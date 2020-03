Brněnští fotbalisté v generálce propadli a naštvali kouče Machálka

„Jsem hrubě nespokojený s naším výkonem. Chtěli jsme se něčím prezentovat, a tím jsme se neprezentovali. Je totiž zásadní problém, když vám v první půli nezahrají čtyři hráči... a zrovna ti, kteří by to měli táhnout,“ mračil se Machálek.



Střídání, která během zápasu prováděl, neměla být podle jeho slov stopou k těm hráčům, s nimiž byl tak nespokojen. „Když si pustíte záznam, přečtete si to ze hry sami,“ řekl novinářům, k nimž dorazil nezvykle až po delší prodlevě po posledním hvizdu. „Jsem na hráče naštvaný a domlouváme se s realizačním týmem, jak to budeme řešit. My se takhle prezentovat nebudeme chtít. To, co někteří předvedli, je tak na pokutu. Vyříkáme si to,“ řekl jasně.

Slabý byl výkon Zbrojovky zejména v prvním poločase. Hra aspiranta na postup postrádala drajv dopředu. Kritika se klidně mohla týkat tahounů týmu Ondřeje Vaňka nebo útočníka číslo jedna Jakuba Přichystala, kteří toho směrem dopředu vygenerovali pramálo.

„Přiznávám, že jsem nechtěl, aby se někdo zranil. To byl náš hlavní cíl, tudíž nechcete hráče tlačit do stoprocentní agresivity. Nicméně mi chyběla touha, chuť po vítězství. Ve druhém poločase se aspoň zajímavými výkony prezentovali Krška s Pachlopníkem, ale to je málo,“ přiznal Machálek.