mu při návycích ze středu pole taky není na překážku.

„Věřím, že si s tím poradím, a hlavně odehraju co nejvíc zápasů,“ přál si v sobotu.

Místo pevného místa lavička? Sci-fi to být nemusí

Pojďme si ale představit ještě jednu variantu, která nemusí být úplným sci-fi. V záloze Zbrojovky si místo podrží Vaněk, vedle kterého se typově hodí Sedlák, na krajích obrany zůstanou Damián Bariš a Pavel Eismann a do středu obranné řady se vrátí uzdravený Dreksa. Následně se trenér Machálek rozhodne vedle Dreksy vsadit na „klasického“ obránce Jakuba Šurala.

Pak by Čermák, cenný hráč, jehož devízou je použití na více místech, musel – alespoň pro začátek jara, než se začnou hromadit karty a zranění – skončit na lavičce.

„Stát se může všechno,“ pravil rodák ze slovenských Veľké Levárů s nadhledem. „Já odevzdám vždy maximum, a co bude dál, to už je na rozhodnutí trenéra,“ ubezpečil.

Rozebírání, zda je pro Zbrojovku výhodnější hrát se třemi, nebo čtyřmi obránci, se diplomaticky vyhnul. „Každý zápas je jiný, záleží i na soupeři. S Pardubicemi jsme začali v rozestavení 4 – 4 – 2 a začali jsme dobře, patnáct minut bylo z naší strany kvalitních, pak se to nějak pokazilo a kdovíproč jsme z naší hry ustoupili. To ale není rozestavením,“ podotkl Čermák.