Pardubice míří do první ligy. Bez stadionu ale čeká klub zánik

Osm kol před koncem druhé fotbalové ligy jsou Pardubice první. Mají šest bodů náskok na druhé Brno a pevně drží pozici, která znamená postup do první ligy.

„Původně jsme s tím v této sezoně nepočítali. Ovšem když v listopadu zastupitelé schválili opravu Letního stadionu a naše výsledky byly dobré, přenastavili jsme původní plán a o postup se popereme,“ uvedl majitel FK Pardubice Vladimír Pitter.

Kvůli podmínkám svazu už do konce dubna musel s kolegy nahlásit, kde by případně nejvyšší soutěž Pardubice hrály. Jejich stadionek Pod Vinící totiž momentálně nesplňuje ani požadavky na druhou ligu, natož na tu první. „Zatím jsme domluveni s Mladou Boleslaví. Její stadion jsme uvedli. To však neznamená, že tam hrát musíme. Víme, že pro fanoušky by bylo lepší hrát v Praze. Zkoušíme se ještě s někým domluvit,“ uvedl Pitter s tím, že selhaly námluvy s Viktorií Žižkov.

Ovšem aby se Pardubice nepakovaly po roce mezi elitou automaticky zpět do druhé ligy, potřebují pomoc radnice. Pokud radní nespustí připravovanou opravu Letního stadionu, klub to v dohledné době tvrdě odskáče. „V případě, že by nebyla dokončena infrastruktura nejpozději do tří let, tak bez ohledu na to, jestli bychom byli na nesestupovém místě, na konci soutěžního ročníku bychom sestoupili a ještě museli zaplatit finanční pokutu ve výši tří milionů korun,“ uvedl Pitter, podle kterého by následovaly další sankce včetně odebrání statusu přidělených akademií. „A to by byl prakticky konec klubu,“ dodal.

Klíčové hlasování bude na radě města v pondělí

Právě proto se pozornost vedení klubu i fanoušků upírá na pondělní jednání rady města. Na něm se totiž bude hlasovat o tom, zda město vypíše výběrové řízení na stavitele nového Letního stadionu, který má vyrůst na ruinách toho dnešního.

„Bod předložím do rady. Nevidím důvod dalších odkladů. Jistě, ekonomika se kvůli koronaviru o něco propadla, ale není to tak strašné, abychom likvidovali dlouhodobé investice. Navíc stát už slíbil, že nám za každého občana pošle 1 200 korun, což v našem případě je přes sto milionů,“ uvedl pardubický primátor Martin Charvát z ANO.

Ten je dlouhodobě pro opravu díla z roku 1931. A zatím se zdá, že pro svůj návrh najde v jedenáctičlenné radě města těsnou podporu. „Myslím si, že to o jeden či dva hlasy projde. My jako ODS máme za to, že by bylo odpovědné udělat si první náčrt investic, které nás v dohledné době čekají, včetně domova pro seniory, a řekli si, zda na to máme a co jsou priority. Ovšem s tím u koaličního partnera narážíme,“ uvedl Petr Klimpl, šéf zastupitelského klubu ODS, která investici za 430 milionů kritizuje.

Velmi tvrdě proti stavbě vystupují i Piráti. Ostatně ti spustili i petici, která měla vyvolat referendum o samotné stavbě. Ovšem už nyní je jasné, že se jí fotbalisté bát nemusí. Pořadatelé sběrů podpisů nemají šanci získat do říjnových krajských voleb, kdy se referendum mělo konat, potřebných sedm tisíc podpisů. „Zastavila nás koronakrize, nebylo možné ty podpisy posbírat. Máme jich asi 1 800, což také není málo, ale na referendum to nestačí. Budeme se snažit dál upozorňovat na problémy tak velké investice,“ uvedl člen Pirátské strany v Pardubicích Dominik Bečka.

Pitter se zlobí na Piráty a také zástupce ODS

Logicky právě rétorika i snaha o zabrzdění stavby notně rozčiluje i Vladimíra Pittera. „Zastupitelstvo stavbu schválilo, nevím, proč se k tomu zástupci ODS a Pirátů stále vrací. Měl jsem za to, že usnesení zastupitelstva se mají plnit,“ řekl Pitter a doplnil, že věří tomu, že se oprava začne ještě letos.

To na první pohled vypadá jako hodně optimistický scénář. Zatím politici mluvili spíše o tom, že soutěž bude trvat minimálně rok. Optimismus Vladimíra Pittera však může souviset s tím, že od letošní sezony je sponzorem klubu stavební firma Strabag a není zase tak složité spočítat si, že právě tato firma zřejmě bude mít o zakázku zájem.

Pardubice - Varnsdorf Online od 17 hodin

Pomoci zrychlit proces může i to, že soutěž by se měla konat s využitím metody Design&Build. Při ní je vybraná firma zodpovědná za přípravu projektové dokumentace i samotnou stavbu. V tom případě s jasně daným limitem 430 milionů.

„Vrátíme se do projektového stavu pro územní rozhodnutí, zafixujeme své podmínky do výběrového řízení a necháme firmu doprojektovat podklady a realizovat stavbu,“ dodal Charvát s tím, že ještě jednou se však bude o stadionu hlasovat i na horké půdě zastupitelstva.

„Bude nutné na konci soutěže schválit řádek v rozpočtu pro samotnou stavbu a při té příležitosti se i pobavíme o tom, co nám z té soutěže vyšlo,“ doplnil Charvát.